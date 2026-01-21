Χανιά: Νέα σύλληψη για την υπόθεση της εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού
Σε μία σύλληψη για διασπορά ψευδών ειδήσεων ως προς την πολύκροτη υπόθεση της εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές.
Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες του patris.gr, οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν άνδρα ο οποίος εμφανίζεται ως «δημοσιογράφος» -ενώ είναι διαχειριστής μίας σελίδας στο facebook- στα Χανιά μετά από δημοσίευμά του που ανέφερε πως υπάρχουν νέες μαρτυρίες για τον 33χρονο Αλέξανδρο Τσικόπουλου.
Στην ανάρτησή του έκανε λόγο πως κάτοικοι της περιοχής Κισσάμου είδαν τον 33χρονο γιατρό να περιπλανιέται τις βραδινές ώρες φοβισμένος κρατώντας ένας σακίδιο και φορώντας σκούφο.
Άμεσα οι αστυνομικοί ξεκίνησαν τις έρευνες και διαπίστωσαν πως δεν υπήρξε καμία τέτοια μαρτυρία και ότι ουδέποτε κάποιος είδε τον 33χρονο στην περιοχή.
Οι αστυνομικοί τότε προχώρησαν στην σύλληψη του συγκεκριμένου άνδρα με την κατηγορία της διασποράς ψευδών ειδήσεων.
Ο δημοσιογράφος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και αφέθηκε ελεύθερος, ενώ πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη.
Αγνοείται από τις 7 Δεκεμβρίου
Υπενθυμίζεται ότι τα ίχνη του 33χρονου γιατρού έχουν χαθεί από τις 7 Δεκεμβρίου 2025, ενώ οι έρευνες που ξεκίνησαν εκ νέου την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου εστιάζουν στην περιοχή του Αποκόρωνα. Εκεί ομάδα εθελοντών, με drones αλλά και εκπαιδευμένους σκύλους χτενίζουν την περιοχή ώστε να βρουν κάποιο σημάδι που θα τους οδηγήσει στα ίχνη του 33χρονου γιατρού.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εθελοντές διασώστες ερευνούν εξονυχιστικά εγκαταλελειμμένα σπίτια της περιοχής, πηγάδια ακόμα και πισίνες.
