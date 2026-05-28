Την αιτία του θανάτου του 10χρονου αγοριού που εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε αρδευτικό κανάλι της Ηράκλειας Σερρών, δείχνουν τα ευρήματα της νεκροψίας – νεκροτομής.

Σύμφωνα με πληροφορίες μου μετέδωσε η ΕΡΤ, κατά τη νεκροτομή διαπιστώθηκαν ευρήματα που παραπέμπουν τόσο σε ηλεκτροπληξία όσο και σε πνιγμό, στοιχεία που αναμένεται να εξεταστούν περαιτέρω στο πλαίσιο της προανάκρισης για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

Πώς σημειώθηκε η τραγωδία

Η τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν το παιδί, που διέμενε με την οικογένειά του σε οικισμό Ρομά κοντά στο αρδευτικό κανάλι, εξαφανίστηκε από το σπίτι του. Όταν η μητέρα του αντιλήφθηκε ότι απουσίαζε για αρκετή ώρα, ξεκίνησε να τον αναζητά και ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της αστυνομίας, ενώ λίγο αργότερα οι πυροσβέστες εντόπισαν τον 10χρονο χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο νερό.

Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, ωστόσο οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.