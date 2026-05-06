Σημαντική είδηση:
06.05.2026 | 07:56
Βυθίστηκε φορτηγό πλοίο βόρεια της Άνδρου - Σώοι και οι 9 ναυτικοί
Ηλεκτρικά πατίνια: «Μπήκαν αδόμητα, μας αιφνιδίασαν» – Τι λένε οι ειδικοί για τους κινδύνους
Ελλάδα 06 Μαΐου 2026, 11:25

Ηλεκτρικά πατίνια: «Μπήκαν αδόμητα, μας αιφνιδίασαν» – Τι λένε οι ειδικοί για τους κινδύνους

Το 2025 τραυματίστηκαν 400 παιδιά, εκ των οποίων τα 200 στα δύο μεγάλα νοσοκομεία Παίδων όπου μεταφέρονται οι πιο σοβαρές περιπτώσεις, τονίζει ο Μιχάλης Γιαννάκος για τους τραυματισμούς με πατίνια

Μετά τον τραγικό θάνατο του 13χρονου μαθητή στα Μακρίσια Ηλείας, ο οποίος σκοτώθηκε στις 29 Απριλίου οδηγώντας ηλεκτρικό πατίνι, η δημόσια συζήτηση για την επικινδυνότητα αυτών των οχημάτων και την έλλειψη σαφούς ρυθμιστικού πλαισίου αλλά και υποδομών έχει φουντώσει. Οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τη λεγόμενη «μικροκινητικότητα», καθώς – όπως εξηγούν – τα ηλεκτρικά πατίνια έχουν υψηλό κέντρο βάρους, μικρούς τροχούς και αδύναμες αναρτήσεις, καθιστώντας τα πιο ευάλωτα σε ατυχήματα σε σχέση με τα ποδήλατα.

Σε αυτούς τους παράγοντες, έρχεται να προστεθεί και το γεγονός ότι πολλοί χρήστες τα τροποποιούν για να αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες, συχνά αγνοούν τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας, ενώ στην πλειονότητά τους δεν φορούν κράνος.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο οποίος συμφωνεί με την ανάγκη απαγόρευσης των πατινιών για ανηλίκους στους δρόμους, το 2025 τραυματίστηκαν 400 παιδιά, εκ των οποίων τα 200 στα δύο μεγάλα νοσοκομεία Παίδων, Αγίας Σοφίας και Αγλαΐα Κυριακού, όπου μεταφέρονται οι πιο σοβαρές περιπτώσεις.

Ο φυσικός – ηλεκτρολόγος μηχανικός Γιώργος Βουλγαρούδης, που ασχολείται με το θέμα τα τελευταία 18 χρόνια, σχολίασε μιλώντας στο Mega, ότι «τα ηλεκτρικά πατίνια εμφανίστηκαν ως μέσο μικροκινητικότητας το 2011 – 2012 στις πόλεις μας, για τα τελευταία χιλιόμετρα των αναγκών μετακίνησης. Τα κοινόχρηστα που βλέπουμε στους δρόμους παρατημένα εμφανίστηκαν μέσα σε ένα πλαίσιο με σύντομο χρόνο απόσβεσης για τις εταιρείες, δηλαδή μέσα σε ένα εξάμηνο, ίσως και σε έναν χρόνο αποσβένεται τη αξία του μέσου».

Σε ευρωπαϊκή έκθεση από έρευνα του 2022, καταγράφηκαν τέσσερις φορές περισσότερα ατυχήματα με πατίνια απ’ ό,τι με ποδήλατα

Για τους πολίτες, συμπλήρωσε, «θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα μέσο μετακίνησης σε αυτό που λέμε πολυτροπική μετακίνηση. Δηλαδή παίρνω το ταξί, παίρνω το αυτοκίνητο, παίρνω το μετρό, το αφήνω κάπου το αυτοκίνητό μου και στη συνέχεια κάνω το τελευταίο μίλι με ένα ηλεκτρικό πατίνι».

Ωστόσο, «μπήκαν στις πόλεις αδόμητα, δηλαδή τα κοινόχρηστα μέσα και ταυτόχρονα η ελεύθερη αγορά προμήθευσε στον κόσμο τα ιδιωτικά μέσα, αλλά μπήκαν με αδόμητο τρόπο. Καθυστέρησε η νομοθεσία να έρθει όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Δηλαδή ο περιορισμός της ταχύτητας δεν ήρθε αμέσως πουθενά, ούτε στην Ελλάδα, ούτε στην Ευρώπη. Όταν πρωτοεισήχθησαν τα μέσα αυτά στην πραγματικότητα. Άρα λίγο μας αιφνιδίασαν, αν θέλετε».

Ηλεκτρικά πατίνια: Τι ισχύει για την ταχύτητα και πώς πρέπει να γίνεται η χρήση τους

Για το θέμα της ταχύτητας, ο κ. Βουλγαρούδης εξήγησε ότι κίνδυνος από το ηλεκτρικό πατίνι υπάρχει ακόμα και με 25 χιλιόμετρα: «Δεν είναι λίγα ούτε για έναν μεγάλο σε έναν ποδηλατόδρομο ή πεζόδρομο. Με 25 χιλιόμετρα μπορείς να έχεις θανατηφόρο ατύχημα με έναν πεζό. Υπάρχουν διαφορετικές πολιτικές σε διαφορετικές χώρες. Τα 25 χιλιόμετρα έχει οριστεί ως ένα μέσο όριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Ο ίδιος τόνισε ότι ο κίνδυνος πρόκλησης ενός ατυχήματος με ηλεκτρικά πατίνια είναι όντως μεγαλύτερος, υπογραμμίζοντας παράλληλα και τη μεγάλη σημασία που έχει ο τρόπος με τον οποίο κινείται ο οδηγός. «Τρία είναι τα χαρακτηριστικά. Σε ένα πατίνι το κέντρο βάρους είναι πολύ υψηλό, σχεδόν διπλάσιο από ό,τι είναι σε ένα ποδήλατο. Το δεύτερο είναι ότι οι τροχοί του είναι πολύ μικροί, άρα είναι πολύ πιο ευάλωτο σε ατύχημα. Το τρίτο είναι ότι οι αναρτήσεις του είναι πολύ αδύναμες σε σχέση με ένα άλλο μέσο, με ένα ποδήλατο ή με μια μηχανή. Επίσης να πούμε ότι οι ποδηλάτες κατά γενική έννοια είναι πιο εκπαιδευμένοι χρήστες διτρόχων».

Σχετικά, με τα ατυχήματα, ο κ. Βουλγαρούδης αναφέρθηκε σε ευρωπαϊκή έκθεση από έρευνα του 2022, σύμφωνα με την οποία καταγράφηκαν τέσσερις φορές περισσότερα ατυχήματα με πατίνια απ’ ό,τι με ποδήλατα. Ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις εμφάνιζαν υψηλότερο ποσοστό, «ακριβώς του πιο ψηλού κέντρου βάρους του οχήματος».

Γιαννάκος: «Σύγχρονες σκοτώστρες τα πατίνια»

Ακολούθως, στα ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια αναφέρθηκε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, κάνοντας λόγο για σύγχρονες σκοτώστρες της ασφάλτου: «Αυτό θα πρέπει να το αντιληφθεί ο κόσμος. Δεν μπορούν να οδηγούν ανήλικα παιδιά 12, 13 χρόνων σε δρόμους που κινούνται αυτοκίνητα. Πατίνια τα οποία τρέχουν αφού πειράζονται με πενήντα, εξήντα χιλιόμετρα την ώρα, χωρίς να γνωρίζουν από κανόνες οδηγικής συμπεριφοράς, χωρίς να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας».

Στη συνέχεια, ο ίδιος διερωτάται: «Όταν ένας καβαλήσει ένα μηχανάκι που τρέχει 10 χιλιόμετρα την ώρα, δεν πρέπει να τηρεί τον ΚΟΚ; Δεν πρέπει να έχει δίπλωμα οδήγησης; Γιατί σε ένα πατίνι μπορεί να μπει χωρίς να έχει δίπλωμα, χωρίς κράνος;».

Αναφερόμενος στο 13χρονο που έχασε τη ζωή του στην Ηλεία, είπε: «Το παιδί δεν έχασε τη ζωή του από κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Την έχασε από το τραύμα στον θώρακα. Άρα λοιπόν, δεν είναι, φορέσαμε κράνος και λύσαμε το θέμα. Τετρακόσια παιδιά πέρυσι, το 2025, ήρθαν στα νοσοκομεία της χώρας τραυματισμένα από ατυχήματα με πατίνι. Τα διακόσια εξ αυτών στα Παίδων, Αγίας Σοφίας και Αγλαΐα Κυριακού. Και το λέω αυτό γιατί εκεί έρχονται παιδιά από όλη τη χώρα και είναι τα πιο σοβαρά τραυματισμένα που χρειάζονται εξειδικευμένες θεραπείες ή χειρουργικές επεμβάσεις. Είναι παιδιά τα οποία έχουν μείνει ανάπηρα επειδή χτύπησαν στο κεφάλι».

Ο ίδιος τόνισε ότι μιλάμε για παιδιά μέχρι 16 ετών τα οποία δεν έχουν δικαίωμα να βγάλουν δίπλωμα οδήγησης και, ωστόσο, οδηγούν πατίνια με 70 χιλιόμετρα την ώρα… «Είναι δύο παιδιά στα νοσοκομεία τώρα. Την Κυριακή το βράδυ οδηγούσαν δικάβαλο το πατίνι. Το 15χρονο χρειάστηκε νοσηλεία στη ΜΕΘ με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κάταγμα στη βάση κρανίου. Τώρα νοσηλεύεται σε κλινική. Το άλλο επειδή ήταν 16,5 μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό και νοσηλεύεται με αιμάτωμα στο νεφρό».

Ακολούθως, ο κ. Γιαννάκος είπε ότι πολλά περιστατικά οι γονείς δεν τα δηλώνουν. «Στην Κέρκυρα, πριν από δυο μήνες τραυματίστηκε σοβαρά ένα 14χρονο κορίτσι και δεν είχε δηλωθεί στην αστυνομία. Οι γονείς φοβούνται να πάνε στην αστυνομία για να μη διωχθούν για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο. Παίρνουν τα παιδιά τους με το ΕΚΑΒ ή μόνοι τους και τα φέρνουν στα νοσοκομεία. Είναι πολύ περισσότερα τα ατυχήματα από αυτά που καταγράφει η Αστυνομία».

Όσον αφορά τη συζήτηση για επιτραπούν τα πατίνια σε συγκεκριμένους δρόμους και πλατείες όσον αφορά στα ανήλικα, ο κ. Γιαννάκος ήταν κατηγορηματικά αρνητικός: «Το 11χρονο κορίτσι που χειρουργήθηκε στο Καραμανδάνειο τραυματίστηκε στην πλατεία. Ήταν ένα άλλο παιδί με πατίνι στην πλατεία, το παρέσυρε και το χτύπησε. Στην πλατεία που παίζουν τα παιδάκια αμέριμνα, μπορεί να έχει ένας πατίνι, ένα άλλο ένα παιδί, και να τρέχει με 30 χιλιόμετρα γύρω γύρω στην πλατεία. Παντού τα πατίνια είναι επικίνδυνα. Τελεία και παύλα».

Μ. Χρυσοχοΐδης: «Στοπ» στη χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους

Σύμφωνα με τα όσα είπε χθες στο MEGA» ο υπ. Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αυστηροποιούνται οι όροι χρήσης των πατινιών, ενώ κατά την προσωπική του άποψη θα έπρεπε να απαγορευθούν εντελώς.

Τα πατίνια θα πρέπει να κινούνται σε πεζόδρομους, ποδηλατόδρομους και πλατείες. Θα απαγορεύεται να τα χρησιμοποιούν ανήλικα παιδιά και όσοι είναι ενήλικες και χρησιμοποιούν πατίνι πέρα από ότι θα κινούνται δεξιά στον πεζόδρομο, θα πρέπει να φορούν και κράνος.

Να σημειωθεί ότι τα ηλεκτρικά πατίνια που κινούνται με 6 χιλιόμετρα αντιμετωπίζονται ως πεζοί και τα άλλα με 25 χιλιόμετρα αντιμετωπίζονται ως ποδήλατα. Ωστόσο οι χρήστες τους πρέπει να φορούν κράνος και στη μία και στην άλλη περίπτωση.

