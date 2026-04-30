Ηλεία: «Καλό ταξίδι bro μου…» – Συγκλονίζουν τα λόγια του πατέρα του 13χρονου που σκοτώθηκε με πατίνι
Αύριο η οικογένεια, οι φίλοι και όλο το χωριό θα αποχαιρετήσουν τον Κωνσταντίνο στις 11 το πρωί στον ιερό ναό Αγίου Νικολάου Μακρισίων στην Ηλεία
Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία στην Ηλεία μετά τον τραγικό θάνατο του 13χρονου Κωνταντίνου, που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα με πατίνι στα Μακρίσια.
Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (29/04/2026), όταν ο 13χρονος, στην προσπάθειά του να αποφύγει παρκαρισμένο όχημα, συγκρούστηκε μετωπικά με αυτοκίνητο που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα.
Τραγωδία
Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα το παιδί να τραυματιστεί πολύ σοβαρά. Άμεσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κρεστένων, όπου οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες να τον κρατήσουν στη ζωή, χωρίς όμως να τα καταφέρουν.
Η ανάρτηση του πατέρα του 13χρονου ραγίζει καρδιές. Με λίγα λόγια αποχαιρετά τον γιο του γεμάτος πόνο:
«Ρε bro..»
«Ρε bro δεν είσαι ωραίος… Εγώ σε έπαιρνα παντού μαζί και εσύ έφυγες και με άφησες εδώ… Ήσουν μόνο 13… Σας ευχαριστώ όλους για τα μηνύματα, είναι πολύ δύσκολο να σας απαντήσω. Μια προσευχή για τον dj μου… Καλό ταξίδι bro μου και θα τα λέμε εμείς μέχρι να βρεθούμε…».
Στο σημείο της τραγωδίας, λουλούδια από τους φίλους και τους συμμαθητές του Κωνσταντίνου.
«Είμαστε διαλυμένοι. Εμείς χάσαμε το παιδί μας. Ο Κωνσταντίνος ήταν το αίμα από το αίμα μου. Τι λέμε τώρα. Ήταν η κακιά η ώρα. Το παιδάκι μας έτρεχε με το πατίνι. Έτυχε. Έτυχε. Μας έτυχε η μαύρη μέρα. Δεν μας φταίει κανένας απολύτως», είπε η γιαγιά του 13χρονου.
Θρήνος και στο νοσοκομείο Κρεστένων όπου διεκόμισθη το παιδί.
Αύριο η οικογένεια, οι φίλοι και όλο το χωριό θα αποχαιρετήσουν τον Κωνσταντίνο στις 11 το πρωί στον ιερό ναό Αγίου Νικολάου Μακρισίων.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις