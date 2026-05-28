Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα το απόγευμα της Τετάρτης στη συμβολή της λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ηλία Ηλιού.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 34χρονος οδηγός κατόπιν διένεξης με έτερο οδηγό, τον απείλησε προτάσσοντάς του πιστόλι κρότου και αποχώρησε.

Άμεσα αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ, διενήργησαν εκτεταμένες αναζητήσεις και εντόπισαν τον 34χρονο να κινείται με το όχημα του επί της Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας, πλησίον του Μεγάρου Μουσικής, όπου τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν, παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλε.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παγκρατίου/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. για παράβαση του νόμου περί όπλων, απειλή και βία κατά υπαλλήλων. Κατά την έρευνα στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε το πιστόλι κρότου μαζί με γεμιστήρα και -11- φυσίγγια.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

«Από Ομάδα ΔΙ.ΑΣ./Γ.Α.Δ.Α. συνελήφθη απογευματινές ώρες χθες (27-5-2026) στην περιοχή του Μεγάρου Μουσικής, 34χρονος ημεδαπός οδηγός ο οποίος απείλησε με πιστόλι κρότου έτερο οδηγό μετά από διένεξη χθες το απόγευμα στη συμβολή της Λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ηλία Ηλιού.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παγκρατίου/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. για παράβαση του νόμου περί όπλων, απειλή και βία κατά υπαλλήλων.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες της 27-5-2026, ο 34χρονος οδηγός κατόπιν διένεξης σε έτερο οδηγό στη συμβολή της Λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ηλία Ηλιού, τον απείλησε προτάσσοντάς του πιστόλι κρότου και αποχώρησε.

Άμεσα αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. κατόπιν ενημέρωσης του Κέντρου Άμεσης Δράσης διενήργησαν εκτεταμένες αναζητήσεις και εντόπισαν τον 34χρονο να κινείται με το όχημα του επί της Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας, πλησίον του Μεγάρου Μουσικής, όπου τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν, παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλε.

Κατά την έρευνα στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε το πιστόλι κρότου μαζί με γεμιστήρα και -11- φυσίγγια.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα».