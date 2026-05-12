Σημαντική είδηση:
11.05.2026 | 18:32
O ΕΦΕΤ ανακαλεί συσκευασίες με κουλούρια - Τι εντόπισε
«Ωρα μηδέν» για τα πατίνια – Όλο το σχέδιο
Ελλάδα 12 Μαΐου 2026, 06:09

«Ωρα μηδέν» για τα πατίνια – Όλο το σχέδιο

Χωροθετούνται με ειδική σήμανση 1.574 θέσεις για τη στάθμευση Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων σε 124 σημεία της Αθήνας

Εύη Σαλτού
Η ακατάστατη στάθμευση και η… εγκατάλειψη στα πεζοδρόμια, τα ατυχήματα με τραγική συχνά κατάληξη – όπως συνέβη πρόσφατα με ανήλικους – αλλά και ο υπερβολικός αριθμός πατινιών στο οδικό δίκτυο της Αθήνας ώθησαν τον Δήμο Αθηναίων να λάβει δραστικά μέτρα.

Με τη νέα Κανονιστική Απόφαση για τα Ελαφρά Προσωπικά Ηλεκτρικά Οχήματα (ΕΠΗΟ) να ψηφίζεται στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο δήμος επιχειρεί να βάλει τέλος στην άναρχη κυκλοφορία και στάθμευση των πατινιών στους δρόμους της πόλης της Αθήνας.

Σύμφωνα με το τελικό σχέδιο της Κανονιστικής Απόφασης για τα ΕΠΗΟ, το οποίο παρουσιάζουν «ΤΑ ΝΕΑ», ο δήμος θεσπίζει και χωροθετεί ειδικούς χώρους στάθμευσης (απόθεσης) των πατινιών σε πολλαπλά σημεία στο οδικό δίκτυο της πόλης, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές ανάγκες κάθε γειτονιάς. Πιο συγκεκριμένα, χωροθετούνται με ειδική σήμανση 1.574 θέσεις για τη στάθμευση ΕΠΗΟ σε 124 σημεία της πόλης μας, με τις εργασίες να έχουν ήδη ξεκινήσει.

Οι εταιρείες πρέπει να υποβάλουν αίτηση για να λάβουν ετήσια άδεια λειτουργίας και να καταλάβουν θέσεις στάθμευσης, με κανόνες για τη χωροθέτηση. Το ετήσιο τέλος ορίζεται ανάλογα με τις τρεις ζώνες στάθμευσης: στην 1η και 2η Δημοτική Κοινότητα 120 ευρώ/πατίνι, στην 3η, 6η και 7η Δημοτική Κοινότητα 80 ευρώ/πατίνι και στην 4η και 5η Δημοτική Κοινότητα 60 ευρώ/πατίνι. Μάλιστα, το 90% των θέσεων θα διατίθεται στις εταιρείες εκμίσθωσης και το υπόλοιπο 10% δωρεάν σε ιδιώτες χρήστες. Τυχόν αδιάθετες θέσεις θα αποδίδονται σε ελεύθερη χρήση ιδιωτών.

Υπενθυμίζεται πως δήμοι και περιφέρειες δεν ορίζουν ούτε τη διαδικασία αδειοδότησης των εταιρειών ούτε το μέγεθος του στόλου των λειτουργούντων οχημάτων τους. Ο Δήμος Αθηναίων έχει υποβάλει τις προτάσεις του προς τα αρμόδια όργανα στο πλαίσιο διαβούλευσης της σχετικής νομοθεσίας.

«Η Αθήνα δεν μπορεί να παραμένει όμηρος της άναρχης κυκλοφορίας και στάθμευσης των ηλεκτρικών πατινιών. Με τη νέα Κανονιστική Απόφαση του Δήμου Αθηναίων δημιουργούμε ένα οργανωμένο πλαίσιο λειτουργίας, με 1.574 ειδικά χωροθετημένες θέσεις στάθμευσης σε 124 σημεία της πόλης, ύστερα από δημόσια διαβούλευση και συνομιλίες με τις εταιρείες των πατινιών. Στόχος είναι ο δήμος να συμβάλει αποφασιστικά, ώστε να μπει τέλος στο χάος που επικρατεί. Κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να μπει τάξη στην πόλη, με κανόνες που θα υπηρετούν την ασφάλεια, τη νομιμότητα και την ποιότητα ζωής όλων», δηλώνει στα «ΝΕΑ» ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, προσθέτοντας πως υπάρχει σοβαρό νομοθετικό κενό σε κρίσιμα ζητήματα, όπως η προστασία των ανηλίκων, η απουσία υποχρεωτικής ταυτοποίησης των χρηστών από τις εταιρείες, η αδυναμία βεβαίωσης παραβάσεων στάθμευσης σε μεμονωμένα πατίνια, η αργή διαδικασία απομάκρυνσης και η απουσία ασφάλισης αστικής ευθύνης. «Γι΄ αυτό ο Δήμος Αθηναίων θα αναλάβει πρωτοβουλία, ζητώντας άμεσα αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο, προκειμένου να έχουμε τη δυνατότητα να παρεμβαίνουμε πιο άμεσα όπου χρειάζεται». Σημειώνεται πως τα Ελαφρά Προσωπικά Ηλεκτρικά Οχήματα, όπως τα ηλεκτρικά πατίνια, ρυθμίζονται από τον ΚΟΚ με συγκεκριμένους κανόνες για την κυκλοφορία και τη χρήση τους. Η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα είναι 25 km/h.

Σε ό,τι αφορά τα πρόστιμα – που ορίζονται από τον ΚΟΚ – για τις περισσότερες παραβάσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης ξεκινούν από 30 ευρώ και φθάνουν τα 150 ευρώ, εάν πρόκειται για ράμπα ΑμεΑ. Στις περιπτώσεις δε παράνομης στάθμευσης, επιδίδονται πρόστιμα όταν προκύπτει μαζική απόθεση (150 ευρώ) και για μεμονωμένη παράνομη στάθμευση όταν «συλλαμβάνεται» επ’ αυτοφώρω ο παραβάτης, γεγονός που καθιστά τη βεβαίωση της παράβασης πρακτικά αδύνατη, καθώς ο παραβάτης δεν βρίσκεται σχεδόν ποτέ στο σημείο. Σύμφωνα με την αντιδήμαρχο Δημοτικής Αστυνομίας Ελένη Ζωντήρου, μόνο μέσα στο 2025 βεβαιώθηκαν συνολικά 2.826 παραβάσεις για μαζική απόθεση ΕΠΗΟ.

Είναι χαρακτηριστικό πως με την Κανονιστική του δήμου εφαρμόζονται ειδικότεροι κανόνες σε περιοχές αυξημένης κίνησης πεζών και οχημάτων αλλά και πολιτισμικού ενδιαφέροντος. Ετσι, απαγορεύεται η κυκλοφορία ΕΠΗΟ στα πεζοδρόμια, η μεταφορά και κίνησή τους στο πεζοδρόμιο και από το πεζοδρόμιο στο οδόστρωμα γίνονται με πεζή μετακίνηση, μεταφέροντας το όχημα παραπλεύρως, βαδίζοντας, με εξαίρεση τα οχήματα ΕΠΗΟ για ΑμεΑ. Η κίνηση στους πεζόδρομους, κοινόχρηστους χώρους (εξαιρουμένων των δρόμων) και πλατείες χωρίς εξαιρέσεις επιτρέπεται μόνο με ταχύτητα πεζού, με ανώτατο όριο τα 6 χλμ./ώρα, όπως ορίζεται στον ΚΟΚ.

World
ΗΠΑ: Πόσο πραγματικά στοιχίζει στην οικονομία ο πόλεμος στο Ιράν [γραφήματα]

ΗΠΑ: Πόσο πραγματικά στοιχίζει στην οικονομία ο πόλεμος στο Ιράν [γραφήματα]

Πετρέλαιο
CEO Aramco: Απώλειες 100 εκατ. βαρελιών ανά εβδομάδα, αν το Ορμούζ παραμείνει κλειστό

CEO Aramco: Απώλειες 100 εκατ. βαρελιών ανά εβδομάδα, αν το Ορμούζ παραμείνει κλειστό

Κάτω Πατήσια: Πυρκαγιά σε σούπερ μάρκετ που βρίσκεται στο ισόγειο πολυκατοικίας
Κάτω Πατήσια 12.05.26

Συναγερμός για πυρκαγιά σε σούπερ μάρκετ

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε σε σούπερ μάρκετ στα Κάτω Πατήσια, καθώς πάνω από το κατάστημα βρίσκεται νεόδμητη πολυκατοικία.

Σύνταξη
Σοκαριστικές εικόνες αμέσως μετά την παράσυρση της 28χρονης μητέρας στο Ηράκλειο
Ελλάδα 12.05.26

Σοκαριστικές εικόνες αμέσως μετά την παράσυρση της 28χρονης μητέρας στο Ηράκλειο

Η νεαρή μητέρα τεσσάρων παιδιών, νοσηλεύεται στην Νευροχειρουργική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, με την κατάστασή της να είναι σοβαρή αλλά σταθερή

Σύνταξη
Συνελήφθησαν οι ληστές της τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα – Εντοπίστηκε βαρύς οπλισμός
Ελλάδα 11.05.26

Συνελήφθησαν οι ληστές της τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα – Εντοπίστηκε βαρύς οπλισμός

Οχτώ άτομα έχουν οδηγηθεί στη ΓΑΔΑ ενώ από τις μέχρι τώρα έρευνες έχουν βρεθεί, όπλα, σφαίρες και χειροβομβίδες - Οι δράστες εντοπίστηκαν λίγη ώρα μετά τη ληστεία στην Κάτω Τιθορέα και συνελήφθησαν μετά από επιχείρηση της ΕΚΑΜ

Σύνταξη
Σκηνές πανικού σε πτήση για Μόναχο – Εκκενώθηκε το αεροπλάνο αφού έκανε αναγκαστική προσγείωση στο «Ελ. Βενιζέλος»
Ελλάδα 11.05.26

Σκηνές πανικού σε πτήση για Μόναχο – Εκκενώθηκε το αεροπλάνο αφού έκανε αναγκαστική προσγείωση στο «Ελ. Βενιζέλος»

Η πτήση για Μόναχο απογειώθηκε ωστόσο μετά από μισή ώρα ο πιλότος δήλωσε τεχνικό πρόβλημα - Επέστρεψε στο Ελ. Βενιζέλος και έγινε εκκένωση του αεροπλάνου

Σύνταξη
Αφρικανική σκόνη: Κορύφωση του φαινομένου – Εικόνες από τον ευρωπαϊκό δορυφόρο Sentinel-2
Η πορεία 11.05.26

Κορύφωση της μεταφοράς αφρικανικής σκόνης – Εικόνες από τον ευρωπαϊκό δορυφόρο Sentinel-2

Κορύφωση του φαινομένου (αφρικανική σκόνη) με τις περιοχές που επιβαρύνονται περισσότερο κοντά στην επιφάνεια του εδάφους να είναι: η Κρήτη, η Πελοπόννησος, η Στερεά Ελλάδα και τοπικά τα νησιά του Αιγαίου.

Σύνταξη
Βρέθηκε το αυτοκίνητο των δραστών της ένοπλης ληστείας στην Κάτω Τιθορέα
Ελλάδα 11.05.26

Βρέθηκε το αυτοκίνητο των δραστών της ένοπλης ληστείας στην Κάτω Τιθορέα

Σύμφωνα με πληροφορίες το όχημα είναι φέρει κάποια φθορά και ήδη μεταφέρεται στα εγκληματολογικά εργαστήρια - Όπως διαπιστώθηκε είχε κλαπεί από τον Πειραιά λίγες ώρες νωρίτερα

Σύνταξη
Καιρός: Οι πρώτες ζέστες μέρες του Μαΐου και τι αναμένουμε για τον Ιούνιο – Σε ανοδική τάση η θερμοκρασία
Προβλέψεις 11.05.26

Οι πρώτες ζέστες μέρες του Μαΐου και τι αναμένουμε για τον Ιούνιο - Σε ανοδική τάση η θερμοκρασία

Καλοκαιρινός ο καιρός τη δεύτερη εβδομάδα του Μαΐου, με τη θερμοκρασία να πλησιάζει τους 35 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Θερμότερος του κανονικού αναμένεται να είναι ο ερχόμενος Ιούνιος στην ΝΑ Ευρώπη (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας) σύμφωνα με τις μακροπρόθεσμες προγνώσεις που εκδόθηκαν στις αρχές Μαΐου.

Σύνταξη
Καλλιθέα: Βίντεο ντοκουμέντο με την 43χρονη τραυματισμένη μετά τους πυροβολισμούς στο μπαρ – Πώς συνέβη το επεισόδιο
Ελλάδα 11.05.26

Καλλιθέα: Βίντεο ντοκουμέντο με την 43χρονη τραυματισμένη μετά τους πυροβολισμούς στο μπαρ – Πώς συνέβη το επεισόδιο

Όπως λέει ο αδερφός της τραυματισμένης γυναίκας, ο 58χρονος δράστης μπήκε στο μπαρ στην Καλλιθέα και άνοιξε πυρ - Οι υπόλοιποι πελάτες έπεσαν κάτω από τα τραπέζια για να προστατευτούν, όμως η ιδιοκτήτρια τραυματίστηκε.

Σύνταξη
Χωρίς κράνος 6 στους 10 οδηγούς με ηλεκτρικό πατίνι – Νέοι σαρωτικοί έλεγχοι της Τροχαίας στην Αττική
Ελλάδα 11.05.26

Χωρίς κράνος 6 στους 10 οδηγούς με ηλεκτρικό πατίνι – Νέοι σαρωτικοί έλεγχοι της Τροχαίας στην Αττική

Από το πρωί της Πέμπτης μέχρι το πρωί σήμερα Δευτέρα η Τροχαία διενήργησε 340 ελέγχους σε οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών και οι 206 δεν φορούσαν κράνος ενώ άλλοι 8 ήταν μεθυσμένοι

Σύνταξη
Μυστήριο με ελικόπτερο που παρενόχλησε πλοίο της γραμμής ανάμεσα σε Άνδρο και Μύκονο
Ελλάδα 11.05.26 Upd: 18:06

Μυστήριο με ελικόπτερο που παρενόχλησε πλοίο της γραμμής ανάμεσα σε Άνδρο και Μύκονο

Το ελικόπτερο έκανε επικίνδυνους ελιγμούς γύρω από το πλοίο και πέρασε πολύ κοντά του, ενώ μεγάλο είναι το ερώτημα σχετικά με το ποιος είναι ο πιλότος που προκάλεσε το περιστατικό - Σε εξέλιξη έρευνες για το περιστατικό

Σύνταξη
Ένας τουρίστας στη Χαβάη πέταξε μια μεγάλη πέτρα σε φώκια – σύμβολο της Λαχάινα – Μετά έγινε viral [βίντεο]
«Σκόνταψε» 12.05.26

Ένας τουρίστας στη Χαβάη πέταξε μια μεγάλη πέτρα στην φώκια - σύμβολο της Λαχάινα - Το μετά έγινε viral

Ένας 37χρονος τουρίστας πέταξε μια μεγάλη πέτρα στη Λάνι την φώκια. Όταν του ζήτησαν τον λόγο απάντησε «Δεν με νοιάζει, είμαι πλούσιος. θα πληρώσω το πρόστιμο», όμως πλήρωσε με πολλούς τρόπους

Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΑΑΔΕ: Ψηφιακό φακέλωμα για κάθε ΑΦΜ
Οικονομία 12.05.26

ΑΑΔΕ: Ψηφιακό φακέλωμα για κάθε ΑΦΜ

Νέα ελεγκτικά εργαλεία με ΑΙ και πληροφορίες από 90 χώρες - Ανάλυση μεγάλων δεδομένων και πλήρης χαρτογράφηση εισοδημάτων, καταθέσεων και περιουσίας

Μαρία Βουργάνα
Ryanair – Fraport: Η σύγκρουση για τις χρεώσεις και οι περικοπές δρομολογίων
Οικονομία 12.05.26

Ryanair – Fraport: Η σύγκρουση για τις χρεώσεις και οι περικοπές δρομολογίων

Η χαμηλού κόστους αεροπορική εταιρεία θα μειώσει κατά περίπου 60% το πτητικό της έργο από το «Μακεδονία» και κατά 20% τα δρομολόγια από το «Ελ. Βενιζέλος» τον επόμενο χειμώνα ? Αιχμηρή αντίδραση της διαχειρίστριας εταιρείας

Oasis: Η πρώτη κοινή συνέντευξη των αδερφών Γκάλαχερ μετά από 25 χρόνια
«Ήθελα να πω μια ιστορία» 12.05.26

Στο ντοκιμαντέρ των Oasis τα αδέρφια Γκάλαχερ δίνουν την πρώτη τους κοινή συνέντευξη μετά από 25 χρόνια

Μετά από ένα εντυπωσιακό reunion, οι Oasis ετοιμάζονται να εισβάλουν και στις σκοτεινές αίθουσες, καθώς το ντοκιμαντέρ τους θα κυκλοφορήσει στις 11 Σεπτεμβρίου

Φροίξος Φυντανίδης
Τζιχάντ στην «αυλή» της Ευρώπης – Θα γίνει το Μάλι η πρώτη χώρα που κυβερνά η Αλ Κάιντα «με τη βούλα»;
Γεωπολιτική ρουλέτα 12.05.26

Τζιχάντ στην «αυλή» της Ευρώπης – Θα γίνει το Μάλι η πρώτη χώρα που κυβερνά η Αλ Κάιντα «με τη βούλα»;

Πρώην μουσικός και διπλωμάτης, ο «Παγκόσμιος Τρομοκράτης» Ιγιάντ Αγκ Γκάλι ηγείται στο Μάλι μιας από τις πιο θανατηφόρες τζιχαντιστικές εξεγέρσεις στον κόσμο, με ευρύτερες γεωπολιτικές διαστάσεις

Μαργαρίτα Βεργολιά
ΟΗΕ: Αναζητείται ειρηνοποιός σε ένα κόσμο που μαστίζεται από συγκρούσεις
Κόσμος 12.05.26

Αναζητείται ειρηνοποιός σε ένα κόσμο που μαστίζεται από συγκρούσεις - Ο ΟΗΕ και ο επόμενος... Γκουτέρες

Ο επόμενος γενικός γραμματέας του ΟΗΕ θα πρέπει να διαδραματίσει πιο προληπτικό ρόλο στην επίλυση συγκρούσεων και στις ειρηνευτικές αποστολές, σύμφωνα με αρκετούς ειδικούς

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Κουβέντα για τις υποκλοπές δεν θέλει το Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 12.05.26

Κουβέντα για τις υποκλοπές δεν θέλει το Μαξίμου

Δεν κρύβει τη μεγάλη δυσανεξία του στο θέμα των υποκλοπών το Μαξίμου, το οποίο προσπαθεί ακόμα και με τον πιο χοντροκομμένο τρόπο να βάλει μπλόκο στη συζήτηση για το σκάνδαλο, το οποίο φουντώνει.

Γιάννης Μπασκάκης
Τρόφιμα: Νέο κύμα ακρίβειας απειλεί την Ευρώπη – Ωρολογιακή βόμβα τα λιπάσματα
Θέμα χρόνου 12.05.26

Τρόφιμα: Νέο κύμα ακρίβειας απειλεί την Ευρώπη – Ωρολογιακή βόμβα τα λιπάσματα

Ο πληθωρισμός στα τρόφιμα θα «φουντώσει» από τα τέλη του 2026 και θα κορυφωθεί το 2027 προβλέπει έκθεση της Rabobank. Οι ανατιμήσεις στα λιπάσματα, φέρνουν μικρότερες σοδειές και ακριβότερα προϊόντα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Πώς η «μανία» της AI κρύβει τα πλήγματα που δέχονται οι μεγάλες εταιρείες από τον πόλεμο στο Ιράν
Οι κερδισμένοι 12.05.26

Πώς η «μανία» της AI κρύβει τα πλήγματα που δέχονται οι μεγάλες εταιρείες από τον πόλεμο στο Ιράν

Οι μεγαλύτεροι όμιλοι έχουν σημειώσει αύξηση αξίας 5,4 τρισ. δολαρίων από την έναρξη της σύγκρουσης στο Ιράν, ωστόσο, ο τομέας των ημιαγωγών αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος των κερδών

Πάνω από 500.000 άνθρωποι σε αιμοκάθαρση στις ΗΠΑ – Μια αιρετική λύση για αύξηση μοσχευμάτων
Έλειψη μοσχευμάτων 12.05.26

Πάνω από 500.000 άνθρωποι σε αιμοκάθαρση στις ΗΠΑ – Μια αιρετική λύση για αύξηση μοσχευμάτων

Η πρόταση καθηγητή στο Πανεπιστήμιο στο Στάνφορντ για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο των δυσεύρετων μοσχευμάτων νεφρών τη στιγμή που εκατοντάδες χιλιάδες βρίσκονται στη ζωή με αιμοκάθαρση.

Βενεζουέλα: Θα γίνει η 51η Πολιτεία των ΗΠΑ, ρωτάει δημοσιογράφος τη μεταβατική πρόεδρο Ροδρίγκες
Ντέλσι Ροδρίγκες 12.05.26

Θα γίνει η Βενεζουέλα η 51η Πολιτεία των ΗΠΑ;

Δημοσιογράφος ρώτησε την Ντέλσι Ροδρίγκες εάν η χώρα της πρόκειται να γίνει η 51η Πολιτεία των ΗΠΑ, όπως το έθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο Fox News.

Νότια Αφρική: Τουλάχιστον 10 νεκροί εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων
Νότια Αφρική 12.05.26

Τουλάχιστον 10 νεκροί εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων

Κατάσταση «εθνικής καταστροφής» κηρύχτηκε στη Νότια Αφρική, όπου τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων που πλήττουν διάφορες επαρχίες της χώρας.

Η ΕΕ προσκαλεί τους Ταλιμπάν στις Βρυξέλλες για συνομιλίες σχετικά με τη μετανάστευση
Ραντεβού 12.05.26

Τι γυρεύουν οι Ταλιμπάν στις Βρυξέλλες;

Η Ευρωπαϊκή Ενωση θα απευθύνει «άμεσα» επιστολή στην Καμπούλ προκειμένου να οριστεί ημερομηνία του ραντεβού με αντιπροσώπους των Ταλιμπάν στις Βρυξέλλες.

Καραντίνα για 12 εργαζόμενους νοσοκομείου στην Ολλανδία για ελλιπή μέτρα ασφαλείας με τον χανταΐό
Radboudumc 12.05.26

Καραντίνα για 12 εργαζόμενους νοσοκομείου στην Ολλανδία για ελλιπή μέτρα ασφαλείας με τον χανταΐό

Το προσωπικό πανεπιστημιακού νοσοκομείου στο Ναϊμέγκεν της Ολλανδίας, τέθηκε σε καραντίνα μετά από διαδικαστικά λάθη που αφορούσαν έναν ασθενή με τον χανταϊό

