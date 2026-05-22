Η Κούβα μέσω του ΥΠΕΞ Ροντρίγκεζ καταγγέλλει το «ψέμα» και την επιθετικότητα των ΗΠΑ

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κούβας, Μπρούνο Ροντρίγκες Παρίγια, καταδίκασε μέσω του λογαριασμού του στην πλατφόρμα X την απόδοση κατηγοριών της αμερικανικής κυβέρνησης εναντίον του στρατηγού Ραούλ Κάστρο Ρουζ, χαρακτηρίζοντάς την «παράνομη και παράτυπη».

Ο Ροντρίγκες Παρίγια δήλωσε ότι η ενέργεια αυτή «βασίζεται σε ψέματα και αποκρύπτει δεόντως τεκμηριωμένες ιστορικές αλήθειες» σχετικά με την κατάρριψη δύο αεροσκαφών της οργάνωσης «Brothers to the Rescue» το 1996, η οποία «έλαβε χώρα στον κουβανικό εναέριο χώρο και σε κατάσταση αυτοάμυνας».

Ο υπουργός κατήγγειλε ότι οι ΗΠΑ σκοπεύουν να ενισχύσουν μια «ψευδή αφήγηση για να δικαιολογήσουν την ενίσχυση της επιθετικότητας» κατά της Κούβας. Τόνισε ότι η εν λόγω κυβέρνηση έχει «συνεργήσει» σε τρομοκρατικές ενέργειες κατά του νησιού και έχει διαπράξει εξωδικαστικές εκτελέσεις σε διεθνή ύδατα.

Miente nuevamente el Secretario de Estado de #EEUU para instigar una agresión militar que provocaría el derramamiento de sangre de cubanos y estadounidenses.#Cuba no es, ni nunca ha sido, una amenaza para la seguridad nacional de EEUU. Es el gobierno estadounidense el que… — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) May 21, 2026

Η ανακοίνωση του υπουργού Εξωτερικών της Κούβας Μπρούνο Ροντρίγκεζ

«Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ ψεύδεται για άλλη μια φορά με σκοπό να υποκινήσει μια στρατιωτική επίθεση που θα οδηγήσει σε αιματοχυσία μεταξύ Κουβανών και Αμερικανών.

Η Κούβα δεν αποτελεί, ούτε αποτέλεσε ποτέ, απειλή για την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι η κυβέρνηση των ΗΠΑ αυτή που επιτίθεται αδίστακτα και συστηματικά στον κουβανικό λαό και αυτή που, τους τελευταίους μήνες, επιδιώκει να προκαλέσει απόγνωση στον κουβανικό λαό και την κατάρρευση της κουβανικής οικονομίας, απαγορεύοντας την εισαγωγή καυσίμων και ενισχύοντας τον εξωεδαφικό χαρακτήρα του αποκλεισμού.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ επιμένει στην ανακρίβεια του χαρακτηρισμού της Κούβας ως κράτους που υποστηρίζει την τρομοκρατία, ενώ στην πραγματικότητα είναι οι ΗΠΑ που ενεργούν με συνενοχή και ατιμωρησία εδώ και δεκαετίες, επιτρέποντας την οργάνωση και τη διάπραξη τρομοκρατικών ενεργειών από το έδαφός τους κατά της Κούβας και φιλοξενώντας διαβόητους και ομολογούμενους τρομοκράτες.

Ο υπουργός Εξωτερικών γνωρίζει πολύ καλά ότι η ενίσχυση των μονομερών καταναγκαστικών μέτρων (κυρώσεων και ναυτικού αποκλεισμού) —των οποίων υπήρξε ο αδίστακτος αρχιτέκτονας— αποτελεί το κύριο εμπόδιο στην οικονομική ανάπτυξη της Κούβας, με ολοκληρωτικές και καταστροφικές επιπτώσεις σε όλους τους τομείς της χώρας, συμπεριλαμβανομένου του ιδιωτικού τομέα».

No se irrespeta a los héroes de la Patria, no se ofenden historia y tradiciones sin respuesta. No en #Cuba. Nuestro pueblo ha saltado con fiereza por encima de las dificultades y carencias cotidianas, provocadas en primer lugar por el #BloqueoGenocida, para responder a la… pic.twitter.com/L6EZwo5BZZ — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) May 21, 2026

Τι έγραψε ο πρόεδρος της Κούβας

Ο Μιγκέλ Ντίαζ Κανέλ Μπερμούδες έκανε νέα ανάρτηση για το τι κατάφεραν οι ΗΠΑ κατηγορώντας τον Ραούλ Κάστρο επίσημα και ζητώντας την έκδοσή του.

«Οι Ήρωες της Πατρίδας δεν αντιμετωπίζονται με περιφρόνηση, η ιστορία και οι παραδόσεις δεν προσβάλλονται χωρίς αντίδραση. Όχι στην Κούβα.

Ο λαός μας έχει ξεπεράσει με σθένος τις καθημερινές δυσκολίες και τις ελλείψεις, που προκαλούνται πρωτίστως από τον Γενοκτονικό Αποκλεισμό, για να ανταποκριθεί στην πιο πρόσφατη ατιμία των ιστορικών εχθρών του κουβανικού έθνους: την απόπειρα να παραπεμφθεί ο ηγέτης της Επανάστασης σε δίκη σε αμερικανικό δικαστήριο.

Αυτή η νέα επιθετικότητα μας ένωσε ακόμη περισσότερο και ανέβασε την τιμή, την αξιοπρέπεια και το αντιιμπεριαλιστικό συναίσθημα ενός λαού που είναι ήδη αναγνωρισμένος παγκοσμίως για τη γενναία αντίστασή του σε οποιαδήποτε μορφή υποταγής στην αυτοκρατορία.

Ο Στρατηγός του Στρατού είναι η Κούβα, και η Κούβα επιβάλλει σεβασμό.

Τα λέμε αύριο στην Αντιιμπεριαλιστική Διαδήλωση»