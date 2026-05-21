Φιλοξενώντας τον Πούτιν και τον Τραμπ, η Κίνα στέλνει ένα μήνυμα: Τώρα έχει το πάνω χέρι

Ήταν μια πολυάσχολη εβδομάδα για το Πεκίνο, με τις διαδοχικές επισκέψεις των ηγετών των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας.

Ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ είχε πολλά να κάνει, με υποχρεώσεις φιλοξενίας, τιμητικούς κανονιοβολισμούς, ευκαιρίες για φωτογραφίες και συνομιλίες υψηλού επιπέδου.

Κάθε επίσκεψη ήταν σημαντική με τον δικό της τρόπο. Η επίσημη επίσκεψη του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ήταν η πρώτη του στο Πεκίνο από το 2017.

Έλαβε χώρα σε μια περίοδο τεταμένων σχέσεων μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ, με τις ΗΠΑ να βρίσκονται σε πόλεμο στη Μέση Ανατολή και την εξωτερική πολιτική της να υφίσταται μαζική μεταμόρφωση υπό τον Τραμπ.

Για τον Πούτιν, αυτή ήταν η 25η επίσημη επίσκεψή του στην Κίνα. Το ταξίδι είχε ως στόχο την περαιτέρω εδραίωση της στρατηγικής συμμαχίας Κίνας-Ρωσίας εν μέσω της παγκόσμιας αβεβαιότητας.

Ο Πούτιν ήταν επίσης πρόθυμος να εξασφαλίσει τη συνεχή οικονομική στήριξη και τη διπλωματική κάλυψη της Κίνας, καθώς ο πόλεμος με την Ουκρανία συνεχίζεται.

Και ενώ η χρονική σύμπτωση των διαδοχικών επισκέψεων δεν πρέπει να υπερερμηνευθεί – η Μόσχα δηλώνει ότι δεν υπήρχε «καμία σύνδεση» μεταξύ των δύο – αποκαλύπτουν μια βαθύτερη δομική μετατόπιση στην παγκόσμια πολιτική, όπως γράφει σε άρθρο του στο The Conversation ο Αλεξάντερ Κορόλεφ, Καθηγητής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων.

Η αυξανόμενη αυτοπεποίθηση του Πεκίνου

Πρώτον, οι Ηνωμένες Πολιτείες σαφώς δεν είναι πλέον η σημαντικότερη χώρα στη στρατηγική κοσμοθεωρία της Κίνας – και το Πεκίνο είναι όλο και πιο πρόθυμο να το δείξει.

Αυτό ήταν εμφανές στη στάση και τον τρόπο διαπραγμάτευσης του Σι με τον Τραμπ.

Από τη μάλλον απόμακρη χειραψία του έως τη κυρίαρχη γλώσσα του σώματός του καθ’ όλη τη διάρκεια της συνάντησής τους, ο Σι έστειλε ένα μήνυμα: η Ουάσιγκτον έχει πλέον περιορισμένη ικανότητα να επηρεάσει το Πεκίνο.

Τα μέτρια αποτελέσματα της συνόδου κορυφής τους ενίσχυσαν αυτή τη δυναμική. Ο Τραμπ έφυγε από την Κίνα χωρίς επίσημη συμφωνία, συνέντευξη Τύπου ή κοινό ανακοινωθέν. Ούτε υπήρξε κάποια σημαντική εξέλιξη όσον αφορά το Ιράν ή την Ταϊβάν.

Ο Πούτιν, εν τω μεταξύ, συναντήθηκε με τον «καλό παλιό του φίλο» Σι και επέστρεψε με περίπου 20 συμφωνίες που καλύπτουν από το εμπόριο έως την τεχνολογία.

Μία στιγμή που τράβηξε τα βλέμματα ήταν η αναφορά του Σι στην «Παγίδα του Θουκυδίδη» κατά τη συνάντησή του με τον Τραμπ. Πρόκειται για την ιδέα ότι μια ανερχόμενη δύναμη απειλεί αναπόφευκτα μια καθιερωμένη, διακινδυνεύοντας τον πόλεμο.

Ο Σι έχει χρησιμοποιήσει αυτή την έννοια και στο παρελθόν, αλλά η ευθύτητά του αυτή τη φορά έστειλε ένα προειδοποιητικό μήνυμα: οι ΗΠΑ διακινδυνεύουν να προκαλέσουν μια μεγάλη κρίση αν συνεχίσουν να βασίζονται σε μια στρατηγική περιορισμού για να αντιμετωπίσουν την άνοδο της Κίνας.

Εν ολίγοις, το Πεκίνο χρησιμοποίησε την επίσκεψη του Τραμπ για να δείξει αυτοπεποίθηση, αυτονομία και το γεγονός ότι η Ουάσιγκτον δεν είναι η μόνη πρωτεύουσα που έχει σημασία για την Κίνα.

Η Ρωσία έχει νέα χρησιμότητα για το Πεκίνο

Δεύτερον, η συμμαχία Κίνας-Ρωσίας έχει γίνει λιγότερο ισότιμη, αλλά έχει αποκτήσει μεγαλύτερο στρατηγικό βάθος. Και το Πεκίνο τη χρησιμοποιεί τώρα για να ασκήσει πίεση στην ηγεσία των ΗΠΑ.

Κατά τη διάρκεια μιας ιδιωτικής βόλτας στον κήπο του άκρως μυστικού συγκροτήματος ηγεσίας Ζονγκνανχάι την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ ρώτησε αν ο Σι φέρνει συχνά εκεί άλλους ηγέτες του κόσμου. Ο Σι απάντησε ότι τέτοιες επισκέψεις είναι «εξαιρετικά σπάνιες», αλλά πρόσθεσε ότι «ο Πούτιν έχει ξαναέρθει εδώ».

Η αθώα ερμηνεία αυτής της ανταλλαγής είναι ότι ο Σι απλώς επισήμανε το βάθος της προσωπικής του σχέσης με τον Πούτιν.

Ωστόσο, στο τρέχον γεωπολιτικό πλαίσιο, χρησίμευσε επίσης ως μια διακριτική υπενθύμιση στον Τραμπ ότι η «χωρίς όρια» εταιρική σχέση της Κίνας με τη Ρωσία δεν είναι ρητορική. Το Πεκίνο έδειχνε ότι η Μόσχα παραμένει ένας προνομιακός στρατηγικός εταίρος – και ότι η Κίνα έχει επιλογές.

Το βαθύτερο μήνυμα είναι το εξής: αν η Ουάσιγκτον επιδιώξει να απομονώσει την Κίνα, το Πεκίνο μπορεί να στηριχθεί ακόμη περισσότερο στη σχέση του με τη Μόσχα.

Η Κίνα δεν χρειάζεται να βοηθήσει τη Ρωσία να «νικήσει» στην Ουκρανία για να καταστήσει σαφές αυτό το σημείο.

Αυτό που έχει σημασία είναι ότι το Πεκίνο έχει τη δυνατότητα – αν το επιλέξει – να ενισχύσει την πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας μέσω οικονομικής, διπλωματικής και μακροπρόθεσμης τεχνολογικής και ενεργειακής συνεργασίας.

Η επιρροή του Πεκίνου εκτείνεται πλέον πολύ πέρα από τον Ινδο-Ειρηνικό και φτάνει στην Ευρώπη με τρόπους που η Ουάσιγκτον δεν μπορεί να αγνοήσει.

Ωστόσο, ο Σι δεν έδωσε στον Πούτιν όλα όσα ζήτησε κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους.

Με τις αναταραχές στη Μέση Ανατολή να αποκόπτουν την πρόσβαση της Κίνας στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο της περιοχής, η Μόσχα διέκρινε μια ευκαιρία να προωθήσει έναν νέο αγωγό, τον Power of Siberia-2, για τη μεταφορά ρωσικού φυσικού αερίου στην Κίνα.

Παρότι ο Πούτιν και ο Σι κατέληξαν σε «γενική συμφωνία σχετικά με τους όρους» του έργου, δεν υπογράφηκε τελική συμφωνία.

Η Κίνα βρίσκεται πλέον «στο τιμόνι»

Τρίτον, η Κίνα θεωρεί πλέον τον εαυτό της ως τον κεντρικό κόμβο της πολιτικής των μεγάλων δυνάμεων.

Για πολλές δεκαετίες, οι Ηνωμένες Πολιτείες βρισκόταν στην κορυφή του «μεγάλου τριγώνου», ισορροπώντας μεταξύ της Κίνας και της Σοβιετικής Ένωσης και στη συνέχεια της Ρωσίας.

Σήμερα, η γεωμετρία έχει ανατραπεί. Τόσο ο Τραμπ όσο και ο Πούτιν αισθάνθηκαν υποχρεωμένοι να έρθουν στο Πεκίνο – για σταθεροποίηση, διαβεβαίωση και στρατηγική σηματοδότηση – ακόμη και ενώ αντιμάχονται ο ένας τον άλλον αλλού.

Η Κίνα δεν ασκεί τριγωνική διπλωματία με την κλασική έννοια. Δεν προσπαθεί να στρέψει τη Ουάσιγκτον και τη Μόσχα η μία εναντίον της άλλης. Αντίθετα, τοποθετεί τον εαυτό της στο κέντρο του συστήματος: το σημείο από το οποίο πρέπει να περάσει η διπλωματία των μεγάλων δυνάμεων, ακόμη και αν τα αποτελέσματα είναι αβέβαια.

Η Κίνα δεν βρίσκεται στην κορυφή αυτής της διάταξης επειδή είναι η ισχυρότερη στρατιωτικά ή οικονομικά, αλλά επειδή έχει την αυτοπεποίθηση να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία με τους δικούς της όρους.

Σε αυτή τη νέα γεωμετρία, η πολιτική των μεγάλων δυνάμεων δεν περιστρέφεται γύρω από την Ουάσιγκτον.

Όλο και περισσότερο, περνάει από το Πεκίνο.