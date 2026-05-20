19.05.2026 | 21:23
Ξαφνική νεροποντή στην Αθήνα – Βγήκαν ξανά ομπρέλες και αδιάβροχα
Το κόμμα Τσίπρα θερίζει… τον ΣΥΡΙΖΑ – Καυτός Ιούνιος για την Κουμουνδούρου – Χωρίς βουλευτές στο Θησείο
Πολιτική Γραμματεία 20 Μαΐου 2026, 07:09

Μετά την 26η Μαΐου οι αποφάσεις σε Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή, σκέψεις για διαρκές Συνέδριο.

Σωτήρης Μπολάκης
Το μανιφέστο του κόμματος Τσίπρα και το όνομα που έχει επιλέξει για το πολιτικό φορέα με τον οποίο μπαίνει στο γήπεδο μονοπωλούν το ενδιαφέρον στον ευρύτερο χώρο της Αριστεράς.

Ο πρώην πρωθυπουργός είναι προσηλωμένος στην επιτυχία της εκδήλωσης της 26ης Μαΐου στο Θησείο με το νέο κόμμα σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των δημοσκόπων να πλασάρεται από την αρχή στην δεύτερη θέση της κούρσας.

Χωρίς βουλευτές

Ο Αλέξης Τσίπρας σε καμία περίπτωση δεν θέλει το νέο εγχείρημά του να ταυτίζεται ή να συνδέεται με το ΣΥΡΙΖΑ.

Για αυτό το λόγο και ξεκαθαρίζεται σε όλους τους τόνους και με όλα τα διαθέσιμα μέσα ότι δεν θα δεχτεί στο κόμμα του κανέναν εν ενεργεία βουλευτή.

Ωστόσο τις τελευταίες ώρες η συζήτηση μεταξύ των πρώην συντρόφων του έχει φουντώσει με πολλούς να φλερτάρουν με την ιδέα να δώσουν το παρόν στο Θησείο.

Η παρουσία βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στην ιδρυτική πράξη ενός άλλου κόμματος από μόνη της είναι μια εικόνα προβληματική και σίγουρα δεν θα ικανοποιήσει τον ίδιο τον κ. Τσίπρα να μετατραπεί η παρουσίαση του μανιφέστου του κόμματός του με στελέχη και πρόσωπα που θα θυμίζουν το παρελθόν.

Πρακτικά μια τέτοια κίνηση ενδέχεται να γυρίσει και μπούμερανγκ καθώς πέρα από αιτία διαγραφής τους ίσως και να φέρει και τα αντίθετα αποτελέσματα για τους βουλευτές που θέλουν να συμπορευτούν με το κόμμα Τσίπρα.

Πάντως ακόμη και βουλευτές που φαίνεται να τους θέλει στο νέο του κόμμα ο κ. Τσίπρας δεν θα παραστούν στην εκδήλωση του Θησείου.

Περιδίνηση

Την ίδια ώρα όμως στην Κουμουνδούρου η περιδίνηση είναι διαρκής.

Η παραίτηση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής ήταν μια αιφνιδιαστική και στενάχωρη εξέλιξη για τον Σωκράτη Φάμελλο.

Ωστόσο απόλυτα κατανοητή, όπως προκύπτει μέσα από την τηλεφωνική επαφή που είχαν πριν τη δημοσιοποίηση της παραίτησης.

Ο Στέργιος Καλπάκης μάλιστα ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να είναι υποψήφιος βουλευτής στις εκλογές για να προλάβει όλους όσοι θα επιχειρούσαν να συνδέσουν άμεσα την παραίτησή του με τη μετακίνησή του στην Αμαλίας ή ακόμη χειρότερα με συνδιαλλαγή για μια έδρα με το νέο κόμμα Τσίπρα.

Ωστόσο στην επιστολή του ο κ. Καλπάκης δείχνει ένα μονοπάτι για τις επόμενες κινήσεις που θα ακολουθηθούν στο ΣΥΡΙΖΑ και όπως προκύπτει από το σχεδιασμό του κ. Φάμελλου μάλλον είναι και το ρεαλιστικό.

Φάμελλος και Καλπάκης δεν σημαίνει ότι θα κινηθούν αντιπαραθετικά καθώς ο κ. Καλπάκης παραμένει μέλος της Κεντρικής Επιτροπής κάτι που δείχνει ότι υπάρχουν κρίσιμες αποφάσεις ενόψει ενός καυτού Ιουνίου για το ΣΥΡΙΖΑ και με τον Παύλο Πολάκη να δηλώνει παρών και στα κομματικά όργανα.

Ζωντανό σχέδιο

Την άποψη Καλπάκη ότι δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση συμμερίζονται και άλλα στελέχη της Κουμουνδούρου και η επιστολή στον κ. Φάμελλο εμπεριέχει και ένα σήμα προς την Αμαλίας με την ελπίδα να ακουστεί η ανησυχία τους.

Από τη στιγμή πάντως που ο κ. Φάμελος διέγραψε τον Παύλο Πολάκη είχε κλειδώσει στο μυαλό του η απόφαση να μην κινηθεί αντιπαραθετικά με τον Αλέξη Τσίπρα, όπως θα ήθελε ο βουλευτής Χανίων, οποίος γνωρίζοντας ότι δεν έχει θέση σε κανένα συνεργατικό σχήμα στην κεντροαριστερά εξαπέλυε όλο το προηγούμενο διάστημα σφοδρά πυρά στον Αλέξη Τσίπρα με κάθε ευκαιρία τορπιλίζοντας την μεγαλύτερη προσπάθεια ανασύνθεσης του χώρου όπως παρατηρούν πολλά στελέχη.

Για τον κ. Φάμελλο και παρά την έλευση του κόμματος Τσίπρα το σχέδιο για ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων είναι ζωντανό και θα επιχειρήσει μέχρι την τελευταία στιγμή να το κρατήσει ζωντανό.

Συνέδριο ενόψει

Ήδη πάντως φαίνεται ότι έχει κλειδώσει ο οδικός χάρτης της εσωκομματικής κρίσης.

Μια το πολύ εβδομάδα μετά την παρουσίαση του νέου κόμματος θα συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία και το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου θα συνεδριάσει και η Κεντρική Επιτροπή.

Στις σκέψεις που πέφτουν στο τραπέζι είναι το μεγάλο πολιτικό διακύβευμα και υπαρξιακό ζήτημα να το λύσει ένα Συνέδριο στα τέλη του Ιουνίου με μια από τις προτάσεις που συζητούνται αυτή την ώρα να θέλει το ΣΥΡΙΖΑ να συνεχίζει αυτόνομα στο δρόμο προς τις κάλπες εκτός και αν αλλάξουν τα δεδομένα ακόμη και πριν τις εκλογές και υπάρξει δυνατότητα ενιαίας έκφρασης σε ενιαίο ψηφοδέλτιο.

Η άλλη λύση που υπάρχει είναι το Συνέδριο να αποφασίσει την αναστολή του κόμματος, όπως πρότεινε ο κ. Χατζησωκράτης, ωστόσο αυτό είναι ένα σενάριο που και ο ίδιος ο κ. Φάμελλος το απορρίπτει κατηγορηματικά.

Ταμείο Ανάκαμψης: Το by pass και τα projects που κινδυνεύουν

Δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε; Η συνήθεια που σας βάζει σε sleep mode

ΔΕΗ: Κλείνει το βιβλίο προσφορών, ανοίγει νέο αναπτυξιακό κεφάλαιο

Στρέφει το ΝΑΤΟ το βλέμμα στα Στενά του Ορμούζ και τι ρόλο μπορεί να παίξουν οι «ΑΣΠΙΔΕΣ»;
Πολιτική 20.05.26

Διευρύνονται οι συζητήσεις για την ασφαλή διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, το ΝΑΤΟ εξετάζει αποστολή σύμφωνα με το Bloomberg, ενώ πληροφορίες θέλουν και συζητήσεις για επέκταση των «ΑΣΠΙΔΩΝ»

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Διευκρινίσεις Μπουγά για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – «Η τροπολογία δεν επηρεάζει τις αρμοδιότητές της»
Επικαιρότητα 19.05.26

«Όλες οι ανακριτικές πράξεις ενεργούνται από τους εντεταλμένους Ευρωπαίους Εισαγγελείς, σύμφωνα με τα οριζόμενα ως το άρθρο 16β παράγραφος 1 του νόμου 4786/2021» σημείωσε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης.

Στο δρόμο προς τις κάλπες με άγνωστους Χ – Η είσοδος Τσίπρα και Καρυστιανού, εν αναμονή Σαμαρά
Πολιτική Γραμματεία 19.05.26

Το ερώτημα των επόμενων εκλογών είναι διττό: πρώτον ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της Νέας Δημοκρατίας στις πρώτες εκλογές και δεύτερον ποιο κόμμα θα αναλάβει τα ηνία της αντιπολίτευσης.

Κυριάκος Δημάγγελος
Δημοσκόπηση: Συντριπτική δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση – Πορεία προς τα πίσω, συμπιεσμένα εισοδήματα και θεσμική απαξίωση
Δημοσκόπηση 19.05.26

Μια βαθιά και σχεδόν οριζόντια κοινωνική απογοήτευση, αναδεικνύει πρόσφατη δημοσκόπηση. Η ελληνική κοινωνία εκπέμπει σήμα κινδύνου, με την πλειονότητα των πολιτών να δηλώνει ότι η χώρα κινείται προς τα πίσω και απορρίπτει κατηγορηματικά την ιδέα ότι έχουμε επιστρέψει στην προ κρίσης «κανονικότητα».

Στράτος Ιωακείμ
Εκλογή των επικεφαλής της Ομάδας Αλήθειας στη ΝΔ – Όταν η προπαγάνδα γίνεται κανονικότητα
Πολιτική 19.05.26

Από το περιθώριο της πολιτικής ζωής στο επίκεντρο της «κανονικότητας». Η ΝΔ και η «επιβράβευση» του μηχανισμού προπαγάνδας της Ομάδας Αλήθειας και των επικεφαλής της.

Δημήτρης Τερζής
Άγριος καυγάς Κωνσταντοπούλου – Κομνηνάκα (ΚΚΕ) στη Βουλή: «Είσαι ξεφτιλισμένη» – «Οι φασίστες μιλάνε έτσι…»
Βαριές κουβέντες 19.05.26

Τα όσα ακούστηκαν στην αίθουσα της Ολομέλιεας, δεν μεταδόθηκαν από την τηλεόραση της Βουλής, καθώς η συνεδρίαση είχε διακοπεί.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Τουρκικό ΥΠΕΞ: Αρνείται την Γενοκτονία των Ποντίων και καταγγέλλει την Ελλάδα για φρικαλεότητες
Διπλωματία 19.05.26

Αρνείται τη Γενοκτονία των Ποντίων κατηγορώντας παράλληλα την Ελλάδα για εγκλήματα πολέμου στο πλαίσιο της «Μεγάλης Ιδέας», κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη «σφαγή της Τρίπολης το 1821», το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών με ανακοίνωση του. «Η 19η Μαΐου 1919, η ημερομηνία κατά την οποία ο Μεγάλος Ηγέτης Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, ο ιδρυτής της Τουρκικής Δημοκρατίας, αποβιβάστηκε στη […]

EPPO: Ανησυχία για τη νυχτερινή τροπολογία Φλωρίδη – Θύελλα αντιδράσεων εντός και εκτός Κοινοβουλίου
EPPO 19.05.26 Upd: 19:32

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για τη νυχτερινή τροπολογία Φλωρίδη που προβλέπει επιτάχυνση της εκδίκασης ποινικών υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται βουλευτές. Ένσταση αντισυνταγματικότητας από Κωνσταντοπούλου που απορρίφθηκε.

Στράτος Ιωακείμ
Σατανική σύμπτωση ή μήπως όχι; Ο Γρηγόρης Δημητριάδης πρόκειται να συμμετέχει σε πάνελ συνεδρίου με πρώην πρωθυπουργό του Ισραήλ που «προωθούσε» το Predator
Πολιτική Γραμματεία 19.05.26

Ο Εχούντ Ολμέρτ, πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ, με τον οποίο θα συνομιλήσει σε πάνελ ο Γρηγόρης Δημητριάδης, έχει παραδεχτεί ότι εργαζόταν για λογαριασμό της εταιρείας Intellexa που παράγει το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator

Τσουκαλάς: «Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει, κανείς δεν θα το απαντήσει» – Αυτό νιώθει ο κόσμος για τον Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 19.05.26

«Κυβερνητικά στελέχη παραδέχονται ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η δύναμη που μπορεί να απευθυνθεί τόσο σε προοδευτικούς όσο και σε μετριοπαθείς κεντρώους και κεντροδεξιούς πολίτες που απογοητεύονται από τη σημερινή κυβέρνηση. Αυτό ακριβώς εξηγεί την αγωνία της ΝΔ απέναντι στο ΠΑΣΟΚ», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Επεισοδιακή άρση ασυλίας Κωνσταντοπούλου και κόντρα με Φλωρίδη – «Μόνο τα τσιράκια του, οι επίορκοι δικαστές με κατήγγειλαν»
Πολιτική Γραμματεία 19.05.26

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για πολιτική σκοπιμότητα, χαρακτήρισε «επίορκους» τους δικαστές και εγκάλεσε τη διαδικασία, λέγοντας πως είναι επί της ουσίας άκυρη

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Φάμελλος: Να αποτελέσει η ιστορική μνήμη και η αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων βάση της Ειρήνης
ΣΥΡΙΖΑ 19.05.26

«Να πούμε ένα μεγάλο όχι στα εγκλήματα Γενοκτονίας που δυστυχώς επαναλαμβάνονται στη γειτονιά μας», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: Ο λασπολόγος του Μαξίμου ξαναχτύπησε – Τα υπόλοιπα στη Δικαιοσύνη
Επικαιρότητα 19.05.26

«Ο κ. Γεωργιάδης επαναλαμβάνει συνειδητά τα ψεύδη και τη συκοφαντία του σε βάρος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ», λέει η Χαριλάου Τρικούπη, τονίζοντας ότι ο υπουργός γνωρίζει πως ο διαγωνισμός για τη μίσθωση του ακινήτου Ανδρουλάκη, το άνοιγμα των προσφορών και η επιλογή «έγινε επί ΝΔ το 2009»

ΠΑΣΟΚ για άρνηση Τζαβέλλα: Ζούμε αλλεπάλληλες σκηνές στο έργο της συγκάλυψης
Υποκλοπές 19.05.26

«Η επίκληση της αρχής της διάκρισης των εξουσιών δεν πείθει κανέναν», τονίζει το ΠΑΣΟΚ, σχετικά με την άρνηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να προσέλθει ενώπιον της επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής

Μήνυμα Επιτροπής σε Τουρκία: Καμία ανοχή σε παράνομη αλιεία και σεβασμός στα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών
Πολιτική 19.05.26

Το μήνυμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έρχεται μετά την παρέμβαση Κικίλια στον Επίτροπο Κώστα Καδή, για την προκλητική συμπεριφορά των Τούρκων στο θέμα της παράνομης αλιείας, θέτοντας ζήτημα σεβασμού του δικαίου της θάλασσας.

Νέα Αριστερά: Η 19η Μαΐου είναι μέρα μνήμης, τιμής και ιστορικής ευθύνης για τη Γενοκτονία των Ποντίων
Πολιτική Γραμματεία 19.05.26

«Η Νέα Αριστερά τιμά τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ποντίων και στέκεται απέναντι σε κάθε μορφή άρνησης, αναθεωρητισμού και ιστορικής λήθης», επισημαίνει η Πατησίων

Βουλή: Ενσταση αντισυνταγματικότητας από Κωνσταντοπούλου για την ταχεία εκδίκαση αξιόποινων πράξεων βουλευτών
Πολιτική Γραμματεία 19.05.26

Πρόκειται για προαναγγελθείσα ρύθμιση που στόχο - μεταξύ άλλων- έχει να ηρεμήσει τα οξυμένα πνεύματα στο εσωτερικό της ΚΟ της ΝΔ, μετά τις 13 άρσεις βουλευτικής ασυλίας

Όλο και περισσότερες γυναίκες από τις ΗΠΑ μετακομίζουν στο εξωτερικό – Εξαιτίας του Τραμπ; Και ναι και όχι
Κόσμος 20.05.26

Έως και το 40% των γυναικών ηλικίας 15 έως 44 ετών δηλώνουν ότι επιθυμούν να φύγουν από τις ΗΠΑ - «Έχει γίνει όλο και πιο δύσκολο, αλλά και πιο επικίνδυνο να ζεις ως γυναίκα στις ΗΠΑ», περιγράφουν όσες μετανάστευσαν σε Ευρώπη και Λατινική Αμερική

Νατάσα Ρουγγέρη
Η οσμή αερίου που σκέπασε την Αττική για δεύτερη φορά σε ένα μήνα – Μυστήριο παραμένει η προέλευσή της
Ανησυχία 20.05.26

Καμία απάντηση δεν υπάρχει μέχρι στιγμής από την Πολιτική Προστασία για την προέλευση της οσμής που αναστάτωσε την Αττική παρά το γεγονός ότι παρόμοιο περιστατικό σημειώθηκε πριν από περίπου ένα μήνα

Μάχη Τράτσα
Κολομβία: Στόχος καταιγισμού πυρών το αυτοκίνητο γερουσιαστή δύο εβδομάδες πριν από τις εκλογές
Κόσμος 20.05.26

Ο γερουσιαστής στην Κολομβία επέβαινε σε άλλο αυτοκίνητο για λόγους ασφαλείας - Συνεχίζουν οι ένοπλες επιθέσεις να δυναμιτίζουν το κλίμα ενόψει εκλογών

Στην τελική ευθεία το νέο κληρονομικό δίκαιο – Ποιες αλλαγές έρχονται
Οικονομία 20.05.26

Στόχος όλων των ρυθμίσεων, που έχουν άμεσο αντίκτυπο στο κοινωνικό σύνολο και τη λειτουργία των επιχειρήσεων, είναι ο εκσυγχρονισμός τους για να συμβαδίζουν με τις ανάγκες της εποχής

Μίνα Μουστάκα
Hφαίστειο Σαντορίνης: Πόσο πιθανό είναι να εκραγεί τα αμέσως επόμενα χρόνια
Ελλάδα 20.05.26

Η έρευνα του Γεράσιμου Παπαδόπουλου ανέλυσε όλες τις εκρήξεις που έχουν σημειωθεί στη Σαντορίνη από το 197 π.Χ. έως το 1950- Για πρώτη φορά εκτιμώνται οι βραχυπρόθεσμες πιθανότητες

Επαγγελματική εκπαίδευση ενός κατώτερου θεού: Κακοπληρωμένοι, εξουθενωμένοι και υποτιμημένοι οι καθηγητές
Πανευρωπαϊκή έρευνα 20.05.26

Η πρώτη ευρωπαϊκή έρευνα για τους καθηγητές στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, κάνει λόγο για «κρίση αναγνώρισης που απειλεί το μέλλον του επαγγέλματος». Μόνο το 13% έχει επαρκή μισθό.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Η αναπάντεχη εμφάνιση της Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ στις Κάννες
300 καράτια; 20.05.26

Το εντυπωσιακό δαχτυλίδι της Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ, το οποίο φοράει από τότε που εκείνη και ο Κριστιάνο Ρονάλντο ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους τον Αύγουστο του 2025, κέρδισε τις εντυπώσεις.

«Therians»: Άνθρωποι που ταυτίζονται με ζώα ζητούν περίθαλψη από κτηνιάτρους – Δεν παίζουν μαζί τους οι κτηνίατροι [βίντεο]
Παιχνίδι ρόλων 20.05.26

Κάτι που ξεκίνησε ως υποκουλτούρα και παιχνίδι ρόλων με ανθρώπους να προσδιορίζονται ως ζώα, αποκτά μια πιο ανησυχητική δυναμική αναγκάζοντας την ένωση κτηνιάτρων της χώρας να πει πως «δεν παίζει».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Οι Αμερικανοί επαναστατούν κατά της Τεχνητής Νοημοσύνης – «Δεν έχω ξαναδεί κάτι να εντείνεται τόσο γρήγορα»
«Άνθρωποι σπηλαίων;» 20.05.26

«Καθώς τα ποσοστά αποδοχής συνεχίζουν να πέφτουν, οι ηγέτες της βιομηχανίας της Τεχνητής Νοημοσύνης και οι σύμμαχοί τους αναρωτιούνται πόσο χειρότερα μπορούν να γίνουν τα πράγματα»

Βαγγέλης Γεωργίου
Νέες απειλές των ΗΠΑ για «επανέναρξη του πολέμου» – Απαντά το Ιράν
Χωρίς σύγκλιση 20.05.26

Οι απειλές των ΗΠΑ και τους προέδρου τους Ντόναλντ Τραμπ για επανέναρξη του πολέμου, αψηφούν τις απειλές οι Ιρανοί, απαντούν με το άνοιγμα νέων μετώπων στην περίπτωση νέων επιθέσεων.

Εκουαδόρ: Διασώθηκαν έξι ανήλικες θύματα trafficking δικτύου συνδεόμενου με υπερορθόδοξη εβραϊκή σέκτα
Αίρεση 20.05.26

Έξι ανήλικα κορίτσια διασώθηκαν στο Εκουαδόρ από ένα δίκτυο που συνδέεται με υπεροθόδοξη εβραϊκή σέκτα. Η ομάδα δρα και στην Κολομβία, την Γουατεμάλα, το Μεξικό και έχει επιχειρήσει το ίδιο στην Ευρώπη.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

