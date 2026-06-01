Το ελληνικό νησί που υμνεί η Βρετανική Express – «Τιρκουάζ νερά που ανταγωνίζονται αυτά της Καραϊβικής»
Παρά την αυξανόμενη δημοτικότητά του, αυτό το μικροσκοπικό ελληνικό νησί διατηρεί ακόμα μια αυθεντικότητα που έχουν σχεδόν χάσει τοπία όπως η Σαντορίνη και η Μύκονος.
Τους Παξούς «ανακαλύπτει» η βρετανική Express σε πρόσφατο αφιέρωμα παροτρύνοντας τους εκατομμύρια αναγνώστες να προτιμήσουν το μικρό αυτό νησί έναντι προορισμών με συνωστισμό τουριστών.
Σύμφωνα με την εφημερίδα, το όμορφο ελληνικό νησί, μόλις 1 ώρα από την Κέρκυρα, συχνά αποκαλείται το «καλύτερο» της χώρας.
Παρά την αυξανόμενη δημοτικότητά του, αυτό το μικροσκοπικό ελληνικό νησί διατηρεί ακόμα μια αυθεντικότητα που έχουν σχεδόν χάσει τοπία όπως η Σαντορίνη και η Μύκονος.
«Ένα γραφικό νησί με κρυστάλλινα νερά»
Όπως αναφέρει: «Με μήκος μόλις επτά μίλια και πλάτος τρία μίλια, οι Παξοί , ένα γραφικό νησί με κρυστάλλινα νερά, εντυπωσιακές θαλάσσιες σπηλιές και γοητευτικά χωριά-λιμάνια, έχει κερδίσει αθόρυβα τη φήμη ενός από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας.
Παρά την αυξανόμενη δημοτικότητά του μεταξύ των ταξιδιωτών που αναζητούν μια πιο αυθεντική ελληνική απόδραση, το νησί έχει διατηρήσει τη χαλαρή ατμόσφαιρα και τον παραδοσιακό του χαρακτήρα. Η ταξιδιωτική συγγραφέας Kendall Hill αποκάλυψε πρόσφατα ότι οι Παξοί βρίσκονται στην κορυφή της λίστας της με τα αγαπημένα της ελληνικά νησιά μετά από μια εκτενή αναζήτηση για τον τέλειο προορισμό διακοπών.
Γράφοντας πέρυσι, η κ. Hill είχε γράψει: «Πρόσφατα, έπρεπε να αποφασίσω πού θα πάω με φίλους του χρόνου και, μετά από μια βασανιστική διαδικασία που φαντάζομαι δεν είναι διαφορετική από την επιλογή ενός αγαπημένου παιδιού – υποθέτοντας ότι έχεις περίπου δύο δωδεκάδες που είναι πολύτιμα για εσένα – τελικά κατέληξα στους Παξούς».
Το νησί βρίσκεται νότια της Κέρκυρας στο Ιόνιο Πέλαγος και είναι προσβάσιμο με υδροπλάνο που διαρκεί περίπου μία ώρα ή με πλοίο από την πόλη της Κέρκυρας που διαρκεί δύο ώρες . Σε αντίθεση με ορισμένα από τα μεγαλύτερα και πιο πολυσύχναστα νησιά της Ελλάδας, οι Παξοί προσφέρουν στους επισκέπτες ένα γαλήνιο καταφύγιο που χαρακτηρίζεται από ελαιώνες, απομονωμένους όρμους και παραθαλάσσιους οικισμούς που θυμίζουν καρτ ποστάλ.
Η πρωτεύουσά της, είναι χτισμένη γύρω από ένα φυσικό λιμάνι και είναι γεμάτη με πολύχρωμα κτίρια βενετσιάνικου στιλ, ταβέρνες δίπλα στο νερό και μπουτίκ.
Τα κοντινά χωριά Λάκκα και Λογγός προσφέρουν μια εξίσου γοητευτική ματιά στην παραδοσιακή ζωή του νησιού , με ήσυχες πλατείες και εκπληκτική θέα στην ακτή.
«Τιρκουάζ νερά που ανταγωνίζονται αυτά της Καραϊβικής»
Ένα από τα πιο διάσημα αξιοθέατα των Παξών είναι η ακτογραμμή τους. Το νησί περιβάλλεται από τιρκουάζ νερά που ανταγωνίζονται αυτά της Καραϊβικής, ενώ εντυπωσιακοί ασβεστολιθικοί βράχοι στη δυτική ακτή κρύβουν εντυπωσιακές θαλάσσιες σπηλιές που μπορούν να εξερευνηθούν με βάρκα.
Ανάμεσα στις πιο δημοφιλείς παραλίες είναι το Βουτούμι και η Βρίκα στους γειτονικούς Αντίπαξους, ένα ακόμη μικρότερο νησί σε κοντινή απόσταση με το σκάφος. Η λευκή άμμος και τα διάφανα νερά του φιγουράρουν τακτικά στις λίστες με τις ομορφότερες παραλίες της Ελλάδας.
Το σχετικά μικρό μέγεθος του νησιού το καθιστά ιδανικό για εξερεύνηση. Οι επισκέπτες μπορούν να περπατήσουν σε αρχαία μονοπάτια μέσα από ελαιώνες, να ανακαλύψουν κρυμμένα σημεία για κολύμπι ή απλώς να περάσουν τα απογεύματα παρακολουθώντας τις ψαρόβαρκες να πλέουν στο λιμάνι».
