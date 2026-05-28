Η Βρετανία «κινδυνεύει με μια χαμένη γενιά» εάν οι υπουργοί δεν καταφέρουν να αντιμετωπίσουν επειγόντως την ανεργία των νέων, με φόβους ότι πάνω από 1 εκατομμύριο νέοι θα μπορούσαν να μείνουν εκτός εργασίας, εκπαίδευσης και κατάρτισης τα επόμενα πέντε χρόνια.

Ο Άλαν Μίλμπερν, πρώην υπουργός Υγείας των Εργατικών, ο οποίος ηγείται μιας αναθεώρησης του ζητήματος για την κυβέρνηση, θα προειδοποιήσει με έκθεση που πρόκειται να παρουσιάσει σήμερα ότι το Ηνωμένο Βασίλειο αντιμετωπίζει ένα «γενεακό ρήγμα», αποδίδοντας την έλλειψη θέσεων εργασίας εισαγωγικού επιπέδου που προκαλείται από μια «αποτυχία ενός συστήματος που έχει κολλήσει στο παρελθόν».

«Διατρέχουμε τον κίνδυνο μιας χαμένης γενιάς»

Στην ενδιάμεση έκθεσή του, ο κ. Μίλμπερν θα προειδοποιήσει ότι χωρίς επείγουσα δράση, ο αριθμός των νέων που είναι άπειροι – εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης – θα αυξηθεί από 1 στους 8 σε 1 στους 6 νέους έως το 2031, επηρεάζοντας 1,25 εκατομμύρια νέους.

Επίσης θα προειδοποιήσει ότι το πρώτο σκαλί της επαγγελματικής σταδιοδρομίας έχει «αραιώσει», η αξιολόγηση διαπίστωσε ότι η πρώτη δουλειά ή η εργασιακή εμπειρία είναι συχνά πλέον απρόσιτες για πολλούς νέους, κρατώντας τους σε ένα «απελπιστικό αδιέξοδο».

«Έξι στους δέκα δεν είχαν ποτέ δουλειά. Πριν από είκοσι χρόνια, το ποσοστό αυτό ήταν πιο κοντά στους τέσσερις στους δέκα. Η αποσύνδεση δεν είναι πλέον προσωρινή. Για πάρα πολλούς νέους γίνεται μόνιμη. Διατρέχουμε τον κίνδυνο μιας χαμένης γενιάς», θα πει ο κ. Μίλμπερν.

Οι επιχειρήσεις έχουν επικρίνει την κυβέρνηση των Εργατικών ότι δυσκολεύει τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για τους νέους, με ορισμένες να αποδίδουν την αύξηση του κατώτατου μισθού και τις υψηλότερες εισφορές εθνικής ασφάλισης.

Η αναθεώρηση του κ. Μίλμπερν αναμένεται να εξετάσει την αύξηση του κατώτατου μισθού για τους νέους και, προηγουμένως, είχε δηλώσει στην εφημερίδα Guardian ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να διασφαλίσει ότι η πολιτική παρέχει «τα σωστά κίνητρα στους εργοδότες ώστε να απασχολούν περισσότερους νέους, αντί για λιγότερους».

Το σύστημα δεν βοηθά τους νέους

Η ανασκόπηση διαπίστωσε ότι το 84% των νέων που δεν κάνουν πρακτική άσκηση επιθυμούν να εργαστούν ή να εκπαιδευτούν, αλλά διαπιστώνουν ότι το σύστημα δεν τους βοηθά να εξασφαλίσουν μια τέτοια θέση.

Προειδοποιεί ότι τα σχολεία, το σύστημα υγείας, το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας και η αγορά εργασίας της Βρετανίας δεν είναι πλέον κατάλληλα για τον σκοπό τους και αναφέρει ότι η προσθήκη νέων προγραμμάτων σε ένα προβληματικό σύστημα δεν θα λειτουργήσει.

Επισημαίνοντας την απότομη μείωση των θέσεων εργασίας εισαγωγικού επιπέδου στο Ηνωμένο Βασίλειο, η έκθεση αναφέρει ότι υπάρχουν 1,6 εκατομμύρια λιγότερες θέσεις εργασίας χαμηλής και μεσαίας ειδίκευσης στην οικονομία.

Προειδοποίησε ότι οι κενές θέσεις στον τομέα της φιλοξενίας έχουν μειωθεί στο μισό μόνο τα τελευταία τέσσερα χρόνια, και οι θέσεις εργασίας τα Σάββατα βρίσκονται επίσης σε φθίνουσα πορεία. Εν τω μεταξύ, ο αριθμός των ατόμων που ξεκινούν μαθητεία έχει μειωθεί κατά 35% την τελευταία δεκαετία.