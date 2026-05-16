Planet Travel 16 Μαΐου 2026, 22:45

Από την ηρεμία μέχρι τη νοσταλγία, αυτές είναι οι τάσεις που θα καθορίσουν τις φετινές διακοπές

Από την αναζήτηση της ησυχίας έως το να αφήνετε τις ρίζες σας να καθορίζουν τις διακοπές σας, εδώ είναι οι τάσεις που θα κυριαρχήσουν στον τουρισμο τους επόμενους μήνες

Σύμφωνα με την Έκθεση Τάσεων 2026 της Hilton, οι ταξιδιώτες σήμερα σκέφτονται περισσότερο το «γιατί» πίσω από τις διακοπές τους παρά το «πού».

Με βάση στοιχεία έρευνας από περισσότερους από 14.000 ταξιδιώτες σε χώρες όπως η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι ΗΠΑ και η Αυστραλία, η έκθεση δείχνει ότι τα ταξίδια καθοδηγούνται από συναισθηματικά κίνητρα, συμπεριλαμβανομένης της επιθυμίας για ξεκούραση και της λαχτάρας για ουσιαστικές εμπειρίες. 

«Καθώς οι ταξιδιώτες αναζητούν περισσότερο νόημα στα ταξίδια τους, η εμπιστοσύνη και η οικειότητα δεν ήταν ποτέ πιο σημαντικές», δήλωσε ο Chris Nassetta, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Hilton στο Euronews.

«Η φετινή έκθεση δείχνει ότι το 74% των ταξιδιωτών προτιμούν να κλείνουν κρατήσεις με εταιρείες που γνωρίζουν και εμπιστεύονται, ένα σαφές μήνυμα ότι η άνεση και η συνέπεια είναι ουσιαστικά στοιχεία στο σημερινό ταξιδιωτικό τοπίο. Περισσότερο από ποτέ, είναι το συναίσθημα πίσω από το ταξίδι που καθοδηγεί το πού ξεκινά η διαδρομή».

Εδώ είναι όλες οι τάσεις που πρέπει να γνωρίζετε.

«Hushpitality»: Τουρισμός της ησυχίας

Οι σημερινοί ταξιδιώτες αναζητούν ηρεμία και γαλήνη στο ταξίδι τους και θέλουν να αφιερώσουν χρόνο στον εαυτό τους. 

Από τους ερωτηθέντες, σχεδόν οι μισοί (48%) δήλωσαν ότι θα πρόσθεταν επιπλέον ημέρες ταξιδιού πριν ή μετά τις οικογενειακές διακοπές, ενώ το 54% δήλωσε ότι θα έκανε επαγγελματικό ταξίδι για να ξεφύγει από την οικογένειά του. 

Περίπου το 27% των επαγγελματιών ταξιδιωτών δίνει προτεραιότητα στον προσωπικό χρόνο κατά τη διάρκεια των επαγγελματικών ταξιδιών, με το 19% να προτιμά τον ύπνο από την κοινωνικοποίηση και το 30% να επιλέγει ένα βραδινό γεύμα ή σνακ μετά από ομαδικές εκδηλώσεις. 

Σχεδιασμός μέσα από τα μάτια των παιδιών 

Ενώ στο παρελθόν οι γονείς επέλεγαν τον ταξιδιωτικό προορισμό με βάση τις δικές τους προτιμήσεις και τα παιδιά απλώς ακολουθούσαν, σήμερα η νεότερη γενιά συμμετέχει ενεργά στον σχεδιασμό των διακοπών. 

Σύμφωνα με την έρευνα, το 73% όσων ταξιδεύουν με τα παιδιά ή τα εγγόνια τους αναμένουν να ενθαρρύνουν ενεργά τα παιδιά να βοηθήσουν στον σχεδιασμό των οικογενειακών διακοπών. 

Τα ταξίδια «skip-gen» (με παράλειψη γενιάς) βρίσκονται επίσης σε άνοδο, με σχεδόν το 30% των ταξιδιωτών να δηλώνουν ότι θα έστελναν τα παιδιά τους μόνο με τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους. 

Οι οικογένειες προσπαθούν επίσης να είναι πιο παρούσες και συνδεδεμένες, με το 58% των γονιών να δηλώνουν ότι θα καθιέρωναν περιόδους χωρίς οθόνες ενώ είναι σε διακοπές. 

Τουρισμός της νοσταλγίας και της κληρονομιάς

Τα ταξίδια που κάνετε ως παιδιά αφήνουν μια ανεξίτηλη επίδραση, με τα δύο τρίτα των ταξιδιωτών να δηλώνουν ότι οι επιλογές τους σε ξενοδοχεία έχουν διαμορφωθεί από τους γονείς τους, ενώ το 73% δηλώνει ότι ο συνολικός τρόπος ταξιδιού τους έχει επηρεαστεί από την οικογένειά τους. 

Επιπλέον, οι άνθρωποι αφήνουν την κληρονομιά τους να επιλέξει τον προορισμό τους, με το 52% των ερωτηθέντων να δηλώνει ότι σχεδιάζει ταξίδια για να μάθει για τις ρίζες της οικογένειας. 

Η επιστροφή των οδικών ταξιδιών στις ΗΠΑ 

Με τη Route 66, εναν ιστορικό αυτοκινητόδρομου μήκους 3.940 χλμ. που εκτείνεται από το Σικάγο του Ιλινόις έως τη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια, να γιορτάζει τα 100 χρόνια της φέτος, δεν πρέπει να σας εκπλήσσει το γεγονός ότι τα οδικά ταξίδια στις ΗΠΑ βρίσκονται σε άνοδο. 

Σύμφωνα με την Hilton, το 61% των ταξιδιωτών δεν θα οδηγήσει για περισσότερο από πέντε ώρες χωρίς να σταματήσει για διαμονή σε ξενοδοχείο, ενώ το 90% δηλώνει ότι ένα άνετο κρεβάτι είναι η προτεραιότητα μετά από μια μέρα στο δρόμο.

Αυτοκινητοβιομηχανίες ΕΕ: Ανοίγουν δρόμο για τους Κινέζους ανταγωνιστές

Αυτές είναι οι καλύτερες πόλεις-αφετηρίες στην Ευρώπη για ημερήσιες αποδράσεις
Νέα έρευνα αποκάλυψε τις πόλεις στην Ευρώπη που οι ταξιδιώτες χρησιμοποιούν ως ορμητήρια για ημερήσιες εκδρομές, από αποδράσεις από το Λονδίνο στο Στόουνχεντζ έως επισκέψεις σε νησιά από την Αθήνα

Το χωριό στην Ινδία όπου ο Λένιν, ο Μαρξ και ο Στάλιν είναι… ονόματα παιδιών
Σε ένα χωριό της νότιας Ινδίας, ο Λένιν, ο Μαρξ και ο Στάλιν δεν είναι μόνο ιστορικά πρόσωπα, αλλά ονόματα παιδιών — σύμβολα μιας τοπικής ιστορίας αγώνων για γη, δικαιώματα και αξιοπρέπεια

Αυτές είναι οι καλύτερες παραλίες του κόσμου για το 2026 – Στη δεύτερη θέση μια ελληνική
Η λίστα World’s Best 50 Beaches για τις καλύτερες παραλίες ψάχνει αυτά τα μικρά κομμάτια παραδείσου εδώ και χρόνια, και στην πιο πρόσφατη κατάταξή της έβαλε την παραλία Entalula στις Φιλιππίνες στην κορυφή.

«Ο Τσάμπι Αλόνσο συμφώνησε με την Τσέλσι» (pics)
Σπουδαία κίνηση από την Τσέλσι που έφτασε σε συμφωνία με τον Τσάμπι Αλόνσο για τον πάγκο της. Για τέσσερα χρόνια θα υπογράψει ο Ισπανός και θα είναι το απόλυτο αφεντικό στο κλαμπ.

Χωρίς πολιτικές αβρότητες ο εκπρόσωπος της ΝΕΑΡ στο συνέδριο της ΝΔ – Τι είπε για το σκάνδαλο των υποκλοπών
Εκπροσωπώντας στο συνέδριο ένα αντίπαλο ιδεολογικό στρατόπεδο ο Γιώργος Λυκοπάντης, στον χαιρετισμό του, άσκησε σκληρή κριτική στο κυβερνών κόμμα για τις υποκλοπές.

Η Κρίστεν Στιούαρτ έχει βαρεθεί το σύστημα και τους δισεκατομμυριούχους
«Ξοδεύουμε τόσα πολλά χρήματα δημιουργώντας έργα σε ένα σύστημα που ειλικρινά δεν έχει σχεδιαστεί για εμάς», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Κρίστεν Στίουαρτ.

Μα στην Κίνα του Σι δεν μπορεί να υπάρξει Νο. 2
«Το να πει κανείς ότι είναι απλώς ένας γραμματέας θα τον υποτιμούσε ασφαλώς. Όμως το να ειπωθεί ότι είναι το de facto δεύτερο ισχυρότερο πρόσωπο της Κίνας μετά τον Σι σημαίνει ότι υπερεκτιμάται»

Χιλιάδες μέδουσες εισβάλλουν στον Παγασητικό – Ανησυχία σε κατοίκους και επαγγελματίες
Κάτοικοι και επαγγελματίες της περιοχής παρακολουθούν με προβληματισμό την εξέλιξη του φαινομένου, καθώς η παρουσία τόσο μεγάλου πληθυσμού μεδουσών ενδέχεται να επηρεάσει τις θαλάσσιες δραστηριότητες

Στην Αθήνα ολόκληρος μισθός δεν φτάνει ούτε για το νοίκι – Η Ευρώπη σε στεγαστικό αδιέξοδο
Η στεγαστική κρίση βαθαίνει στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, με την Αθήνα να συγκαταλέγεται στις πόλεις όπου το ενοίκιο υπερβαίνει το 150% του κατώτατου μισθού, επιβαρύνοντας δραματικά τους εργαζόμενους χαμηλού εισοδήματος.

Ποιος αποφασίζει στ’ αλήθεια; Η ψευδαίσθηση της επιλογής στον ψηφιακό κόσμο
Συχνά πιστεύουμε ότι οι απόψεις μας είναι αποτέλεσμα προσωπικής σκέψης. Αλλά η αλήθεια είναι ότι συνήθως τις διαμορφώνουμε σε περιβάλλοντα όπου ορισμένες ιδέες έχουν ήδη επιβληθεί

Σοβαρό τροχαίο στη Σκιάθο με δύο τραυματίες – Μεταφέρθηκαν στην Αθήνα με C-130
Οι δύο τραυματίες, ζευγάρι ηλικίας περίπου 50 ετών μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας στη Σκιάθο και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η αεροδιακομιδή τους προς την Ελευσίνα και εν συνεχεία με ΕΚΑΒ στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

MV Hondius: Πώς μια πολυτελής κρουαζιέρα για φυσιολάτρεις μετατράπηκε σε εφιάλτη
Η επιδημία του χανταϊού στο MV Hondius προκάλεσε ανησυχία σε έναν κόσμο που εξακολουθεί να είναι τραυματισμένος από τον Covid. Για όσους βρίσκονταν στο πλοίο, ο κίνδυνος ήταν πολύ πιο κοντά.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

