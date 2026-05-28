«Καμία απειλή για τη δημόσια υγεία», απαντά το Νοσοκομείο Αττικόν για τα δεκάδες κρούσματα γαστρεντερίτιδας

Αναστάτωση προκλήθηκε στο Νοσοκομείο Αττικόν, καθώς καταγράφηκαν δεκάδες κρούσματα γαστρεντερίτιδας, ενώ οι εργαζόμενοι εκφράζουν την ανησυχία τους και καταγγέλλουν: «πώς θα σταματήσει όταν οι ασθενείς είναι σε ράντζα και δεν έχουν ούτε τουαλέτα».

Η ενδονοσοκομειακή έξαρση γαστρεντερίτιδας από νοροϊό έγινε γνωστά από το σωματείο εργαζομένων του Νοσοκομείου Αττικόν, που τονίζει ότι, τις τελευταίες ημέρες, στο νοσοκομείο υπήρξαν κρούσματα σε τουλάχιστον 25 υγειονομικούς και σε δεκάδες ασθενείς και συνοδούς.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ενημέρωσε ότι το φαινόμενο ξεκίνησε από τη νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου στις 21 Μαΐου και έως τις 26 Μαΐου υπήρχαν 53 ύποπτα κρούσματα γαστρεντερίτιδας σε προσωπικό και ασθενείς, εκ των οποίων τα 9 επιβεβαιώθηκαν με εργαστηριακές εξετάσεις και τα υπόλοιπα είναι υπό διερεύνηση ή αρνητικά. Από τα 9 θετικά κρούσματα, τα 5 είναι ασθενείς και τα 4 προσωπικό.

Από την πλευρά του το Νοσοκομείο, με ανακοίνωσή του, ξεκαθαρίζει πως «δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένδειξη σοβαρής απειλής για τη δημόσια υγεία ή για τη συνολική λειτουργία του Νοσοκομείου», ενώ σημειώνει πως «έχουν ήδη εφαρμοστεί ενισχυμένα μέτρα πρόληψης και ελέγχου διασποράς» και το Νοσοκομείο «λειτουργεί κανονικά και με ασφάλεια, ενώ η κατάσταση παρακολουθείται συνεχώς σε 24ωρη βάση».

Τι απαντά το Νοσοκομείο

«Σχετικά με τα δημοσιεύματα που αφορούν περιστατικά οξείας γαστρεντερίτιδας , ενημερώνουμε ότι από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα επιτήρησης και πρόληψης λοιμώξεων, σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές.

»Πρόκειται για περιστατικά γαστρεντερίτιδας συμβατής με λοίμωξη από νοροϊό, φαινόμενο που παρατηρείται συχνά τόσο σε νοσοκομειακές μονάδες όσο και στην κοινότητα διεθνώς, ιδιαίτερα λόγω της υψηλής μεταδοτικότητας του ιού. Δειγματοληπτικός εργαστηριακός έλεγχος έχει επιβεβαιώσει την παρουσία νοροϊού σε εννιά (9) ύποπτα περιστατικά. Η επιδημιολογική διερεύνηση συνεχίζεται.

»Τα περιστατικά που καταγράφηκαν αφορούν σε ασθενείς, συνοδούς και επαγγελματίες υγείας, με ήπια και αυτοπεριοριζόμενη συμπτωματολογία. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένδειξη σοβαρής απειλής για τη δημόσια υγεία ή για τη συνολική λειτουργία του Νοσοκομείου.

»Έχουν ήδη εφαρμοστεί ενισχυμένα μέτρα πρόληψης και ελέγχου διασποράς μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:

Αυστηρή τήρηση της υγιεινής χεριών (με σαπούνι και νερό λόγω της αντοχής του νοροϊού στα αλκοολούχα αντισηπτικά).

Εντατικοποίηση καθαρισμών και απολυμάνσεων επιφανειών (με διάλυμα χλωρίνης).

Χρήση κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας, όπου απαιτείται.

Απομόνωση περιστατικών σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα.

Επιδημιολογική επιτήρηση ασθενών και προσωπικού.

Οδηγίες προς συνοδούς και προσωπικό.

Περιορισμός επισκεπτών.

»Το Νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά και με ασφάλεια, ενώ η κατάσταση παρακολουθείται συνεχώς σε 24ωρη βάση».