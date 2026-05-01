Βαρύ είναι το πένθος σήμερα στα Μακρίσια Ηλείας, όπου συγγενείς και κάτοικοι της περιοχής αποχαιρετούν τον 13χρονο Κωνσταντίνο, που έχασε τόσο άδικα τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα με πατίνι.

Η εξόδιος ακολουθία τελείται αυτή την ώρα στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μακρισίων, με πλήθος κόσμου να έχει συγκεντρωθεί για να πει το τελευταίο «αντίο» στο άτυχο παιδί.

Φίλοι και συμμαθητές έφτασαν στην εκκλησία κρατώντας λευκά μπαλόνια.

Υπενθυμίζεται ότι το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 29 Απριλίου, όταν το πατίνι που οδηγούσε ο 13χρονος συγκρούστηκε μετωπικά με αγροτικό όχημα. Ο 13χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Κρεστένων, όμως οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή, καθώς έφερε σοβαρότατα τραύματα.

«Σε λίγες ώρες θα σε πάω στο τελευταίο σου ταξίδι αγάπη μου»

«Σε λίγες ώρες θα σε πάω στο τελευταίο σου ταξίδι αγάπη μου … Δεν προλάβαμε.. Κάναμε σχέδια για τις διακοπές μας φέτος αλλά ο Θεός σε ήθελε εκεί κοντά του… Κωνσταντίνουλη μου μικρέ μου μαχητή άγγελε μου… Ήδη λείπεις…», έγραψε η μητέρα του στο Facebook λίγο πριν το τελευταίο αντίο.

Σπαρακτικά τα λόγια και του πατέρα του 13χρονου. «Ρε bro δεν είσαι ωραίος… Εγώ σε έπαιρνα παντού μαζί και εσύ έφυγες και με άφησες εδώ… Ήσουν μόνο 13… Σας ευχαριστώ όλους για τα μηνύματα, είναι πολύ δύσκολο να σας απαντήσω. Μια προσευχή για τον dj μου… Καλό ταξίδι bro μου και θα τα λέμε εμείς μέχρι να βρεθούμε…».