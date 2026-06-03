Αρκάς: Η καλημέρα της Τετάρτης

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Ο Αρκάς στο σημερίνο σκίτσο έχει το εξής σχόλιο:

«Δεν έχει ανέβει το μορφωτικό επίπεδο του πληθυσμού, σε σχέση με το παρελθόν.

Απλώς σήμερα περισσότεροι αμόρφωτοι έχουν βγάλει πανεπιστήμιο.»

Το σημερινό σκίτσο