Νέοι κλάδοι στην ασφάλιση – Από πατίνια έως δεδομένα και κατοικίδια
Οικονομικές Ειδήσεις 02 Ιουνίου 2026, 06:00

Σκύλος 95 ευρώ, γάτα στα... 70 - Για πρώτη φορά η παραγωγή ασφαλίστρων στην Ελλάδα ξεπέρασε τα 6 δισ. ευρώ κάνοντας ρεκόρ - Η ασφάλιση με τη μεγαλύτερη συμβολή

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Η παραγωγή ασφαλίστρων στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά σχεδόν 6% το 2025 και ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 6 δισ. ευρώ, σημειώνοντας ρεκόρ. Στο αποτέλεσμα αυτό, τη μεγαλύτερη συμβολή (53%) είχαν η ασφάλιση κατά ζημιών (3,2 δισ. ευρώ, +8% σε ετήσια βάση) με το 27% του κλάδου να αφορά την αστική ευθύνη χερσαίων οχημάτων (856 εκατ. ευρώ, +7% σε ετήσια βάση).

Οι ασφαλιστικές εταιρείες προτείνουν πακέτα για τα οχήματα της μικροκινητικότητας

Περίπου 553 εκατ. ευρώ (17% των ασφαλίστρων κατά ζημιών) προέρχονται από τις ασφαλίσεις υγείας, ενώ το 16% την ασφάλιση ακινήτων κατά πυρκαγιάς και φυσικών στοιχείων (498 εκατ. ευρώ, +12% σε ετήσια βάση). Ο κλάδος ζωής συνεισφέρει 2,8 δισ. στο σύνολο της παραγωγής ασφαλίστρων (47%), με την ετήσια αύξηση να υπολογίζεται σε λίγο κάτω από 3%.

Παράλληλα, η επαναφορά των τραπεζών στην τραπεζική αγορά, με πέντε συναλλαγές εξαγοράς τα τελευταία δύο χρόνια, δείχνουν ότι η ασφαλιστική αγορά έχει μπροστά της… νέα και μεγάλα πελάγη. Τα στοιχεία της Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας (ΕΑΕΕ) δείχνουν ότι σχεδόν όλες οι κατηγορίες έχουν σημειώσει αύξηση. Τα μεγαλύτερα ποσά ασφαλίστρων προέρχονται βεβαίως από τους παραδοσιακούς κλάδους ασφάλισης, όπως είναι το αυτοκίνητο, η υγεία και τα ακίνητα.

Οι νέοι κλάδοι

Ομως, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι νέοι κλάδοι ασφάλισης κατά ζημιών, που αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν τα επόμενα χρόνια. Ηδη, οι ασφαλιστικές εταιρείες προτείνουν πακέτα ασφάλισης για τα οχήματα της μικροκινητικότητας και ειδικά τα ηλεκτρικά πατίνια και ποδήλατα. Τα εν λόγω πακέτα καλύπτουν αστική ευθύνη κατά τρίτων, προσωπικά ατυχήματα, ιατροφαρμακευτικές δαπάνες, επισκευές στα φώτα, οδοντιατρική αποκατάσταση και νομική προστασία.

Το ετήσιο κόστος ξεκινά από τα 20 ευρώ περίπου για τα πατίνια και 50 ευρώ για τα ποδήλατα, και μπορεί να φτάσει έως και τα 100 ευρώ αν προστεθούν επιπλέον καλύψεις, όπως κλοπές, ίδιες ζημίες, ακόμα και οδική βοήθεια! Μάλιστα, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις έχουν παρέμβει ζητώντας υποχρεωτική ασφάλιση για ηλεκτρικά πατίνια και ποδήλατα άνω των 25 κιλών που «τρέχουν» με περισσότερα από 15 χλμ. την ώρα.

Επιπλέον, ολοένα και περισσότερες είναι οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που προτείνουν την κάλυψη των κατοικίδιων ζώων, που είναι πλέον… «ισότιμα» μέλη πολλών οικογενειών. Τα πακέτα αυτά καλύπτουν κτηνιατρικές επισκέψεις, νοσηλεία και επείγοντα περιστατικά, αλλά και πρόσβαση σε εκπτώσεις και δωρεάν παροχές σε υπηρεσίες και προϊόντα φροντίδας.

Για την ασφάλιση του ζώου απαιτείται το κατοικίδιο να έχει «τσιπαριστεί», όπως προβλέπει ο σχετικός νόμος για τα ζώα συντροφιάς. Σημειώνεται, πάντως, ότι το κόστος της ασφάλισης είναι μεγαλύτερο για τους σκύλους, ενώ ο… λογαριασμός είναι πιο φιλικός για όσους προτιμούν τις γάτες.  Το ετήσιο κόστος ξεκινάει στα 70 και φτάνει ως και τα 95 ευρώ.

Η… «κυβερνοασφάλιση»

Παράλληλα, η τεχνολογική πρόοδος και οι προηγμένες μέθοδοι κυβερνοεπιθέσεων – ειδικά με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης – φέρνουν αυξημένους κινδύνους για τα ψηφιακά δεδομένα, κυρίως επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών. Σύμφωνα με αναλύσεις της αγοράς, η… «κυβερνοασφάλιση» (cyber insurance) στην Ελλάδα αναπτύσσεται ραγδαία από το 2022 και έπειτα, με την ετήσια μεγέθυνση να ξεπερνάει το 100% (διπλασιασμός).

Εξάλλου, αυξημένα είναι το τελευταίο διάστημα και τα μεγέθη των ασφαλίσεων που γίνονται στο πλαίσιο κρατήσεων για ταξίδια ή κατά την αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Τέλος, η επανασύνδεση των τραπεζών με τις ασφαλιστικές εταιρείες αναμένεται να φέρει και αύξηση στις ασφαλίσεις χρηματοοικονομικών αγαθών, όπως είναι οι επενδύσεις, που αποτελούν άλλωστε και πολιτική προτεραιότητα στο πλαίσιο της Ενωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων της ΕΕ.

Ναυτιλία
Ορμούζ, ενεργειακή ασφάλεια και σκιώδης στόλος στο επίκεντρο των Ποσειδωνίων

Το νέο τρίπτυχο της μακροζωίας: Θέατρο, μουσική και τέχνη

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Άνοδος 33,2% στα καθαρά κέρδη το πρώτο τρίμηνο

Ουγγαρία: Σχεδιάζει νέο φόρο πλούτου που θα στοχεύει τους ολιγάρχες – «Ας το ονομάσουμε εκδίκηση της κοινωνίας»
Διεθνής Οικονομία 02.06.26

Ο νέος πρωθυπουργός στην Ουγγαρία, Πέτερ Μαγιάρ αποκαλεί την πολιτική ένδειξη «κοινωνικής δικαιοσύνης» μετά από χρόνια πολιτικής αφοσίωσης που ανταμείφθηκαν με οικονομικές ευκαιρίες.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ψηφιακές αγορές: «Κόφτης» στο ντελίβερι από πλατφόρμες, πτώση στα καταλύματα
Έρευνα GRECA 02.06.26

Οι αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες των Ελλήνων λόγω της ακρίβειας αντανακλώνται και στις online αγορές. Σημαντική υποχώρηση παρουσιάζουν οι ψηφιακές παραγγελίες έτοιμου φαγητού.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Ορμούζ, ενεργειακή ασφάλεια και σκιώδης στόλος στο επίκεντρο των Ποσειδωνίων
Οικονομικές Ειδήσεις 02.06.26

Μαρινάκης, Αγγελικούση, Προκοπίου και Alsubaey συζήτησαν στο Capital Link Maritime Leaders Summit για την κρίση στα στενά του Ορμούζ, τον σκιώδη στόλο και τον στρατηγικό ρόλο της ναυτιλίας στην ενεργειακή ασφάλεια

Λυσίας: Ο μεγάλος μάστορας του λόγου (Μέρος ΣΤ’)
Literature 02.06.26

Το λόγο του Λυσία «Κατά Αγοράτου» εκφωνεί στην Ηλιαία ο κουνιάδος και εξάδελφος του εκτελεσθέντος ταξιάρχου Διονυσόδωρου, ο οποίος ζητά την επιβολή της θανατικής ποινής στον Αγόρατο

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Σακελλαρίδης: Παρακολουθούμε σε live μετάδοση τον εκβιασμό του πρωθυπουργού από τον Ντίλιαν
Νέα Αριστερά 02.06.26

Ο κ. Σακελλαρίδης, σχολιάζοντας τη δήλωση Ντίλιαν, επισημαίνει ότι «η κυβέρνηση τρέμει μπροστά στο ενδεχόμενο να λάμψει η αλήθεια και να φανούν οι πραγματικοί εντολείς και πελάτες της Intellexa»

«Παππού, πάρε το κύπελλο»: Τα εγγόνια του Αντσελότι τον… λύγισαν λίγο πριν το Μουντιάλ (vid)
Ποδόσφαιρο 02.06.26

Η Εθνική Βραζιλίας ετοιμάζεται για το Μουντιάλ της Βορείου Αμερικής και ο Κάρλο Αντσελότι φιλοξενήθηκε σε δημοφιλή εκπομπή, η οποία του έκανε μια μεγάλη έκπληξη…

Άκης Στρατόπουλος
Να απορριφθεί η παράσταση του ελληνικού Δημοσίου στη δίκη για τα Τέμπη πρότεινε η εισαγγελέας
Ελλάδα 02.06.26

Με τις προτάσεις της εισαγγελέως επί των παραστάσεων υποστήριξης της κατηγορίας συνεχίζεται η έβδομη δικάσιμος της δίκης των Τεμπών - Ποιοι κατηγορούμενοι δίνουν το παρών

Πάνος Τσίκαλας
Αποχωρούν από τη Νέα Αριστερά 7 βουλευτές και 143 μέλη του κόμματος με επιστολή που απευθύνεται στον Τσίπρα
Πολιτική 02.06.26

«Αποχωρούμε από τη Νέα Αριστερά, γιατί πιστεύουμε ότι ο κύκλος που άνοιξε πριν από δύο χρόνια έχει φτάσει στα όριά του» αναφέρουν στη δήλωσή τους η οποία επί τους ουσίας απευθύνεται και στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Όσοι υπογράφουν το κείμενο τονίζουν με νόημα ότι «ακούμε την κοινωνική απαίτηση το σημερινό καθεστώς να μην έχει τρίτη θητεία»

Τι απέγινε το DNA του Έπσταϊν; Τα νέα στοιχεία από τα αρχεία δείχνουν να είχε συντηρήσει σπέρμα του
Διάδοση γενετικού υλικού; 02.06.26

Νέα έγγραφα από τα αρχεία Έπσταϊν αποκαλύπτουν ότι ο χρηματιστής είχε αποθηκεύσει σπέρμα σε τράπεζα κρυοσυντήρησης και είχε ορίσει τι θα συμβεί στο γενετικό του υλικό σε περίπτωση θανάτου του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Τσουκαλάς: Ο Ντίλιαν δείχνει Μαξίμου και ΕΥΠ – Ο Μητσοτάκης επιβαρύνει τη θέση του όσο συνεχίζει τη συγκάλυψη
Υποκλοπές 02.06.26

Σκληρή κριτική στο Μαξίμου και προσωπικά τον πρωθυπουργό ασκεί ο Κ. Τσουκαλάς με αφορμή τη δήλωση Ντίλιαν στην ΕΦΣΥΝ για τις υποκλοπές - «Πρόκειται για μια εικόνα, που εκθέτει ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση», αναφέρει

Πανελλαδικές 2026: Αυτά είναι τα θέματα στα Μαθηματικά για τα ΕΠΑΛ – Οι πρώτες εκτιμήσεις
Ελλάδα 02.06.26 Upd: 10:32

Συνέχεια για τις πανελλαδικές σήμερα με τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ να εξετάζονται στην Άλγεβρα - Το in σε συνεργασία με το φροντιστήριο ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ παρουσιάζει τα θέματα και τις απαντήσεις

Διακοπές στην Ευρώπη: Οι 5 ακριβότερες και οι 5 φθηνότερες χώρες για Airbnb – Πώς σκοράρει η Ελλάδα
Έρευνα AirDNA 02.06.26

Η AirDNA παρουσιάζει τους ακριβότερους και τους φθηνότερους ευρωπαϊκούς προορισμούς, με βάση τις τιμές των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Η Ελλάδα ξεχωρίζει ως η χώρα με το μεγαλύτερο «θερινό καπέλο».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Υποκλοπές: Ο Ντίλιαν καρφώνει κυβέρνηση – «Πουλάμε σε κρατικές υπηρεσίες, ποτέ δεν λειτουργούμε τα συστήματα»
Ελλάδα 02.06.26

Ο Ταλ Ντίλιαν σε μία μακροσκελή δήλωση στην «Εφημερίδα των Συντακτών», τάσσεται επίσης υπέρ της σύστασης της Εξεταστικής Επιτροπής που εμπόδισε η κυβέρνηση - Καταφέρεται κατά του υπ. Δικαιοσύνης Γ. Φλωρίδη, λέγοντας ότι οι δηλώσεις του δεν «συνιστούν κράτος δικαίου» και προειδοποιεί ότι στην  εκδίκαση της έφεσης θα «καλέσουμε όλους τους σχετικούς μάρτυρες»

ΗΠΑ: Σχεδιάζουν να αναπτύξουν πυρηνικά όπλα σε περισσότερες χώρες της Ευρώπης
Financial Times 02.06.26

Την ώρα που η συμβατική στρατιωτική υποστήριξη των ΗΠΑ σε χώρες της Ευρώπης μειώνεται, η Ουάσιγκτον φαίνεται να συζητά την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων σε περισσότερες χώρες

Ουγγαρία: Σχεδιάζει νέο φόρο πλούτου που θα στοχεύει τους ολιγάρχες – «Ας το ονομάσουμε εκδίκηση της κοινωνίας»
Διεθνής Οικονομία 02.06.26

Ο νέος πρωθυπουργός στην Ουγγαρία, Πέτερ Μαγιάρ αποκαλεί την πολιτική ένδειξη «κοινωνικής δικαιοσύνης» μετά από χρόνια πολιτικής αφοσίωσης που ανταμείφθηκαν με οικονομικές ευκαιρίες.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Παίκτης της ΑΕΚ οδηγήθηκε στο αυτόφωρο
Μπάσκετ 02.06.26

Παίκτης της ομάδας μπάσκετ της ΑΕΚ οδηγήθηκε στο αυτόφωρο μετά από περιστατικό που σημειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας (1/6) στην οδό Δημοσθένους, στην Καλλιθέα.

Ο «Blue Hero» της Chanel: Ο Τζέικομπ Ελόρντι σε ένα νυχτερινό Χονγκ Κονγκ που σφύζει από ενέργεια
Άρωμα 02.06.26

Ο Τζέικομπ Ελόρντι είναι ο νέος «Blue Hero» στη διαφήμιση του αρώματος Bleu de Chanel L'Exclusif σε σκηνοθεσία του Αλφόνσο Κουαρόν, η οποία διαδραματίζεται σε ένα νυχτερινό Χονγκ Κονγκ που σφύζει από ενέργεια.

Έφη Αλεβίζου
Τέμπη: Συνεχίζεται η δίκη – Ξεκαθαρίζει η κατάσταση με την υποστήριξη κατηγορίας
Ελλάδα 02.06.26

Μετά τις ενστάσεις κατηγορουμένων για τους παριστάμενους προς υποστήριξη της κατηγορίας, η εισαγγελέας θα προτείνει ποιοι από αυτούς θα παραστούν - Αντιρρήσεις έχουν εκφραστεί και από τους συγγενείς των θυμάτων για την παράσταση του ελληνικού δημοσίου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

