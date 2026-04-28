Χανιά: Ηλικιωμένος έβγαλε όπλο σε 27χρονο και απείλησε ότι θα τον σκοτώσει
Η αστυνομία αναζητά τον ηλικιωμένο
Ενώπιον ενός απρόσμενου περιστατικού ήρθε ένας 27χρονος άνδρας στην Κίσαμο Χανίων.
Όπως κατήγγειλε στην αστυνομία, ένας 85χρονος που οδηγούσε αγροτικό όχημα, τον σταμάτησε στη μέση του δρόμου και αφού τον εξύβρισε τον απείλησε με τουφέκι.
Από το συμβάν, σύμφωνα με την ΕΡΤ news δεν προέκυψε κάποιος τραυματισμός, ενώ ο 27χρονος κατήγγειλε το συμβάν στην αστυνομία που αναζητά τον ηλικιωμένο.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις