Πώς σχετίζονται τα δωρεάν σχολικά γεύματα με τη συμπεριφορά των παιδιών – Ποιες ευρωπαϊκές χώρες τα παρέχουν

Η καθολική παροχή δωρεάν σχολικών γευμάτων μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της συμπεριφοράς των μαθητών και στη δημιουργία καλύτερου σχολικού κλίματος, σύμφωνα με νέα διεθνή μελέτη.

Ερευνητές από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Νότια Κορέα ανέλυσαν στοιχεία από περίπου 95.000 σχολεία στις ΗΠΑ, αξιοποιώντας δεδομένα του Γραφείου Πολιτικών Δικαιωμάτων του αμερικανικού Υπουργείου Παιδείας για τα ακαδημαϊκά έτη 2011-2012 έως 2017-2018.

Η έρευνα διαπίστωσε ότι τα σχολεία που υιοθέτησαν προγράμματα καθολικών δωρεάν γευμάτων κατέγραψαν σημαντική μείωση στις αποβολές μαθητών.

Συγκεκριμένα, οι αποβολές μειώθηκαν κατά περίπου 10% στα δημοτικά σχολεία και κατά 6% στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με το Euronews.

Η αποβολή αποτελεί ένα από τα πιο συνηθισμένα πειθαρχικά μέτρα σε αρκετές χώρες, καθώς προβλέπει τον προσωρινό αποκλεισμό των μαθητών από τα μαθήματα.

Παρότι εφαρμόζεται ευρέως σε κράτη όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ισπανία, άλλες χώρες, όπως η Σουηδία, έχουν επιλέξει να την απαγορεύσουν, δίνοντας έμφαση σε πιο συμπεριληπτικές μορφές διαχείρισης της μαθητικής συμπεριφοράς.

Παράλληλα, αρκετοί ευρωπαϊκοί θεσμοί ενθαρρύνουν όλο και περισσότερο τα σχολεία να υιοθετούν πρακτικές που προάγουν την ένταξη και περιορίζουν τις αυστηρές πειθαρχικές κυρώσεις.

Σύνδεση διατροφής και σχολικού κλίματος

Σύμφωνα με τον Andres Cuadros-Meñaca, ερευνητή στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Αϊόβα, τα ευρήματα δείχνουν ότι τα καθολικά δωρεάν γεύματα δεν αποτελούν μόνο μια κοινωνική ή διατροφική πολιτική, αλλά και εργαλείο ενίσχυσης της ισότητας και της σχολικής συνοχής.

«Τα αποτελέσματά μας υπογραμμίζουν ότι τα καθολικά δωρεάν γεύματα δεν είναι απλώς μια πολιτική διατροφής, αλλά ένας τρόπος βελτίωσης του σχολικού κλίματος και ενίσχυσης της ισότητας, ιδιαίτερα σε σχολεία που μέχρι σήμερα εξυπηρετούσαν λιγότερους μαθητές από οικογένειες χαμηλού εισοδήματος», σημείωσε ο ερευνητής.

Οι θετικές επιδράσεις ήταν εντονότερες σε σχολεία όπου, πριν από την εφαρμογή του μέτρου, μικρότερο ποσοστό μαθητών είχε πρόσβαση σε δωρεάν ή επιδοτούμενα γεύματα.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η καθολική πρόσβαση μειώνει το κοινωνικό στίγμα και συμβάλλει στη δημιουργία ενός πιο σταθερού και υποστηρικτικού περιβάλλοντος για όλους τους μαθητές.

Διαφορετικές πολιτικές στην Ευρώπη

Η μελέτη έρχεται σε αντίθεση με παλαιότερες έρευνες, οι οποίες δεν είχαν εντοπίσει σαφή σύνδεση μεταξύ δωρεάν σχολικών γευμάτων και μείωσης των αποβολών.

Οι επιστήμονες αποδίδουν τη διαφορά στα πιο πρόσφατα δεδομένα που χρησιμοποίησαν, αλλά και στις βελτιωμένες μεθόδους ανάλυσης που λαμβάνουν υπόψη τις διαφορετικές χρονικές περιόδους εφαρμογής της πολιτικής στα σχολεία.

Στην Ευρώπη, τα συστήματα παροχής σχολικών γευμάτων διαφέρουν σημαντικά από χώρα σε χώρα.

Η Φινλανδία, η Σουηδία και η Εσθονία προσφέρουν δωρεάν γεύματα σε όλους τους μαθητές κατά το μεγαλύτερο μέρος ή το σύνολο της σχολικής τους φοίτησης. Αντίθετα, η Λετονία και η Λιθουανία εφαρμόζουν το μέτρο μόνο για συγκεκριμένες τάξεις, ενώ η Δανία και οι Κάτω Χώρες δεν διαθέτουν εθνικά προγράμματα δωρεάν σχολικών γευμάτων.

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχεδόν ένα στα τέσσερα παιδιά στην ΕΕ —ποσοστό 24,7%— βρισκόταν το 2022 σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού.