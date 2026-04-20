Ο πρόεδρος της Κολομβίας Πέτρο θα μηνύσει αυτόν του Εκουαδόρ Νομπόα για συκοφαντική δυσφήμιση

Ο κολομβιανός πρόεδρος Γκουστάβο Πέτρο ανακοίνωσε χθες Κυριακή την πρόθεσή του να μηνύσει για συκοφαντική δυσφήμιση τον ομόλογό του στο Εκουαδόρ Ντανιέλ Νομπόα, διότι αυτός ο τελευταίος τον κατηγόρησε πως συναντήθηκε με φερόμενους ως διακινητές ναρκωτικών κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Μάντα, καθώς η ένταση ανάμεσα στις δυο χώρες, που έχουν εμπλακεί σε εμπορικό πόλεμο εδώ και μήνες, δεν σταματά να κλιμακώνεται.

«Αποφάσισα να κάνω μήνυση στον πρόεδρο Νομπόα για συκοφαντική δυσφήμιση», ανέφερε ο σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος της Κολομβίας μέσω X.

Ο κ. Νομπόα υποστήριξε νωρίτερα αυτόν τον μήνα, στο πλαίσιο συνέντευξής του στο περιοδικό Semana της Κολομβίας, ότι ο Γκουστάβο Πέτρο συναντήθηκε με μέλη του κινήματος «Επανάσταση των Πολιτών», του σοσιαλιστή πρώην προέδρου Ραφαέλ Κορέα (2007-2017), κατά τη διάρκεια ιδιωτικής επίσκεψής του στο λιμάνι Μάντα (νοτιοδυτικά), όταν είχε πάει στο Εκουαδόρ για να παραστεί στην ορκωμοσία του το 2025.

«Κάποια από αυτά τα μέλη είχαν σχέσεις με τον Φίτο», πρόσθεσε χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμο του Χοσέ Αδόλφο Μασίας, ηγέτη της συμμορίας διακινητών ναρκωτικών Λος Τσονέρος, που φέρεται να συνδέεται με το μεξικανικό καρτέλ Σιναλόα, που έχει εκδοθεί στις ΗΠΑ, όπως αναφέρει το ΑΠΕ.

«Δεν μπορώ να πω προς το παρόν αν συναντήθηκε προσωπικά με τον Φίτο. Αλλά ας πούμε ότι βρισκόταν με την ίδια ομάδα και στην ίδια περιοχή», υποστήριξε ακόμη ο κ. Νομπόα.

No creo que los dirigentes de “Revolución ciudadana” tengan amigos choneros ni que les incauten en sus haciendas cocaína, creo que no tienen haciendas. Con los dirigentes progresistas del Ecuador, si me he reunido y me quiero reunir más porque tengo como proyecto que los pueblos… https://t.co/1XMBl1oEOH — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 20, 2026

Ο Νομπόα κατηγορεί τον Πέτρο για σχέσεις με το οργανωμένο έγκλημα

«Δεν ξέρω αν το να πηγαίνεις σε κάποια τοποθεσία στο Εκουαδόρ εγείρει υποψία πως κάνεις σκοτεινές επαφές», αντέτεινε ειρωνικά ο Γκουστάβο Πέτρο, αναγγέλλοντας πως θα δώσει στη δημοσιότητα κατάλογο με «τους υπηκόους Εκουαδόρ που συνελήφθησαν και εκδόθηκαν» επί των ημερών του στην εξουσία «ώστε να μην υπάρχει καμιά αμφιβολία» πως καταπολεμά το οργανωμένο έγκλημα.

Ο Ντανιέλ Νομπόα κατηγορεί —μεταξύ άλλων— τον κ. Πέτρο για υποτιθέμενη απροθυμία να υποστηρίξει τον αγώνα κατά της διακίνησης ναρκωτικών στα σύνορα των δυο χωρών, που έχουν εμπλακεί από τον Φεβρουάριο σε εμπορικό πόλεμο, με τους τελωνειακούς δασμούς να έχει ανακοινωθεί πως θα φθάσουν το 100%.

Η διμερής διπλωματική κρίση χειροτέρεψε αφού ο κ. Πέτρο χαρακτήρισε «πολιτικό κρατούμενο» τον Χόρχε Γκλας, πρώην αντιπρόεδρο (2013-2017) του προέδρου Κορέα, καταδικασμένο για υποθέσεις διαφθοράς, κάτι που οδήγησε στην αμοιβαία ανάκληση των πρεσβευτών στις πρωτεύουσές τους για διαβουλεύσεις.