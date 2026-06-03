Markos by Night: Επιστρέφει το Σάββατο με νέες δόσεις γέλιου
Το Σάββατο 6 Ιουνίου, το Markos by Night παρουσιάζει τον Μάρκο Σεφερλή και την επιθεώρηση Allou Fun Mark. Στις 22.00, στο MEGA
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Το «τρενάκι» του γέλιου ξεκινά την πιο ανατρεπτική διαδρομή στο MEGA! Το «Markos by Night» παρουσιάζει το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 22:00 στο MEGA το «Allou Fun Mark», μια επιθεώρηση που θυμίζει ότι η καθημερινότητα μοιάζει όλο και περισσότερο με θεματικό πάρκο του παραλόγου. Σε αυτή ο Μάρκος Σεφερλής μάς ξεναγεί στη σύγχρονη Ελλάδα που, αν και μοιάζει να είναι… αλλού, βρίσκει τον τρόπο να μας ενώνει μέσα από τον σουρεαλισμό της.
Η δράση ξεκινά με μια ανατρεπτική συνάντηση κορυφής: Ο Θεός προμηνύει νέο κατακλυσμό και στέλνει τον Νώε να παλέψει με τις πολιτικές κάλπες και την κατασκευή της κιβωτού. Στην πλατεία Συντάγματος, «τρία πουλάκια κάθονται» και αναλύουν τα παράδοξα του νεοέλληνα. Ένας ξεναγός-λαμόγιο προσπαθεί να γοητεύσει τουρίστριες αλλά πέφτει πάνω στην πιο απίθανη γιαγιά. Την ίδια ώρα, το θερμόμετρο ανεβαίνει σε ένα στρατόπεδο, όπου μια απλή επισκευή στρατιωτικού οχήματος οδηγεί σε πολεμική επιχείρηση πλήρους κλίμακας.
«Όσα χρόνια και να περάσουν, πάντα μέσα μας υπάρχει ένα παιδί, που του αρέσουν τα παιχνίδια, τα έντονα χρώματα, τα μαγικά, οι αστείες μουσικές και χαίρεται όταν βρίσκεται σ’ ένα χώρο που τα παρέχει όλα αυτά. Έτσι, με το σκεπτικό αυτό, έφτιαξα την παράσταση, έχοντας μοναδικό μου στόχο να ξανακάνω όλους μας να νιώσουμε παιδιά», γράφει στο σκηνοθετικό του σημείωμα ο Μάρκος Σεφερλής.
Το «Allou Fun Mark» καλεί τους τηλεθεατές να αφήσουν τα πάντα πίσω και να γίνουν και πάλι ξέγνοιαστοι, μέσα από μια εμπειρία χωρίς «φρένα» και περιορισμούς.
«Markos by Night», μια τηλεοπτική εμπειρία με ξεκάθαρο θεατρικό παλμό!
Πρωταγωνιστούν: Μάρκος Σεφερλής, Γιάννης Καπετάνιος, Στέλιος Κρητικός, Ζώζα Μεταξά, Γιάννης Ζουμπαντής.
Σκηνοθεσία: Μάρκος Σεφερλής
Κείμενα & Στίχοι τραγουδιών: Μάρκος Σεφερλής – Στέλιος Παπαδόπουλος
MARKOS BY NIGHT
ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΙΣ 22:00 ΣΤΟ MEGA
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