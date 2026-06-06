Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Αν προκληθούμε

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Διαβάστε στα «Νέα Σαββατοκύριακο»:

Πώς θα απαντήσουμε στην Τουρκία

Αν προκληθούμε

• Εξετάζονται όλα τα δυνατά σενάρια, από θαλάσσια πάρκα στο Ανατολικό Αιγαίο μέχρι επέκταση χωρικών υδάτων στα 12 μίλια νοτίως της Κρήτης

• Το λόμπινγκ της Αθήνας σε Βρυξέλλες και ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, η προειδοποίηση στην Αγκυρα από το Βερολίνο για ευρωπαϊκές κυρώσεις

• Γιατί δεν θα ανακοινωθεί τίποτα έως τις 7 Ιουλίου

• Τι θα περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του Ερντογάν σύμφωνα με τις πληροφορίες και πότε εκτιμάται ότι θα ψηφιστεί

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Αποστολή

Ο Χρήστος Χωμενίδης στο Κίεβο

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Αφιέρωμα Μουντιάλ 2026

Το μεγαλύτερο, το πιο απρόβλεπτο και το ακριβότερο

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Στρατολογημένοι

Μυστικό όπλο της Μοσάντ οι… ιρανοί πράκτορες

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Από το 2027

Στο τραπέζι το σβήσιμο των τεκμηρίων

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Προς τις κάλπες

Ποιος φοβάται… τις συνεργασίες… τους καναπέδες… και τους πρώην

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Προδημοσίευση

Πώς έφτασαν οι Ναξιώτες στη Σικελία