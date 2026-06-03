Ουκρανικά drones έπληξαν τερματικό σταθμό πετρελαίου στην Αγία Πετρούπολη

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‌Η Ουκρανία χτύπησε έναν τερματικό σταθμό εξαγωγής πετρελαίου στην Αγία Πετρούπολη λίγες ώρες πριν την έναρξη του ετήσιου οικονομικού φόρουμ του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, σε μια προσπάθεια να φέρει σε δύσκολη θέση τον επικεφαλής του Κρεμλίνου και να δείξει πόσο ευάλωτες είναι οι μεγάλες πόλεις της Ρωσίας.

Η επίθεση στην Αγία Πετρούπολη, την πόλη καταγωγής του Πούτιν και την έδρα του δικού του «Νταβός» – ενός οικονομικού φόρουμ που έχει σχεδιαστεί για να προσελκύει ξένες επενδύσεις και να παρουσιάζει θετικά τη Ρωσία – έρχεται σε μια περίοδο που οι δύο πλευρές εντείνουν τις επιθέσεις η μία εναντίον της άλλης στον πόλεμο που διαρκεί πάνω από τέσσερα χρόνια και δεν διαφαίνεται να τελειώνει σύντομα.

Μια στήλη καπνού ήταν ορατή από το ιστορικό κέντρο της πόλης, όπου είχε χτυπηθεί ένας τερματικός σταθμός εξαγωγής πετρελαίου, ενώ ανταποκριτές του Reuters ανέφεραν ότι άκουσαν δυνατές εκρήξεις την Τετάρτη το πρωί.

Our long-range sanctions carried out by the warriors of the Security Service of Ukraine, the Unmanned Systems Forces, the Special Operations Forces, the Defense Intelligence of Ukraine, and the State Border Guard Service of Ukraine have yielded good results. Important facilities… pic.twitter.com/esxYMexU8d — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 3, 2026

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι τα drones του χτύπησαν τον τερματικό σταθμό καυσίμων και είπε ότι είχαν επίσης στοχεύσει μια στρατιωτική εγκατάσταση κοντά στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ρωσίας.

Ο Αλεξάντερ Μπέγκλοφ, κυβερνήτης της Αγίας Πετρούπολης, δήλωσε ότι αδιευκρίνιστα «αντικείμενα υποδομής» είχαν πληγεί σε τρεις διαφορετικές περιοχές της πόλης. Ο Αλεξάντερ Ντρόζντενκο, κυβερνήτης της ευρύτερης περιοχής του Λένινγκραντ, δήλωσε ότι τα συστήματα αεροπορικής άμυνας είχαν καταρρίψει 59 drones κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Το αεροδρόμιο Πούλκοβο της πόλης αναγκάστηκε να περιορίσει προσωρινά τις πτήσεις, σύμφωνα με την ρωσική αρχή εποπτείας της αεροπορίας, ενώ περισσότερες από 30 πτήσεις καθυστέρησαν ή ακυρώθηκαν, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.