Το όχημα γερουσιαστή της συμπολίτευσης στην Κολομβία έγινε χθες Τρίτη στόχος καταιγισμού πυρών μελών οργάνωσης ανταρτών, ενώ δεν απομένουν παρά λιγότερες από δυο εβδομάδες μέχρι να διεξαχθεί ο πρώτος γύρος των προεδρικών εκλογών, ανακοίνωσε ο αρχηγός του κράτους Γουστάβο Πέτρο.

«Το θωρακισμένο αυτοκίνητο του γερουσιαστή Αλεξάντερ Λόπες δέχτηκε βροχή από σφαίρες της οργάνωσης διακινητών ναρκωτικών της οποίας ηγούνται ο Ιβάν Μορδίσκο κι ο Μάρλον», τόνισε μέσω X ο κ. Πέτρο, αναφερόμενος στο λεγόμενο Γενικό Κεντρικό Επιτελείο (EMC).

Η επίθεση διαπράχθηκε στον νομό Κάουκα (νοτιοδυτικά), προπύργιο αυτής της παράταξης διαφωνούντων των πρώην FARC, που απέρριψαν τη συμφωνία ειρήνης του 2016 και συνεχίζουν τη δράση τους.

Για την ασφάλειά του ωστόσο, ο κ. Λόπες–πρώην πρόεδρος της Γερουσίας και μέλος της συμμαχίας του του κ. Πέτρο–μετακινείτο με άλλο όχημα, που προπορευόταν.

Αλλεπάλληλες επιθέσεις

Στα τέλη Απριλίου, βομβιστική ενέργεια, αποδοθείσα στην ίδια παράταξη, είχε στοιχίσει τη ζωή σε 21 ανθρώπους μόλις «ένα χιλιόμετρο» από εκεί, τόνισε ο πρόεδρος.

Το όχημα δημάρχου της περιοχής επίσης «υπέστη επίθεση», σύμφωνα με τον σοσιαλδημοκράτη αρχηγό του κράτους, τον πρώτο στη σύγχρονη ιστορία της χώρας που ανήκει στην αριστερά.

Οι επιθέσεις, που έχουν πολλαπλασιαστεί ενόψει των εκλογών της 31ης Μαΐου, θυμίζουν σε πολλούς τα μαύρα χρόνια του 1980 και του 1990, όταν βαρόνοι των ναρκωτικών, όπως ο Πάμπλο Εσκομπάρ, επέβαλαν τον δικό τους νόμο. Πέντε υποψήφιοι για την προεδρία είχαν δολοφονηθεί την εποχή.

Τον Φεβρουάριο, στην ίδια περιοχή, στην Κάουκα, η ιθαγενής γερουσιάστρια Αΐδα Κιλκουέ είχε απαχθεί από ενόπλους για κάποιες ώρες.

Ενόψει εκλογών

Η χθεσινή επίθεση διαπράχτηκε σχεδόν έναν χρόνο έπειτα από εκείνη εναντίον του γερουσιαστή της δεξιάς Μιγκέλ Ουρίμπε, επίδοξου υποψηφίου για την προεδρία, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης στην πρωτεύουσα Μπογοτά. Βαριά τραυματισμένος–ιδίως στο κεφάλι–από τις σφαίρες έφηβου πληρωμένου εκτελεστή την 7η Ιουνίου 2025, ο γερουσιαστής υπέκυψε δυο μήνες αργότερα.

Ώρες νωρίτερα χθες η αστυνομία έκανε λόγο για έξι νεκρούς σε άλλη επίθεση, εναντίον οχηματοπομπής με κρατική φύλαξη στο Κατατούμπο (βορειοανατολικά), όπου δρουν αντίπαλες παρατάξεις ανταρτών, κοντά στα σύνορα με τη Βενεζουέλα.

Στην εξουσία από το 2022, ο πρόεδρος Πέτρο δεν κατάφερε να υλοποιήσει το όραμα της «απόλυτης ειρήνης» που ευαγγελιζόταν προεκλογικά, ή αλλιώς να τερματίσει τον εμφύλιο πόλεμο που σπαράσσει την Κολομβία για πάνω από έξι δεκαετίες· επικρίνεται από τη δεξιά, που του προσάπτει ότι διευκόλυνε την ενίσχυση των ένοπλων παρατάξεων, που κλιμάκωσαν τη δράση τους.