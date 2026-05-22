Μαρινάκης: «Να το σηκώσουμε ξανά, εδώ μέσα»

Ο ηγέτης του Ολυμπιακού Βαγγέλης Μαρινάκης, βρέθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στο «T-Center», όπου παρακολούθησε την ομάδα μπάσκετ του συλλόγου να θριαμβεύει επί της Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό του Final Four της Euroleague, με το 79-61.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα παίξουν την Κυριακή τον δέκατο τελικό της ιστορίας τους στη διοργάνωση με στόχο το τέταρτο τρόπαιο και αυτό ακριβώς ευχήθηκε και ο ισχυρός άνδρας των Πειραιωτών, μιλώντας μετά τη λήξη του ημιτελικού, μιλώντας στη Nova.

Αναλυτικά, όσα ανέφερε ο Βαγγέλης Μαρινάκης:

«Να πάρουμε το ευρωπαϊκό! Να το σηκώσουμε ξανά, εδώ μέσα. Τι πιο ωραίο στη χώρα σου, να σηκώνεις το κύπελλο;»

Για την παρουσία του και το αν δείχνει «ερυθρόλευκη» ενότητα:«Το συζητάμε αυτό; Δεν τίθεται θέμα συζήτησης»!