Αρκάς: Η καλημέρα της Τετάρτης
Ο Αρκάς στέλνει και σήμερα την καλημέρα του.
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Ο Αρκάς στο σημερίνο σκίτσο έχει το εξής σχόλιο:
«Δεν έχει ανέβει το μορφωτικό επίπεδο του πληθυσμού, σε σχέση με το παρελθόν.
Απλώς σήμερα περισσότεροι αμόρφωτοι έχουν βγάλει πανεπιστήμιο.»
Το σημερινό σκίτσο
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