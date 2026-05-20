Το κόμμα Τσίπρα θερίζει… τον ΣΥΡΙΖΑ – Καυτός Ιούνιος για την Κουμουνδούρου – Χωρίς βουλευτές στο Θησείο

Το μανιφέστο του κόμματος Τσίπρα και το όνομα που έχει επιλέξει για το πολιτικό φορέα με τον οποίο μπαίνει στο γήπεδο μονοπωλούν το ενδιαφέρον στον ευρύτερο χώρο της Αριστεράς.

Ο πρώην πρωθυπουργός είναι προσηλωμένος στην επιτυχία της εκδήλωσης της 26ης Μαΐου στο Θησείο με το νέο κόμμα σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των δημοσκόπων να πλασάρεται από την αρχή στην δεύτερη θέση της κούρσας.

Χωρίς βουλευτές

Ο Αλέξης Τσίπρας σε καμία περίπτωση δεν θέλει το νέο εγχείρημά του να ταυτίζεται ή να συνδέεται με το ΣΥΡΙΖΑ.

Για αυτό το λόγο και ξεκαθαρίζεται σε όλους τους τόνους και με όλα τα διαθέσιμα μέσα ότι δεν θα δεχτεί στο κόμμα του κανέναν εν ενεργεία βουλευτή.

Ωστόσο τις τελευταίες ώρες η συζήτηση μεταξύ των πρώην συντρόφων του έχει φουντώσει με πολλούς να φλερτάρουν με την ιδέα να δώσουν το παρόν στο Θησείο.

Η παρουσία βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στην ιδρυτική πράξη ενός άλλου κόμματος από μόνη της είναι μια εικόνα προβληματική και σίγουρα δεν θα ικανοποιήσει τον ίδιο τον κ. Τσίπρα να μετατραπεί η παρουσίαση του μανιφέστου του κόμματός του με στελέχη και πρόσωπα που θα θυμίζουν το παρελθόν.

Πρακτικά μια τέτοια κίνηση ενδέχεται να γυρίσει και μπούμερανγκ καθώς πέρα από αιτία διαγραφής τους ίσως και να φέρει και τα αντίθετα αποτελέσματα για τους βουλευτές που θέλουν να συμπορευτούν με το κόμμα Τσίπρα.

Πάντως ακόμη και βουλευτές που φαίνεται να τους θέλει στο νέο του κόμμα ο κ. Τσίπρας δεν θα παραστούν στην εκδήλωση του Θησείου.

Περιδίνηση

Την ίδια ώρα όμως στην Κουμουνδούρου η περιδίνηση είναι διαρκής.

Η παραίτηση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής ήταν μια αιφνιδιαστική και στενάχωρη εξέλιξη για τον Σωκράτη Φάμελλο.

Ωστόσο απόλυτα κατανοητή, όπως προκύπτει μέσα από την τηλεφωνική επαφή που είχαν πριν τη δημοσιοποίηση της παραίτησης.

Ο Στέργιος Καλπάκης μάλιστα ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να είναι υποψήφιος βουλευτής στις εκλογές για να προλάβει όλους όσοι θα επιχειρούσαν να συνδέσουν άμεσα την παραίτησή του με τη μετακίνησή του στην Αμαλίας ή ακόμη χειρότερα με συνδιαλλαγή για μια έδρα με το νέο κόμμα Τσίπρα.

Ωστόσο στην επιστολή του ο κ. Καλπάκης δείχνει ένα μονοπάτι για τις επόμενες κινήσεις που θα ακολουθηθούν στο ΣΥΡΙΖΑ και όπως προκύπτει από το σχεδιασμό του κ. Φάμελλου μάλλον είναι και το ρεαλιστικό.

Φάμελλος και Καλπάκης δεν σημαίνει ότι θα κινηθούν αντιπαραθετικά καθώς ο κ. Καλπάκης παραμένει μέλος της Κεντρικής Επιτροπής κάτι που δείχνει ότι υπάρχουν κρίσιμες αποφάσεις ενόψει ενός καυτού Ιουνίου για το ΣΥΡΙΖΑ και με τον Παύλο Πολάκη να δηλώνει παρών και στα κομματικά όργανα.

Ζωντανό σχέδιο

Την άποψη Καλπάκη ότι δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση συμμερίζονται και άλλα στελέχη της Κουμουνδούρου και η επιστολή στον κ. Φάμελλο εμπεριέχει και ένα σήμα προς την Αμαλίας με την ελπίδα να ακουστεί η ανησυχία τους.

Από τη στιγμή πάντως που ο κ. Φάμελος διέγραψε τον Παύλο Πολάκη είχε κλειδώσει στο μυαλό του η απόφαση να μην κινηθεί αντιπαραθετικά με τον Αλέξη Τσίπρα, όπως θα ήθελε ο βουλευτής Χανίων, οποίος γνωρίζοντας ότι δεν έχει θέση σε κανένα συνεργατικό σχήμα στην κεντροαριστερά εξαπέλυε όλο το προηγούμενο διάστημα σφοδρά πυρά στον Αλέξη Τσίπρα με κάθε ευκαιρία τορπιλίζοντας την μεγαλύτερη προσπάθεια ανασύνθεσης του χώρου όπως παρατηρούν πολλά στελέχη.

Για τον κ. Φάμελλο και παρά την έλευση του κόμματος Τσίπρα το σχέδιο για ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων είναι ζωντανό και θα επιχειρήσει μέχρι την τελευταία στιγμή να το κρατήσει ζωντανό.

Συνέδριο ενόψει

Ήδη πάντως φαίνεται ότι έχει κλειδώσει ο οδικός χάρτης της εσωκομματικής κρίσης.

Μια το πολύ εβδομάδα μετά την παρουσίαση του νέου κόμματος θα συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία και το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου θα συνεδριάσει και η Κεντρική Επιτροπή.

Στις σκέψεις που πέφτουν στο τραπέζι είναι το μεγάλο πολιτικό διακύβευμα και υπαρξιακό ζήτημα να το λύσει ένα Συνέδριο στα τέλη του Ιουνίου με μια από τις προτάσεις που συζητούνται αυτή την ώρα να θέλει το ΣΥΡΙΖΑ να συνεχίζει αυτόνομα στο δρόμο προς τις κάλπες εκτός και αν αλλάξουν τα δεδομένα ακόμη και πριν τις εκλογές και υπάρξει δυνατότητα ενιαίας έκφρασης σε ενιαίο ψηφοδέλτιο.

Η άλλη λύση που υπάρχει είναι το Συνέδριο να αποφασίσει την αναστολή του κόμματος, όπως πρότεινε ο κ. Χατζησωκράτης, ωστόσο αυτό είναι ένα σενάριο που και ο ίδιος ο κ. Φάμελλος το απορρίπτει κατηγορηματικά.