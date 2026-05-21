Πέμπτη 21 Μαϊου 2026
21.05.2026 | 11:38
Ανακαλεί μπιφτέκια κοτόπουλου λόγω σαλμονέλας ο ΕΦΕΤ
Χανιά: Τραγικό φινάλε μετά από 6 μήνες – Στον 33χρονο γιατρό ανήκει η σορός που εντοπίστηκε στον Αποκόρωνα
Ελλάδα 21 Μαΐου 2026, 21:14

Χανιά: Τραγικό φινάλε μετά από 6 μήνες – Στον 33χρονο γιατρό ανήκει η σορός που εντοπίστηκε στον Αποκόρωνα

Στον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί τον περασμένο Δεκέμβριο, ανήκει η σορός που εντοπίστηκε σήμερα αργά το απόγευμα σε περιοχή του Φρε στα Χανιά

Η σορός που εντοπίστηκε αργά το απόγευμα στην περιοχή του Φρε, στον Δήμο Αποκορώνου στα Χανιά, ανήκει στον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο, του οποίου τα ίχνη είχαν χαθεί από τον περασμένο Δεκέμβριο, σύμφωνα με τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ο Αστυνομικός Διευθυντής Χανίων, αρμόδιες υπηρεσίες και ιατροδικαστής, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες εντοπισμού της σορού.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το σημείο βρίσκεται στην περιοχή Ριζίτικο, στην τοποθεσία Ρεγκούση, στα όρια των χωριών Φρες και Τζιτζιφές, και είναι προσβάσιμο, κοντά σε κατοικημένη και επαγγελματική δραστηριότητα.

Ο ιατροδικαστής πραγματοποίησε αρχική αυτοψία, ζητώντας την απομάκρυνση των πυροσβεστικών δυνάμεων ώστε να συνεχιστεί η διαδικασία, ενώ οι έρευνες για τα αίτια θανάτου βρίσκονται σε εξέλιξη.

Έξι μήνες μετά

Η εξαφάνιση του 33χρονου είχε κινητοποιήσει εκτεταμένη επιχείρηση αναζήτησης από αστυνομία, πυροσβεστική και εθελοντές. Την ημέρα της εξαφάνισής του είχε επικοινωνήσει με τον πατέρα του στη Θεσσαλονίκη, αναφέροντας ότι δεν αισθανόταν καλά και ζητώντας του να μεταβεί στην Κρήτη, ωστόσο πριν προλάβει να φτάσει, τα ίχνη του είχαν ήδη χαθεί.

Το αυτοκίνητό του είχε εντοπιστεί στον Αποκόρωνα Χανίων, στην περιοχή του Φρε, γεγονός που οδήγησε τις Αρχές να επικεντρώσουν εκεί τις έρευνές τους. Παρά τις εκτεταμένες αναζητήσεις, δεν είχαν προκύψει στοιχεία για την τύχη του μέχρι τον σημερινό εντοπισμό.

Στις επιχειρήσεις είχαν συμμετάσχει και εθελοντές διασώστες του ΟΦΚΑΘ, χωρίς ωστόσο να υπάρξει αποτέλεσμα τότε. Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του θανάτου.

