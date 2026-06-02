Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Στον ανακριτή σήμερα ο 41χρονος – Οι ισχυρισμοί και το σκηνοθετημένο έγκλημα

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Σοκ έχει προκαλέσει η άγρια δολοφονία μιας 39χρονης μητέρας δύο παιδιών στην Καλαμάτα με τον 41χρονο σύζυγό της να ομολογεί το φονικό στις Αρχές, υποστηρίζοντας αρχικά ότι ενήργησε σε κατάσταση άμυνας.

Ο 41χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 39χρονης αναμένεται να περάσει σήμερα το κατώφλι του ανακριτή

Ωστόσο, οι μαρτυρίες γειτόνων που ανέφεραν ότι άκουσαν την γυναίκα να καλεί σε βοήθεια πριν ειδοποιήσουν την αστυνομία, καθώς και τα ευρήματα των Αρχών στο σημείο του εγκλήματος, όπου το θύμα έφερε πολλαπλά τραύματα στο σώμα και το κεφάλι, προσθέτουν νέα δεδομένα στην έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας.

Τραγική διάσταση στην υπόθεση δίνει το γεγονός ότι την ώρα του εγκλήματος μέσα στο διαμέρισμα βρίσκονταν και τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας 6 και 10 ετών, τα οποία κοιμόντουσαν σε διπλανό δωμάτιο.

Τα δύο παιδιά παρακολουθούνται από παιδοψυχολόγους, ενώ από μία πρώτη προσέγγιση φαίνεται να μην κατάλαβαν τι συνέβη είτε γιατί κοιμόντουσαν είτε γιατί είχαν «συνηθίσει» τέτοιου είδους προστριβές ανάμεσα στους γονείς τους.

Ο 41χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 39χρονης αναμένεται να περάσει σήμερα το κατώφλι του ανακριτή. Ο άνδρας βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Τι ισχυρίζεται ο 41χρονος

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 41χρονος φέρεται να υποστήριξε κατά την κατάθεσή του ότι υποψιαζόταν πως η 39χρονη σύζυγός του διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση, χωρίς ωστόσο να έχει αποδειχθεί ότι κάτι τέτοιο ήταν αλήθεια. Παράλληλα, παρουσίασε τη δική του εκδοχή για τις συνθήκες του εγκλήματος, αποδίδοντας στο θύμα την ευθύνη για την άγρια δολοφονία.

«Ξύπνησα και την είδα πάνω από το κεφάλι να κρατάει ένα μαχαίρι. Παλέψαμε, κατάφερα να της αρπάξω το μαχαίρι και τη σκότωσα», ήταν σύμφωνα με τις πληροφορίες τα πρώτα λόγια του 41χρονου στους αστυνομικούς.

Παράλληλα, ο 41χρονος φέρεται επίσης να δήλωσε ότι το ζευγάρι είχε συχνούς και έντονους καβγάδες.

Ωστόσο, υπάρχει μια λεπτομέρεια, η οποία φαίνεται να καταρρίπτει τους ισχυρισμούς του πως βρισκόταν σε άμυνα και πως η 39χρονη ήταν αυτή που του επιτέθηκε με μαχαίρι.

Αναλυτικότερα, αστυνομικές πηγές ανέφεραν στον Ant1, πως ο άνδρας δεν είχε αμυντικά τραύματα και θεωρούν πολύ πιθανό μετά την πράξη να τοποθέτησε το μαχαίρι στο χέρι του θύματος για να σκηνοθετήσει την σκηνή του εγκλήματος.

Το χρονικό της δολοφονίας

Η άγρια δολοφονία σημειώθηκε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στο κέντρο της Καλαμάτας, στη συμβολή των οδών Βασιλίσσης Όλγας και Κανάρη. Σύμφωνα με πληροφορίες, για αρκετή ώρα ακούγονταν έντονες φωνές και καυγάς από το διαμέρισμα του 2ου ορόφου, γεγονός που ανησύχησε τους περιοίκους, οι οποίοι ειδοποίησαν τις Αρχές.

Στις 1:47 τα ξημερώματα το Κέντρο της ΕΛ.ΑΣ. δέχθηκε κλήσεις από γείτονες που ανέφεραν γυναικείες κραυγές και εκκλήσεις για βοήθεια. Λίγα λεπτά αργότερα, στις 1:52, αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο. Όπως έγινε γνωστό, οι φωνές είχαν ήδη σταματήσει, ενώ παρά τις προσπάθειες των περιοίκων να επικοινωνήσουν με τους ενοίκους στο διαμέρισμα, κανείς δεν άνοιγε την πόρτα.

Όταν οι αστυνομικοί κατάφεραν να εισέλθουν στο διαμέρισμα, εντόπισαν νεκρή την 39χρονη γυναίκα μέσα στο υπνοδωμάτιο.

Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, έφερε πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής για την εξέταση της σορού και τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών του θανάτου. Η 39χρονη έφερε πολλαπλά αμυντικά τραύματα από μαχαίρι στο λαιμό, στα χέρια, στο θώρακα.

Μέσα στην κατοικία βρισκόταν και ο 41χρονος σύζυγός της, ο οποίος προσήχθη από τις αστυνομικές Αρχές και στη συνέχεια συνελήφθη. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ομολόγησε την πράξη του, κάνοντας λόγο για έντονο διαπληκτισμό που προηγήθηκε.