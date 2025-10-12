newspaper
Κρίση ανεργίας των νέων – Τι κάνουμε λάθος όταν μιλάμε μόνο για τους πτυχιούχους
Διεθνής Οικονομία 12 Οκτωβρίου 2025

Κρίση ανεργίας των νέων – Τι κάνουμε λάθος όταν μιλάμε μόνο για τους πτυχιούχους

Η ανεργία πλήττει τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, ανεξάρτητα από το επίπεδο των ακαδημαϊκών τους γνώσεων. Μια σειρά από παράγοντες ευθύνονται για την επιδείνωση του προβλήματος.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Από την Ευρώπη έως τις ΗΠΑ, αλλά και την Κίνα, μία από τις συζητήσεις που κυριαρχούν είναι αυτή της ανεργίας των νέων. Κυρίως αυτών που έχουν αποκτήσει πτυχίο πανεπιστημίου, έπειτα από πολλούς κόπους και αγωνίες. Η συνήθης διαπίστωση είναι ότι η ανεργία των πτυχιούχων αυξάνεται απότομα και με ιλιγγιώδεις ρυθμούς.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον αρθρογράφο των Financial Times, Τζον Μπερν-Μέρντοχ, τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι. Εκτιμά ότι αυτή η ανάλυση των γεγονότων δεν απολύτως ακριβής. Υπό την έννοια ότι η ανεργία δεν αφορά μόνο τους αποφοίτους πανεπιστημίων και κολεγίων. Επίσης, επισημαίνει ότι πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν και άλλα στοιχεία, τα οποία αφορούν εν γένει την αγορά εργασίας.

Λίγες προσλήψεις

Κατ’ αρχάς, η αυξανόμενη ανεργία πλέον οφείλεται στον χαμηλό αριθμό προσλήψεων και όχι στην απώλεια θέσεων εργασίας (π.χ. κλείσιμο επιχειρήσεων ή απολύσεις). Το γεγονός αυτό επηρεάζει κυρίως τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας. Τουλάχιστον στις ΗΠΑ, η αύξηση της ανεργίας αφορά σχεδόν αποκλειστικά αυτούς που μόλις βγήκαν από το εκπαιδευτικό σύστημα. Το λάθος, σύμφωνα με τον αρθρογράφο, είναι ότι όλοι επικεντρώνονται στους 25ρηδες. Ανεξάρτητα αν έχουν πτυχίο ή όχι.

Και εξηγεί γιατί: Ένας 23χρονος απόφοιτος κολεγίου ή πανεπιστημίου που αναζητά εργασία είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένος στην τρέχουσα επιβράδυνση των προσλήψεων. Ένας συνομήλικός του, που αποχώρησε από το εκπαιδευτικό σύστημα σε ηλικία 18 ετών, δηλαδή πριν από μερικά χρόνια, εισήλθε σε μια διαφορετική αγορά εργασίας. Συνήθως ήδη εργάζεται και είναι πολύ λιγότερο εκτεθειμένος στο ξαφνικό πάγωμα των προσλήψεων.

Μια άλλη σύγκριση

Η σύγκριση, λοιπόν, θα πρέπει να γίνει μεταξύ αυτών που βγαίνουν από το εκπαιδευτικό σύστημα και μπαίνουν στην αγορά εργασίας τώρα. Το 2025. Ανεξάρτητα αν είναι απόφοιτοι λυκείου ή πτυχιούχοι πανεπιστημίου και ανεξαρτήτως ηλικίας.

Ο απόφοιτος της μέσης εκπαίδευσης θα είναι γύρω στα 18-19, ο απόφοιτος πανεπιστημίου γύρω στα 25. Και τότε η εικόνα αλλάζει. Και διαπιστώνεται ότι τα πράγματα είναι πιο δύσκολα για όσους δεν έχουν επαρκή κατάρτιση για να διεκδικήσουν μια θέση εργασίας.

Τόσο στην Ευρώπη, όσο και στις ΗΠΑ το μοτίβο της ανεργίας των νέων είναι παρόμοιο. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η ανεργία μεταξύ των νέων πτυχιούχων έχει αυξηθεί κατά 1,3%, από το χαμηλότερο επίπεδο στα μέσα του 2022. Ωστόσο, οι απόφοιτοι μέσης εκπαίδευσης πλήττονται από ανεργία που έχει αυξηθεί την ίδια περίοδο κατά 2,4%. Σχεδόν διπλάσια. Αντίστοιχα, οι 25ρηδες σήμερα απόφοιτοι λυκείου έχουν δει αύξηση της ανεργίας κατά μόλις 0,7%.

Αν πάμε στη Δυτική Ευρώπη, τα ποσοστά είναι σχεδόν πανομοιότυπα. Οι νέοι εργαζόμενοι χωρίς πτυχίο έχουν δει αύξηση των ποσοστών ανεργίας κατά 2,4% κατά μέσο όρο σε σύγκριση με 1,4% για τους νέους πτυχιούχους πανεπιστημίων.

Γενικευμένο πρόβλημα η ανεργία

Ασφαλώς, το πρόβλημα της ανεργίας των νέων είναι σοβαρό, ανεξάρτητα αν έχουν ή δεν έχουν πανεπιστημιακό πτυχίο. Το πρόβλημα είναι μεγάλους για όλους όσοι εισέρχονται σήμερα στην αγορά εργασίας, ανεξάρτητα από το επίπεδο εκπαίδευσης. Ωστόσο η κατάσταση επιδεινώνεται ταχύτερα για όσους έχουν λιγότερες δεξιότητες και αναζητούν θέσεις χειρωνακτικής εργασίας σε σχέση με άτομα υψηλής εξειδίκευσης που αναζητούν εργασία γνώσης.

Η διάκριση αυτή, επισημαίνει ο Τζον Μπερν-Μέρντοχ, καταδεικνύει ότι όσοι έχουν τα λιγότερα προσόντα διατρέχουν πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο να οδηγηθούν σε μακροχρόνια ανεργία. Και είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιηθεί τι σημαίνει αυτό για τις δευτερεύουσες αφηγήσεις που διαμορφώνονται από αυτήν την πρωταρχική.

Για παράδειγμα, όταν αναζητούμε μια δύναμη που πλήττει ιδιαίτερα σκληρά τους πτυχιούχους, δίνουμε εξηγήσεις που ισχύουν ειδικά για τις θέσεις γραφείου στα πρώτα στάδια της σταδιοδρομίας τους. Μία από αυτές είναι, για παράδειγμα, η γενετική Τεχνητή Νοημοσύνη. Όμως δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν πώς η τεχνητή νοημοσύνη εκτοπίζει νέους πτυχιούχους από θέσεις εργασίας.

Συνήθη αίτια

Όταν όμως το πρόβλημα εντάσσεται συνολικά στην ευρύτερη ύφεση της αγοράς εργασίας, τα αίτια είναι περισσότερο ορατά και σαφή. Και όχι τόσο «εξωτικά» όπως η ΑΙ. Διότι πλήττονται οι εργαζόμενοι όλων των κατηγοριών, και ιδιαίτερα εκείνοι με τις λιγότερες δεξιότητες.

Ποια είναι αυτά; Η χαλάρωση της ασφυκτικά κλειστής αγοράς εργασίας μετά την πανδημία, το αυξανόμενο κόστος της παραγωγής λόγω πληθωρισμού, οι αλλαγές στα φορολογικά συστήματα, αλλά και οι δασμοί, που επιβλήθηκαν από την κυβέρνηση Τραμπ και έχουν αυξήσει την ευρύτερη οικονομική αβεβαιότητα.

Το πρόβλημα της ανεργίας των νέων είναι πολύ πιο σύνθετο από αυτό νομίζουμε. Και, όπως επισημαίνει κει ο αρθρογράφος, αν επικεντρωνόμαστε μόνο σε μια κατηγορία νέων, μάλλον θολώνουμε την εικόνα.

Πολιτικοί σεισμοί ταράζουν τις αγορές
Διεθνής Οικονομία 11.10.25

Πολιτικοί σεισμοί ταράζουν τις αγορές

Η πολιτική ήταν ο καταλύτης για την εικόνα που καταγράφεται στις αγορές – Η οικονομική ανασκόπηση της εβδομάδας που πέρασε. Από τις ΗΠΑ και την Κίνα, έως τη Γαλλία και την Ευρώπη.

Τζούλη Καλημέρη
Ασήμι: Το short squeeze στο Λονδίνο και οι μνήμες του ’80
Έλλειψη ρευστότητας 11.10.25

Ασήμι: Το short squeeze στο Λονδίνο και οι μνήμες του ’80

Η αναταραχή στην αγορά του Λονδίνου και η εκτόξευση της τιμής του πολύτιμου μετάλλου πάνω από τα 50 δολάρια - Η πρόσφατη άνοδος για το ασήμι οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε ένα κύμα επενδύσεων

Τζούλη Καλημέρη
Η Ευρώπη στηρίζει την Ουκρανία – Και όμως, τροφοδοτεί την οικονομία της Ρωσίας
Συμφωνίες ενέργειας 11.10.25

Η Ευρώπη στηρίζει την Ουκρανία – Και όμως, τροφοδοτεί την οικονομία της Ρωσίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της Ουκρανίας στον πόλεμο με τη Ρωσία, διοχετεύει δισεκατομμύρια ευρώ στη ρωσική οικονομία. Αιτία, οι πληρωμές για πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πού πάνε οι συνταξιούχοι για να ζήσουν τα «χρυσά» τους χρόνια – Γιατί η Ελλάδα μπαίνει στο ραντάρ
Διεθνής Οικονομία 11.10.25

Πού πάνε οι συνταξιούχοι για να ζήσουν τα «χρυσά» τους χρόνια – Γιατί η Ελλάδα μπαίνει στο ραντάρ

Η σύνταξη για πολλούς δεν σημαίνει πια ησυχία, αλλά... «μετανάστευση». Με όλο και περισσότερες χώρες να διεκδικούν τους συνταξιούχους του κόσμου.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Η μάχη για την τηλεργασία καλά κρατεί – Οι εργαζόμενοι έτοιμοι να κάνουν θυσίες για να κερδίσουν ευελιξία
Διεθνής Οικονομία 11.10.25

Η μάχη για την τηλεργασία - Γιατί οι εργαζόμενοι αντιστέκονται στην επιστροφή στα γραφεία

Η τηλεργασία έχει την τιμητική της ανάμεσα στους νέους εργαζόμενους, οι οποίοι είναι διατεθειμένοι ακόμη και να δεχθούν χαμηλότερο μισθό για να αποφύγουν την προσέλευση στο γραφείο

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
ΗΠΑ: Οργή Τραμπ για το σχέδιο επιβολής τέλους εκπομπών CO2 στην παγκόσμια ναυτιλία – «Νεοαποικιακό μέτρο»
ΗΠΑ 11.10.25

Οργή Τραμπ για το σχέδιο επιβολής τέλους εκπομπών CO2 στην παγκόσμια ναυτιλία - «Νεοαποικιακό μέτρο»

Η κυβέρνηση Τραμπ εναντιώνεται στα σχέδια για φόρο στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στις θαλάσσιες μεταφορές - Απειλές σε όποια χώρα εγκρίνει το Net-Zero Framework

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ χαλαρώνουν ορισμένες κυρώσεις που σχετίζονται με πλοία κατασκευασμένα στο εξωτερικό
LNG 11.10.25

Οι ΗΠΑ χαλαρώνουν ορισμένες κυρώσεις που σχετίζονται με πλοία κατασκευασμένα στο εξωτερικό

Τροποποίηση των τελών και εξαιρέσεις για ειδικές κατηγορίες πλοίων που έχουν κατασκευαστεί στο εξωτερικό ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ, πολλές από τις οποίες σχετίζονται με την ενέργεια και τις υποδομές

Σύνταξη
Crypto run: Ιστορική ρευστοποίηση 19 δισ. σε κρυπτονομίσματα σε 24 ώρες
«Καλά πήγε και αυτό» 11.10.25

Crypto run: Ιστορική ρευστοποίηση 19 δισ. σε κρυπτονομίσματα σε 24 ώρες

Αμέσως μετά την βουτιά του χρηματιστηρίου εξαιτίας των δηλώσεων Τραμπ για δασμούς στην Κίνα, οι επενδυτές σε κρυπτονομίσματα ρευστοποίησαν περισσότερα από 19 δισ. δολάρια.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Εντείνεται ο εμπορικός πόλεμος των ΗΠΑ με την Κίνα – Περιορισμοί στις εξαγωγές software και 100% δασμοί
Οικονομία 11.10.25

Εντείνεται ο εμπορικός πόλεμος των ΗΠΑ με την Κίνα – Περιορισμοί στις εξαγωγές software και 100% δασμοί

Από την πρώτη Νοεμβρίου οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν στην επιβολή νέων δασμών στην Κίνα ύψους 100% και ταυτόχρονα ανακοίνωσαν τον περιορισμό στις εξαγωγές software, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση βρίσκει χρήματα για τους εργολάβους αλλά όχι για αγρότες, μισθωτούς και συνταξιούχους
ΠΑΣΟΚ 12.10.25

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση βρίσκει χρήματα για τους εργολάβους αλλά όχι για αγρότες, μισθωτούς και συνταξιούχους

Ο κ. Τσουκαλάς, σημειώνει ότι η κυβέρνηση «έχει κάνει την επιλογή της. Αναποτελεσματικότητα, κατασπατάληση των χρημάτων του ελληνικού λαού και  δώρα στα συμφέροντα».

Σύνταξη
Νόμος και Τάξη από Μητσοτάκη μετά τον Ρούτσι: Στο υπ. Άμυνας η φύλαξη του Άγνωστου Στρατιώτη – «Δεν μπορεί να γίνεται χώρος διαδηλώσεων»
Μήνυμα καταστολής 12.10.25

Νόμος και Τάξη από Μητσοτάκη μετά τον Ρούτσι: Στο υπ. Άμυνας η φύλαξη του Άγνωστου Στρατιώτη – «Δεν μπορεί να γίνεται χώρος διαδηλώσεων»

Μήνυμα καταστολής από τον κ. Μητσοτάκη ο οποίος αφού αναφέρθηκε στην απόφαση για τον Πάνο Ρούτσι, προανήγγειλε νομοθετική πρωτοβουλία με την οποία η φύλαξη Αγνώστου Στρατιώτη περνάει στο υπ. Άμυνας.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Θρίλερ με δεκαέξι πτώματα σε ποτάμια – Φουντώνουν ξανά οι θεωρίες για ομάδα κατά συρροή δολοφόνων
«Smiley Face Killers» 12.10.25

Θρίλερ με δεκαέξι πτώματα σε ποτάμια των ΗΠΑ - Φουντώνουν ξανά οι θεωρίες για ομάδα κατά συρροή δολοφόνων

Μυστήριο καλύπτει τους πνιγμούς σε ποτάμια στο Χιούστον των ΗΠΑ, με τις σορούς να αυξάνονται φέροντας στο προσκήνιο τα σενάρια για τους «Smiley Face Killers» - Τι βλέπουν οι ερευνητές

Σύνταξη
Η Ευρώπη αντιμέτωπη με κρίση ψυχικής υγείας – Οι ρίζες της φτάνουν στις οικονομικές συνθήκες
Social Europe 12.10.25

Η Ευρώπη αντιμέτωπη με κρίση ψυχικής υγείας – Οι ρίζες της φτάνουν στις οικονομικές συνθήκες

Επείγουσα είναι η ανάγκη για να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές συνθήκες που σχετίζονται με την έκρηξη προβλημάτων που προκαλούν κρίση ψυχικής υγείας. Οι ανάγκες ξεπερνούν την υγειονομική περίθαλψη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η ηγετική επανεμφάνιση Τσίπρα «παγώνει» την συμπόρευση ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς
Πολιτική Γραμματεία 12.10.25

Η ηγετική επανεμφάνιση Τσίπρα «παγώνει» την συμπόρευση ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς

Πως οι πρωτοβουλίες Τσίπρα «ναρκοθετούν» τη συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς. Τα νέα δεδομένα μετά την παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού και το κλίμα σε Κουμουνδούρου και Πατησίων.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Χαλάκια μπάνιου, κεριά κι εσώρουχα – Τι θα έλεγε ο Μπασκιά για την εμπορευματοποίηση της τέχνης του;
Marketing rules 12.10.25

Χαλάκια μπάνιου, κεριά κι εσώρουχα – Τι θα έλεγε ο Μπασκιά για την εμπορευματοποίηση της τέχνης του;

Το νέο βιβλίο «The Making of an Icon» του Νταγκ Γούνταμ εξετάζει τον καλλιτέχνη Ζαν Μισέλ Μπασκιά, του οποίου τα έργα έχουν γίνει σχεδόν πανταχού παρόντα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μια «σκοτεινή ψηφιακή εποχή»: Οι άνθρωποι που διασώζουν ξεχασμένη γνώση παγιδευμένη σε παλιές δισκέτες
H «σκοτεινή ψηφιακή εποχή» 12.10.25

Οι άνθρωποι που διασώζουν ξεχασμένη γνώση παγιδευμένη σε παλιές δισκέτες

Από τις διαλέξεις του Στίβεν Χόκινγκ μέχρι τις επιστολές του Βρετανού πολιτικού Νιλ Κίνοκ… Ένας αγώνας δρόμου, ενάντια στο χρόνο, για να σωθούν οι ιστορικοί θησαυροί που είναι κλειδωμένοι σε παλιές δισκέτες…

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Το φιλοδώρημα της επιστροφής ενός ενοικίου και τα άλλα κυβερνητικά μέτρα δεν λύνουν το στεγαστικό
Οικονομικές Ειδήσεις 12.10.25

Το φιλοδώρημα της επιστροφής ενός ενοικίου και τα άλλα κυβερνητικά μέτρα δεν λύνουν το στεγαστικό

Το στεγαστικό πρόβλημα εξακολουθεί να είναι από τα κυρίαρχα των νοικοκυριών με τα μέτρα που προωθεί η κυβέρνηση να χαρακτηρίζονται ασπιρίνες και «δωράκι στους ιδιοκτήτες»

Σύνταξη
Απίθανα πράγματα στην Αλβανία: Γιόρτασαν τη νίκη επί της Σερβίας με… πυροβολισμούς (vids)
Ποδόσφαιρο 12.10.25

Απίθανα πράγματα στην Αλβανία: Γιόρτασαν τη νίκη επί της Σερβίας με… πυροβολισμούς (vids)

Ένας άνδρας άρχισε να πυροβολεί στον αέρα θέλοντας να εκφράσει με… επικίνδυνο τρόπο την χαρά του για το διπλό που πήρε η Αλβανία κόντρα στη Σερβία – Δείτε εικόνες

Σύνταξη
Διασωληνωμένο νοσηλεύεται μωρό ενός έτους – Ο πατέρας του κάπνιζε ναρκωτικά δίπλα του
Ασύλληπτη ανευθυνότητα 12.10.25

Διασωληνωμένο νοσηλεύεται μωρό ενός έτους - Ο πατέρας του κάπνιζε ναρκωτικά δίπλα του

Το κοριτσάκι δίνει μάχη για τη ζωή του καθώς φέρεται να υπέστη σοβαρή ζημιά όταν ο πατέρας του κάπνισε ναρκωτικά δίπλα του - Οι αστυνομικοί που κλήθηκαν στο σημείο βρήκαν το μωρό αναίσθητο

Σύνταξη
Μιχάλης Γρηγορίου: Πέθανε ο συνθέτης και στοχαστής που χάρισε ψυχή στον ήχο και φωνή στη σιωπή
Θλίψη 12.10.25

Μιχάλης Γρηγορίου: Πέθανε ο συνθέτης και στοχαστής που χάρισε ψυχή στον ήχο και φωνή στη σιωπή

Σήμερα ο ελληνικός πολιτισμός αποχαιρετά έναν αληθινό διανοούμενο των ήχων, έναν άνθρωπο που έζησε με πάθος για την τέχνη και άφησε ένα αποτύπωμα βαθύ, ουσιαστικό, ανεξίτηλο

Σύνταξη
Η Ίντερ Μαϊάμι έριξε 4αρα αλά… Μπαρτσελόνα και τίμησε τον Άλμπα (vids)
Ποδόσφαιρο 12.10.25

Η Ίντερ Μαϊάμι έριξε 4αρα αλά… Μπαρτσελόνα και τίμησε τον Άλμπα (vids)

Σε μια βραδιά που θύμισε… Μπαρτσελόνα, η Ίντερ Μαϊάμι σκόρπισε με τεσσάρα την Ατλάντα Γιουνάιτεντ και παρέμεινε στην 3η θέση της βαθμολογίας – Τίμησε τον Ζόρντι Άλμπα, που σκόραρε μαζί με Μέσι (2) και Σουάρες…

Σύνταξη
«Λάμψε με τη νεραϊδόσκονή σου εκεί πάνω»: Το Χόλιγουντ αποχαιρετά την ανεπανάληπτη Νταϊάν Κίτον
«Αστεία, ευάλωτη, φωτεινή» 12.10.25

«Λάμψε με τη νεραϊδόσκονή σου εκεί πάνω»: Το Χόλιγουντ αποχαιρετά την ανεπανάληπτη Νταϊάν Κίτον

«Η Νταϊάν Κίτον πέθανε. Ήταν 79», έγραψε χθες το βράδυ το People και το internet γέμισε «αντίο» σε μια απο τις πιο σπουδαίες ηθοποιούς που πέρασαν ποτέ από τον κόσμο τούτο

Σύνταξη
Τη Δευτέρα στην Αίγυπτο η σύνοδος για την Γάζα – Στο Ισραήλ ο Τραμπ, θα συναντηθεί με οικογένειες ομήρων
Κόσμος 12.10.25

Τη Δευτέρα στην Αίγυπτο η σύνοδος για την Γάζα – Στο Ισραήλ ο Τραμπ, θα συναντηθεί με οικογένειες ομήρων

Πριν μεταβεί στην Αίγυπτο για τη σύνοδο για τη Γάζα, ο Τραμπ θα κάνει μια στάση στο Ισραήλ, όπου είναι προγραμματισμένο να απευθύνει ομιλία στα μέλη της Κνεσέτ

Σύνταξη
