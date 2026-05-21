21.05.2026 | 11:38
Ανακαλεί μπιφτέκια κοτόπουλου λόγω σαλμονέλας ο ΕΦΕΤ
Φιλοξενώντας τον Πούτιν και τον Τραμπ, η Κίνα στέλνει ένα μήνυμα: Τώρα έχει το πάνω χέρι
Φιλοξενώντας τον Πούτιν και τον Τραμπ, η Κίνα στέλνει ένα μήνυμα: Τώρα έχει το πάνω χέρι

Το Πεκίνο έδειξε στον Τραμπ ότι η Μόσχα παραμένει ένας προνομιακός στρατηγικός εταίρος – και ότι η Κίνα έχει επιλογές

Ήταν μια πολυάσχολη εβδομάδα για το Πεκίνο, με τις διαδοχικές επισκέψεις των ηγετών των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας.

Ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ είχε πολλά να κάνει, με υποχρεώσεις φιλοξενίας, τιμητικούς κανονιοβολισμούς, ευκαιρίες για φωτογραφίες και συνομιλίες υψηλού επιπέδου.

Κάθε επίσκεψη ήταν σημαντική με τον δικό της τρόπο. Η επίσημη επίσκεψη του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ήταν η πρώτη του στο Πεκίνο από το 2017.

Έλαβε χώρα σε μια περίοδο τεταμένων σχέσεων μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ, με τις ΗΠΑ να βρίσκονται σε πόλεμο στη Μέση Ανατολή και την εξωτερική πολιτική της να υφίσταται μαζική μεταμόρφωση υπό τον Τραμπ.

Για τον Πούτιν, αυτή ήταν η 25η επίσημη επίσκεψή του στην Κίνα. Το ταξίδι είχε ως στόχο την περαιτέρω εδραίωση της στρατηγικής συμμαχίας Κίνας-Ρωσίας εν μέσω της παγκόσμιας αβεβαιότητας.

Ο Πούτιν ήταν επίσης πρόθυμος να εξασφαλίσει τη συνεχή οικονομική στήριξη και τη διπλωματική κάλυψη της Κίνας, καθώς ο πόλεμος με την Ουκρανία συνεχίζεται.

Και ενώ η χρονική σύμπτωση των διαδοχικών επισκέψεων δεν πρέπει να υπερερμηνευθεί – η Μόσχα δηλώνει ότι δεν υπήρχε «καμία σύνδεση» μεταξύ των δύο – αποκαλύπτουν μια βαθύτερη δομική μετατόπιση στην παγκόσμια πολιτική, όπως γράφει σε άρθρο του στο The Conversation ο Αλεξάντερ Κορόλεφ, Καθηγητής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων.

Η αυξανόμενη αυτοπεποίθηση του Πεκίνου

Πρώτον, οι Ηνωμένες Πολιτείες σαφώς δεν είναι πλέον η σημαντικότερη χώρα στη στρατηγική κοσμοθεωρία της Κίνας – και το Πεκίνο είναι όλο και πιο πρόθυμο να το δείξει.

Αυτό ήταν εμφανές στη στάση και τον τρόπο διαπραγμάτευσης του Σι με τον Τραμπ.

Από τη μάλλον απόμακρη χειραψία του έως τη κυρίαρχη γλώσσα του σώματός του καθ’ όλη τη διάρκεια της συνάντησής τους, ο Σι έστειλε ένα μήνυμα: η Ουάσιγκτον έχει πλέον περιορισμένη ικανότητα να επηρεάσει το Πεκίνο.

Τα μέτρια αποτελέσματα της συνόδου κορυφής τους ενίσχυσαν αυτή τη δυναμική. Ο Τραμπ έφυγε από την Κίνα χωρίς επίσημη συμφωνία, συνέντευξη Τύπου ή κοινό ανακοινωθέν. Ούτε υπήρξε κάποια σημαντική εξέλιξη όσον αφορά το Ιράν ή την Ταϊβάν.

Ο Πούτιν, εν τω μεταξύ, συναντήθηκε με τον «καλό παλιό του φίλο» Σι και επέστρεψε με περίπου 20 συμφωνίες που καλύπτουν από το εμπόριο έως την τεχνολογία.

Μία στιγμή που τράβηξε τα βλέμματα ήταν η αναφορά του Σι στην «Παγίδα του Θουκυδίδη» κατά τη συνάντησή του με τον Τραμπ. Πρόκειται για την ιδέα ότι μια ανερχόμενη δύναμη απειλεί αναπόφευκτα μια καθιερωμένη, διακινδυνεύοντας τον πόλεμο.

Ο Σι έχει χρησιμοποιήσει αυτή την έννοια και στο παρελθόν, αλλά η ευθύτητά του αυτή τη φορά έστειλε ένα προειδοποιητικό μήνυμα: οι ΗΠΑ διακινδυνεύουν να προκαλέσουν μια μεγάλη κρίση αν συνεχίσουν να βασίζονται σε μια στρατηγική περιορισμού για να αντιμετωπίσουν την άνοδο της Κίνας.

Εν ολίγοις, το Πεκίνο χρησιμοποίησε την επίσκεψη του Τραμπ για να δείξει αυτοπεποίθηση, αυτονομία και το γεγονός ότι η Ουάσιγκτον δεν είναι η μόνη πρωτεύουσα που έχει σημασία για την Κίνα.

Η Ρωσία έχει νέα χρησιμότητα για το Πεκίνο

Δεύτερον, η συμμαχία Κίνας-Ρωσίας έχει γίνει λιγότερο ισότιμη, αλλά έχει αποκτήσει μεγαλύτερο στρατηγικό βάθος. Και το Πεκίνο τη χρησιμοποιεί τώρα για να ασκήσει πίεση στην ηγεσία των ΗΠΑ.

Κατά τη διάρκεια μιας ιδιωτικής βόλτας στον κήπο του άκρως μυστικού συγκροτήματος ηγεσίας Ζονγκνανχάι την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ ρώτησε αν ο Σι φέρνει συχνά εκεί άλλους ηγέτες του κόσμου. Ο Σι απάντησε ότι τέτοιες επισκέψεις είναι «εξαιρετικά σπάνιες», αλλά πρόσθεσε ότι «ο Πούτιν έχει ξαναέρθει εδώ».

Η αθώα ερμηνεία αυτής της ανταλλαγής είναι ότι ο Σι απλώς επισήμανε το βάθος της προσωπικής του σχέσης με τον Πούτιν.

Ωστόσο, στο τρέχον γεωπολιτικό πλαίσιο, χρησίμευσε επίσης ως μια διακριτική υπενθύμιση στον Τραμπ ότι η «χωρίς όρια» εταιρική σχέση της Κίνας με τη Ρωσία δεν είναι ρητορική. Το Πεκίνο έδειχνε ότι η Μόσχα παραμένει ένας προνομιακός στρατηγικός εταίρος – και ότι η Κίνα έχει επιλογές.

Το βαθύτερο μήνυμα είναι το εξής: αν η Ουάσιγκτον επιδιώξει να απομονώσει την Κίνα, το Πεκίνο μπορεί να στηριχθεί ακόμη περισσότερο στη σχέση του με τη Μόσχα.

Η Κίνα δεν χρειάζεται να βοηθήσει τη Ρωσία να «νικήσει» στην Ουκρανία για να καταστήσει σαφές αυτό το σημείο.

Αυτό που έχει σημασία είναι ότι το Πεκίνο έχει τη δυνατότητα – αν το επιλέξει – να ενισχύσει την πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας μέσω οικονομικής, διπλωματικής και μακροπρόθεσμης τεχνολογικής και ενεργειακής συνεργασίας.

Η επιρροή του Πεκίνου εκτείνεται πλέον πολύ πέρα από τον Ινδο-Ειρηνικό και φτάνει στην Ευρώπη με τρόπους που η Ουάσιγκτον δεν μπορεί να αγνοήσει.

Ωστόσο, ο Σι δεν έδωσε στον Πούτιν όλα όσα ζήτησε κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους.

Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ περιηγούνται σε μια έκθεση φωτογραφίας των πρακτορείων ειδήσεων TASS και Xinhua στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού στο Πεκίνο, Κίνα, στις 20 Μαΐου 2026.

Με τις αναταραχές στη Μέση Ανατολή να αποκόπτουν την πρόσβαση της Κίνας στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο της περιοχής, η Μόσχα διέκρινε μια ευκαιρία να προωθήσει έναν νέο αγωγό, τον Power of Siberia-2, για τη μεταφορά ρωσικού φυσικού αερίου στην Κίνα.

Παρότι ο Πούτιν και ο Σι κατέληξαν σε «γενική συμφωνία σχετικά με τους όρους» του έργου, δεν υπογράφηκε τελική συμφωνία.

Η Κίνα βρίσκεται πλέον «στο τιμόνι»

Τρίτον, η Κίνα θεωρεί πλέον τον εαυτό της ως τον κεντρικό κόμβο της πολιτικής των μεγάλων δυνάμεων.

Για πολλές δεκαετίες, οι Ηνωμένες Πολιτείες βρισκόταν στην κορυφή του «μεγάλου τριγώνου», ισορροπώντας μεταξύ της Κίνας και της Σοβιετικής Ένωσης και στη συνέχεια της Ρωσίας.

Σήμερα, η γεωμετρία έχει ανατραπεί. Τόσο ο Τραμπ όσο και ο Πούτιν αισθάνθηκαν υποχρεωμένοι να έρθουν στο Πεκίνο – για σταθεροποίηση, διαβεβαίωση και στρατηγική σηματοδότηση – ακόμη και ενώ αντιμάχονται ο ένας τον άλλον αλλού.

Η Κίνα δεν ασκεί τριγωνική διπλωματία με την κλασική έννοια. Δεν προσπαθεί να στρέψει τη Ουάσιγκτον και τη Μόσχα η μία εναντίον της άλλης. Αντίθετα, τοποθετεί τον εαυτό της στο κέντρο του συστήματος: το σημείο από το οποίο πρέπει να περάσει η διπλωματία των μεγάλων δυνάμεων, ακόμη και αν τα αποτελέσματα είναι αβέβαια.

Η Κίνα δεν βρίσκεται στην κορυφή αυτής της διάταξης επειδή είναι η ισχυρότερη στρατιωτικά ή οικονομικά, αλλά επειδή έχει την αυτοπεποίθηση να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία με τους δικούς της όρους.

Σε αυτή τη νέα γεωμετρία, η πολιτική των μεγάλων δυνάμεων δεν περιστρέφεται γύρω από την Ουάσιγκτον.

Όλο και περισσότερο, περνάει από το Πεκίνο.

CrediaBank: Με ταχείς ρυθμούς η μεγέθυνση οργανικά και με εξαγορές

ΑΔΜΗΕ: Στις 11 Ιουνίου η ΓΣ της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 530 εκατ.

Ιρανικά ΜΜΕ: ΗΠΑ και Ιράν πιθανόν συμφώνησαν στο τελικό προσχέδιο συμφωνίας – Θα ανακοινωθεί τις επόμενες ώρες
Μέση Ανατολή 21.05.26

Ιρανικά ΜΜΕ: ΗΠΑ και Ιράν πιθανόν συμφώνησαν στο τελικό προσχέδιο συμφωνίας – Θα ανακοινωθεί τις επόμενες ώρες

Ιρανικά και αραβικά ΜΜΕ επίσης αναφέρουν ότι οι επίσημες ανακοινώσεις θα γίνουν μέσα στις επόμενες ώρες. Το προσχέδιο συμφωνίας επεξεργάστηκε το Πακιστάν.

Μάρκο Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ πάντα προτιμούν την ειρήνη μέσω διαλόγου – Για την Κούβα δεν είναι πολύ πιθανό
Κλίμα εκφοβισμού 21.05.26

Μάρκο Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ πάντα προτιμούν την ειρήνη μέσω διαλόγου – Για την Κούβα δεν είναι πολύ πιθανό

Σαφέστατες απειλές ενάντια στην Κούβα έκανε ο Μάρκο Ρούμπιο, που αρνήθηκε να πει πώς θα προσαχθεί ο Ραούλ Κάστρο στην αμερικανική δικαιοσύνη. Ρωσία και Κίνα προειδοποιούν ενάντια ένοπλης δράσης.

Πτήση για τις ΗΠΑ άλλαξε πορεία γιατί επέβαινε άνδρας από το Κονγκό παρά τα μέτρα για τον Έμπολα
Κόσμος 21.05.26

Πτήση για τις ΗΠΑ άλλαξε πορεία γιατί επέβαινε άνδρας από το Κονγκό παρά τα μέτρα για τον Έμπολα

Οι αμερικανικές αρχές, σε συνεργασία με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), προχώρησαν σε άμεση παρέμβαση, απαγορεύοντας την προσγείωση του αεροσκάφους στο αεροδρόμιο του Ντιτρόιτ και κατευθύνοντάς το προς τον Καναδά.

Το βίντεο του Μπεν-Γκβιρ ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι – Ευρωπαϊκές χώρες ζητούν κυρώσεις εις βάρος του
Οργή και αποτροπιασμός 21.05.26

Το βίντεο του Μπεν-Γκβιρ ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι – Ευρωπαϊκές χώρες ζητούν κυρώσεις εις βάρος του

Εβδομάδες μόλις μετά την απόφαση της ΕΕ να μην επιβάλει κυρώσεις στους ακροδεξιούς υπουργούς της κυβέρνησης Νετανιάχου, Μπεν-Γκβιρ και Μπεζαλέλ Σμότριτς, χώρες της Ένωσης ζητούν ακόμη και αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης με το Ισραήλ.

Eνοχες για ανθρωποκτονία από αμέλεια Air France και Airbus για το αεροπορικό δυστύχημα του 2009
Κόσμος 21.05.26

Eνοχες για ανθρωποκτονία από αμέλεια Air France και Airbus για το αεροπορικό δυστύχημα του 2009

Η υπόθεση αφορά τη μοιραία πτήση AF447 της Air France, η οποία χάθηκε κατά τη διάρκεια ισχυρής καταιγίδας πάνω από τον Ατλαντικό, προκαλώντας τον θάνατο και των 228 επιβαινόντων.

Ρωσία: Η Κίνα είναι έτοιμη να βοηθήσει στην επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στον πόλεμο με την Ουκρανία
Δηλώσεις Πεσκόφ 21.05.26

Ρωσία: Η Κίνα είναι έτοιμη να βοηθήσει στην επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στον πόλεμο με την Ουκρανία

Η Ρωσία προχώρησε στη συγκεκριμένη ανακοίνωση μετά την επίσκεψη του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Κίνα - Ο Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι «πολλή fake ενημέρωση δημοσιεύεται στα δυτικά μέσα»

Reuters: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ λέει ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο πρέπει να μείνει στο Ιράν
Σκληρότερη γραμμή 21.05.26

Reuters: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ λέει ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο πρέπει να μείνει στο Ιράν

Τι δήλωσαν δύο υψηλόβαθμες ιρανικές πηγές στο Reuters σχετικά με νέο διάταγμα του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ - Στην Τεχεράνη ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν

The Expla-in Project | ΠΑΣΟΚ: Γιατί οδηγείται στα άκρα η σύγκρουση για τις υποκλοπές;
Expla-in 21.05.26

ΠΑΣΟΚ: Γιατί οδηγείται στα άκρα η σύγκρουση για τις υποκλοπές;

Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται η αντιπαράθεση για το σκάνδαλο των υποκλοπών, με το κλίμα στη Βουλή να βαραίνει. Η σύγκρουση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και τη ΝΔ αποκτά χαρακτηριστικά θεσμικής «μετωπικής» σύγκρουσης.

Ο Πολ Σρέιντερ είχε μια ΑΙ σύντροφο, αλλά «χώρισαν»
«Ένας pixelator» 21.05.26

Συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες: Ο Πολ Σρέιντερ είχε μια ΑΙ φίλη, αλλά «χώρισαν»

«Προσπάθησα να διερευνήσω τον προγραμματισμό της και το βαθμό που γνωρίζει τη δημιουργία της» ανέφερε ο Πολ Σρέιντερ, σεναριογράφος του θρυλικού «Taxi Driver».

Χανιά: Τραγικό φινάλε μετά από 6 μήνες – Στον 33χρονο γιατρό ανήκει η σορός που εντοπίστηκε στον Αποκόρωνα
Χανιά 21.05.26

Τραγικό φινάλε μετά από 6 μήνες - Στον 33χρονο γιατρό ανήκει η σορός που εντοπίστηκε στον Αποκόρωνα

Στον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί τον περασμένο Δεκέμβριο, ανήκει η σορός που εντοπίστηκε σήμερα αργά το απόγευμα σε περιοχή του Φρε στα Χανιά

«Αν τον αψηφούσα, θα μου κόστιζε τη ζωή»: Σοκάρουν όσα κατέθεσε η πρώην βοηθός του Έπσταϊν
Σάρα Κέλεν 21.05.26

«Αν τον αψηφούσα, θα μου κόστιζε τη ζωή»: Σοκάρουν όσα κατέθεσε η πρώην βοηθός του Έπσταϊν

«Έχω διαβάσει άρθρα στο διαδίκτυο που με αποκαλούν “υπαρχηγό” της Γκισλέιν. Αυτό είναι μια τεράστια διαστρέβλωση», δήλωσε μεταξύ άλλων η πρώην βοηθός του Έπσταϊν, Σάρα Κέλεν

Από τον Σι Τζινπίνγκ στη Βαβυλώνα: Τι κρύβει στ’αλήθεια μια χειραψία;
14 δευτερόλεπτα 21.05.26

Από τον Σι Τζινπίνγκ στη Βαβυλώνα: Τι κρύβει στ’αλήθεια μια χειραψία;

Πίσω από τη χειραψία κρύβονται αιώνες ιστορίας, πολιτικά μηνύματα και συμβολισμοί που ξεκινούν από την αρχαία Ασσυρία και φτάνουν έως τις σύγχρονες διπλωματικές συναντήσεις ηγετών

Ατρόμητος – Πανσερραϊκός 6-0: Φινάλε στη σεζόν με «6άρα» – Τέσσερα γκολ ο Τσούμπερ (vid)
Ποδόσφαιρο 21.05.26

Ατρόμητος – Πανσερραϊκός 6-0: Φινάλε στη σεζόν με «6άρα» – Τέσσερα γκολ ο Τσούμπερ (vid)

Εντυπωσιακό φινάλε στη σεζόν πέτυχε ο Ατρόμητος που επικράτησε με 6-0 του υποβιβασμένου Πανσερραϊκού. Εντυπωσιακός ο Στίβεν Τσούμπερ που σημείωσε τέσσερα τέρματα.

Θρίλερ στα Χανιά: Εντοπίστηκε σορός σε προχωρημένη σήψη – Τι ερευνούν οι αρχές
Ελλάδα 21.05.26

Θρίλερ στα Χανιά: Εντοπίστηκε σορός σε προχωρημένη σήψη – Τι ερευνούν οι αρχές

Στο σημείο αναμένεται να μεταβεί και ιατροδικαστής, προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτοψία, ενώ η νεκροψία – νεκροτομή που θα ακολουθήσει, αναμένεται να ρίξει φως στην υπόθεση που έχει προκαλέσει αναστάτωση στον Αποκόρωνα

Κικίλιας από Χαλκίδα: Μεταφέρουμε το εμπορικό λιμάνι και ενισχύουμε την τοπική οικονομία
Οικονομικές Ειδήσεις 21.05.26

Κικίλιας από Χαλκίδα: Μεταφέρουμε το εμπορικό λιμάνι και ενισχύουμε την τοπική οικονομία

Πρόκειται για ένα έργο που θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, θα ενισχύσει τον τουρισμό και θα δώσει ισχυρή αναπτυξιακή ώθηση, είπε ο Βασίλης Κικίλιας

Ρόδο: Νέες μαρτυρίες που «καίνε» για το θανατηφόρο τροχαίο – Οργή συγγενών για την αποφυλάκιση του οδηγού
Ελλάδα 21.05.26

Νέες μαρτυρίες που «καίνε» για το θανατηφόρο τροχαίο στη Ρόδο - Οργή συγγενών για την αποφυλάκιση του οδηγού

Οι μαρτυρίες που έρχονται στο φως προκαλούν αίσθηση και προκαλούν το εύλογο ερώτημα, γιατί αυτόν τον άνθρωπο τον άφηναν να κυκλοφορεί ελεύθερο με ένα αυτοκίνητο «όπλο», μετά το τροχαίο στη Ρόδο που έχασαν τη ζωή του μητέρα και κόρη.

Ντόντα Χολ: «Δουλέψαμε σκληρά όλη τη σεζόν για να έχουμε αυτή την ευκαιρία» (vid)
Μπάσκετ 21.05.26

Ντόντα Χολ: «Δουλέψαμε σκληρά όλη τη σεζόν για να έχουμε αυτή την ευκαιρία» (vid)

Ο Ντόντα Χολ τόνισε πως δεν αισθάνεται πίεση για τον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε καθώς όπως εξήγησε ο Ολυμπιακός δούλεψε σκληρά όλη τη σεζόν για βρίσκεται στο Final Four.

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

