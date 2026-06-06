Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Αν προκληθούμε
Πώς θα απαντήσουμε στην Τουρκία • Εξετάζονται όλα τα δυνατά σενάρια, από θαλάσσια πάρκα στο Ανατολικό Αιγαίο μέχρι επέκταση χωρικών υδάτων στα 12 μίλια νοτίως της Κρήτης
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Διαβάστε στα «Νέα Σαββατοκύριακο»:
Πώς θα απαντήσουμε στην Τουρκία
Αν προκληθούμε
• Εξετάζονται όλα τα δυνατά σενάρια, από θαλάσσια πάρκα στο Ανατολικό Αιγαίο μέχρι επέκταση χωρικών υδάτων στα 12 μίλια νοτίως της Κρήτης
• Το λόμπινγκ της Αθήνας σε Βρυξέλλες και ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, η προειδοποίηση στην Αγκυρα από το Βερολίνο για ευρωπαϊκές κυρώσεις
• Γιατί δεν θα ανακοινωθεί τίποτα έως τις 7 Ιουλίου
• Τι θα περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του Ερντογάν σύμφωνα με τις πληροφορίες και πότε εκτιμάται ότι θα ψηφιστεί
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Αποστολή
Ο Χρήστος Χωμενίδης στο Κίεβο
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Αφιέρωμα Μουντιάλ 2026
Το μεγαλύτερο, το πιο απρόβλεπτο και το ακριβότερο
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Στρατολογημένοι
Μυστικό όπλο της Μοσάντ οι… ιρανοί πράκτορες
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Από το 2027
Στο τραπέζι το σβήσιμο των τεκμηρίων
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Προς τις κάλπες
Ποιος φοβάται… τις συνεργασίες… τους καναπέδες… και τους πρώην
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Προδημοσίευση
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