Χαμός με τα διαρκείας του Ολυμπιακού, πάνω από 2.000 ανανεώσεις σε 4 ώρες

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Το μεσημέρι της Πέμπτης (21/5, σ.σ 15:00), ξεκίνησε η online αγορά των εισιτηρίων διαρκείας του Ολυμπιακού για τη νέα αγωνιστική σεζόν, με τους «ερυθρόλευκους» οπαδούς να αποδεικνύουν έμπρακτα τη στήριξή τους στην αγαπημένη τους ομάδα.

Μέσα σε τέσσερις ώρες περισσότεροι από 2.000 φίλοι του Ολυμπιακού ανανέωσαν τα διαρκείας τους. Ένα εντυπωσιακό νούμερο, που δείχνει με τον πλέον περίτρανο τρόπο τη συσπείρωση και το δέσιμο που υπάρχει ανάμεσα στον κόσμο και την ομάδα του μεγάλου λιμανιού, αλλά και την πίστη των «ερυθρόλευκων» οπαδών στη διοίκηση του συλλόγου.

Ο κόσμος, μέσω των ανανεώσεων των καρτών διαρκείας, στέκεται δίπλα στην ομάδα και ανυπομονεί για τη νέα σεζόν, όπου ο Ολυμπιακός έχει ως στόχο την επιστροφή στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος, αλλά και σε μια ακόμα σπουδαία ευρωπαϊκή πορεία.

Ας μην ξεχνάμε ότι το «Γ. Καραϊσκάκης» ήταν sold out σε δεκάδες παιχνίδια στη φετινή σεζόν, με τον κόσμο να υψώνει ασπίδα προστασίας στην αγαπημένη του ομάδα και να δημιουργεί εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στο φαληρικό γήπεδο. Ατμόσφαιρα, που έκανε τον γύρο του διαδικτύου και απέσπασε διθυραμβικά σχόλια από τα Μέσα του εξωτερικού.