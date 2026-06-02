Αρκάς: Η καλημέρα της Τρίτης
Την καλημέρα του μας λέει για ακόμη μια ημέρα ο Αρκάς με ένα σκίτσο
Την καλημέρα του μας λέει και σήμερα, Τρίτη, ο γνωστός σκιτσογράφος Αρκάς με το χαρακτηριστικό του χιούμορ.
Στο σημερινό σκίτσο βλέπουμε ένα ζευγάρι να συζητά για μια αράχνη που έχει εμφανιστεί στο μπαλκόνι τους. Η γυναίκα, εμφανώς ανήσυχη, λέει στον άνδρα: «Είναι μια αράχνη στο μπάνιο!». Εκείνος, αδιάφορος, της απαντά: «Ε, και;… Σκότωσέ την!».
Λίγο αργότερα, η γυναίκα επιστρέφει και τον ρωτά: «Πώς να την σκοτώσω;». Εκείνος της δίνει ένα βιβλίο λέγοντας «Ορίστε!». Όταν όμως εκείνη βλέπει το πάχος του βιβλίου, αντιδρά με απορία και αγανάκτηση: «Δεν μπορείς να μου πεις εσύ; Πρέπει να κάτσω να διαβάσω όλο αυτό;».
Με τον γνώριμο σατιρικό του τρόπο, ο Αρκάς σχολιάζει την τάση πολλών ανθρώπων να αναζητούν έτοιμες απαντήσεις και γρήγορες λύσεις, ακόμη και για ζητήματα που απαιτούν λίγη προσωπική αναζήτηση και προσπάθεια.
