Τα σχολικά έξοδα αυξάνονται ταχύτερα από τον πληθωρισμό: Ποιες χώρες στην Ευρώπη επιβαρύνονται περισσότερο;

Σε αντίθεση με τον πληθωρισμό, το κόστος της επιστροφής των παιδιών στο σχολείο δεν δείχνει σημάδια μείωσης, τουλάχιστον στις περισσότερες από τις μεγαλύτερες οικονομίες στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με το euronews, τα σχολικά έξοδα οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στα βιβλία, τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις αντιπροσωπεύουν περίπου το 70% του συνολικού κόστους, καθώς και στις σχολικές εκδρομές και τα γεύματα.

Γερμανία: Οι σχολικές εκδρομές κοστίζουν σχεδόν όσο ο μηνιαίος καθαρός μισθός

Το οικονομικό βάρος είναι ιδιαίτερα μεγάλο για τις γερμανικές οικογένειες.

Το εκτιμώμενο κόστος για την αποστολή ενός παιδιού στο σχολείο είναι περίπου 3.600 ευρώ ετησίως, σύμφωνα με την πλατφόρμα σύγκρισης τιμών Idealo – 4% υψηλότερο από πέρυσι και πάνω από τον τελευταίο πληθωρισμό του 2%.

Τα σχολικά γεύματα στη Γερμανία κοστίζουν περίπου 4 ευρώ ανά παιδί, αν και αυτό ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με την περιοχή.

Στο Βερολίνο, τα γεύματα είναι γενικά δωρεάν, ενώ στο Μόναχο μπορούν να κοστίσουν έως και 5,5 ευρώ το καθένα, σύμφωνα με την έρευνα.

Ωστόσο, το πιο ακριβό μέρος είναι οι σχολικές εκδρομές, που κοστίζουν κατά μέσο όρο 2.000 ευρώ ετησίως για τους γονείς.

Για να αποφευχθούν υπερβολές, ορισμένα γερμανικά ομόσπονδα κράτη έχουν θέσει όρια στο ποσό που μπορούν να δαπανήσουν οι εκπαιδευτικοί για αυτό το σκοπό.

Ηνωμένο Βασίλειο: Τα σχολικά γεύματα αυξάνουν το κόστος κατά 30% σε μόλις δύο χρόνια

Και στη Βρετανία, τα σχολικά έξοδα ξεπερνούν τον πληθωρισμό, φτάνοντας τα 2.600 ευρώ ετησίως για τους μαθητές της μέσης εκπαίδευσης.

Αυτό αποτελεί μια εντυπωσιακή αύξηση 30% τα τελευταία δύο χρόνια, σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου του Loughborough.

Και πάλι, τα τρόφιμα αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό μέρος των δαπανών.

Οι ερευνητές το περιγράφουν ως «τη μεγαλύτερη πίεση στο κόστος, με τα μεσημεριανά γεύματα και τα σνακ να κοστίζουν μόνοι τους στις οικογένειες έως και 846 λίρες (981 ευρώ) ετησίως για έναν μαθητή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».

Ταυτόχρονα, «ενώ το κόστος των στολών έχει μειωθεί ελαφρώς – ιδίως για τους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης – παραμένει ένα σημαντικό βάρος, ειδικά για τις οικογένειες με πολλά παιδιά», αναφέρει η έκθεση.

Ιταλία: Οι ενώσεις καταναλωτών καταγγέλλουν την υπερτίμηση των σχολικών βιβλίων

Οι ιταλικές οικογένειες αναμένεται να δαπανήσουν σχεδόν 600 ευρώ ετησίως για μαθητές γυμνασίου και πάνω από 1.200 ευρώ, αναφέρει η ένωση καταναλωτών Codacons.

Το κόστος σχολικών ειδών όπως σακίδια, ημερολόγια και κασετίνες αυξήθηκε μεταξύ 3% και 5% σε σύγκριση με το 2024.

Τα σχολικά βιβλία παραμένουν το πιο ακριβό είδος. Η έκθεση καταγγέλλει το γεγονός ότι οι γονείς συχνά αναγκάζονται να αγοράζουν καινούργια βιβλία αντί για μεταχειρισμένα, ακόμη και για μικρές αλλαγές μεταξύ της παλιάς και της νέας έκδοσης.

Μια άλλη ένωση καταναλωτών, η ADOC, υπολογίζει το κόστος των σχολικών βιβλίων για οκτώ χρόνια, από την έναρξη του γυμνασίου μέχρι το τέλος του λυκείου, σε 2.524 ευρώ ανά μαθητή.

Γαλλία: Το αποτελεσματικό σύστημα ανακύκλωσης ανακουφίζει τις οικογένειες

Η Γαλλία είναι η μόνη μεγάλη ευρωπαϊκή οικονομία που σημειώνει μικρή μείωση του κόστους, κατά 12 ευρώ κατά μέσο όρο, σε μόλις 211 ευρώ, σύμφωνα με την Familles de France.

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι που οδηγούν σε μείωση του κόστους.

Πρώτον, οι οικογένειες δεν ξοδεύουν σχεδόν τίποτα για σχολικά βιβλία.

Τα εγχειρίδια δανείζονται κυρίως στους μαθητές, οι οποίοι τα μεταβιβάζουν ο ένας στον άλλο κάθε χρόνο. Σε ορισμένες περιοχές, το σύστημα διαχειρίζεται απευθείας από τις ενώσεις γονέων.

Επιπλέον, υπάρχει ένα σημαντικό ετήσιο επίδομα σχολείου περίπου 450 ευρώ για κάθε μαθητή ηλικίας 6 έως 18 ετών.

Ισπανία: Πάνω από το 70% των σχολικών εξόδων αφορά τα σχολικά βιβλία

Στην Ισπανία, τα έξοδα αναμένεται να αυξηθούν κατά περίπου 2%, ξεπερνώντας τα 500 ευρώ σύμφωνα με την Idealo – συμπεριλαμβανομένων περίπου 360 ευρώ μόνο για τα βιβλία.

Αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση 18% τα τελευταία τρία χρόνια.

Στη γειτονική Πορτογαλία, τουλάχιστον το ένα τρίτο των οικογενειών προβλέπεται να δαπανήσει έως και 150 ευρώ, σύμφωνα με έρευνα της Escolha do Consumidor, αν και δεν είναι σαφές εάν αυτό περιλαμβάνει τα σχολικά βιβλία.

Στην Κεντρική Ευρώπη, ο δημοσιογράφος του Euronews Bence Rácz K. αναφέρει ότι τα σχολικά έξοδα στην Ουγγαρία έχουν αυξηθεί κατά περίπου 6%, που μεταφράζεται σε επιβάρυνση 100 έως 150 ευρώ ανά οικογένεια.