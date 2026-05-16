Από την ηρεμία μέχρι τη νοσταλγία, αυτές είναι οι τάσεις που θα καθορίσουν τις φετινές διακοπές

Σύμφωνα με την Έκθεση Τάσεων 2026 της Hilton, οι ταξιδιώτες σήμερα σκέφτονται περισσότερο το «γιατί» πίσω από τις διακοπές τους παρά το «πού».

Με βάση στοιχεία έρευνας από περισσότερους από 14.000 ταξιδιώτες σε χώρες όπως η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι ΗΠΑ και η Αυστραλία, η έκθεση δείχνει ότι τα ταξίδια καθοδηγούνται από συναισθηματικά κίνητρα, συμπεριλαμβανομένης της επιθυμίας για ξεκούραση και της λαχτάρας για ουσιαστικές εμπειρίες.

«Καθώς οι ταξιδιώτες αναζητούν περισσότερο νόημα στα ταξίδια τους, η εμπιστοσύνη και η οικειότητα δεν ήταν ποτέ πιο σημαντικές», δήλωσε ο Chris Nassetta, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Hilton στο Euronews.

«Η φετινή έκθεση δείχνει ότι το 74% των ταξιδιωτών προτιμούν να κλείνουν κρατήσεις με εταιρείες που γνωρίζουν και εμπιστεύονται, ένα σαφές μήνυμα ότι η άνεση και η συνέπεια είναι ουσιαστικά στοιχεία στο σημερινό ταξιδιωτικό τοπίο. Περισσότερο από ποτέ, είναι το συναίσθημα πίσω από το ταξίδι που καθοδηγεί το πού ξεκινά η διαδρομή».

Εδώ είναι όλες οι τάσεις που πρέπει να γνωρίζετε.

«Hushpitality»: Τουρισμός της ησυχίας

Οι σημερινοί ταξιδιώτες αναζητούν ηρεμία και γαλήνη στο ταξίδι τους και θέλουν να αφιερώσουν χρόνο στον εαυτό τους.

Από τους ερωτηθέντες, σχεδόν οι μισοί (48%) δήλωσαν ότι θα πρόσθεταν επιπλέον ημέρες ταξιδιού πριν ή μετά τις οικογενειακές διακοπές, ενώ το 54% δήλωσε ότι θα έκανε επαγγελματικό ταξίδι για να ξεφύγει από την οικογένειά του.

Περίπου το 27% των επαγγελματιών ταξιδιωτών δίνει προτεραιότητα στον προσωπικό χρόνο κατά τη διάρκεια των επαγγελματικών ταξιδιών, με το 19% να προτιμά τον ύπνο από την κοινωνικοποίηση και το 30% να επιλέγει ένα βραδινό γεύμα ή σνακ μετά από ομαδικές εκδηλώσεις.

Σχεδιασμός μέσα από τα μάτια των παιδιών

Ενώ στο παρελθόν οι γονείς επέλεγαν τον ταξιδιωτικό προορισμό με βάση τις δικές τους προτιμήσεις και τα παιδιά απλώς ακολουθούσαν, σήμερα η νεότερη γενιά συμμετέχει ενεργά στον σχεδιασμό των διακοπών.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 73% όσων ταξιδεύουν με τα παιδιά ή τα εγγόνια τους αναμένουν να ενθαρρύνουν ενεργά τα παιδιά να βοηθήσουν στον σχεδιασμό των οικογενειακών διακοπών.

Τα ταξίδια «skip-gen» (με παράλειψη γενιάς) βρίσκονται επίσης σε άνοδο, με σχεδόν το 30% των ταξιδιωτών να δηλώνουν ότι θα έστελναν τα παιδιά τους μόνο με τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους.

Οι οικογένειες προσπαθούν επίσης να είναι πιο παρούσες και συνδεδεμένες, με το 58% των γονιών να δηλώνουν ότι θα καθιέρωναν περιόδους χωρίς οθόνες ενώ είναι σε διακοπές.

Τουρισμός της νοσταλγίας και της κληρονομιάς

Τα ταξίδια που κάνετε ως παιδιά αφήνουν μια ανεξίτηλη επίδραση, με τα δύο τρίτα των ταξιδιωτών να δηλώνουν ότι οι επιλογές τους σε ξενοδοχεία έχουν διαμορφωθεί από τους γονείς τους, ενώ το 73% δηλώνει ότι ο συνολικός τρόπος ταξιδιού τους έχει επηρεαστεί από την οικογένειά τους.

Επιπλέον, οι άνθρωποι αφήνουν την κληρονομιά τους να επιλέξει τον προορισμό τους, με το 52% των ερωτηθέντων να δηλώνει ότι σχεδιάζει ταξίδια για να μάθει για τις ρίζες της οικογένειας.

Η επιστροφή των οδικών ταξιδιών στις ΗΠΑ

Με τη Route 66, εναν ιστορικό αυτοκινητόδρομου μήκους 3.940 χλμ. που εκτείνεται από το Σικάγο του Ιλινόις έως τη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια, να γιορτάζει τα 100 χρόνια της φέτος, δεν πρέπει να σας εκπλήσσει το γεγονός ότι τα οδικά ταξίδια στις ΗΠΑ βρίσκονται σε άνοδο.

Σύμφωνα με την Hilton, το 61% των ταξιδιωτών δεν θα οδηγήσει για περισσότερο από πέντε ώρες χωρίς να σταματήσει για διαμονή σε ξενοδοχείο, ενώ το 90% δηλώνει ότι ένα άνετο κρεβάτι είναι η προτεραιότητα μετά από μια μέρα στο δρόμο.