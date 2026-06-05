ΕΛΑΣ για τον νέο γραμματέα της ΝΔ: Απόδραση από τις ευθύνες του για ασφαλείς και ποιοτικές μετακινήσεις
Με ένα σύντομο βίντεο και με αιχμηρό τρόπο σχολίασε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) δια της αναπληρώτριας εκπροσώπου Τύπου, Άννας Παπαδοπούλου, την πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη να αναλάβει γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.
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Τον πιστό του συνεργάτη Κωνσταντίνο Κυρανάκη, παιδί του κομματικού σωλήνα της ΝΔ, επέλεξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για νέο γραμματέα του κόμματος γεγονός που δεν έμεινε ασχολίαστο από Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ).
Η επιλογή του μέχρι πρότινος αναπληρωτή υπουργού μεταφορών για τη θέση του γραμματέα επαναφέρει στο προκήνιο τη συζήτηση για μίνι ανασχηματισμό
Δια της αναπληρώτριας εκπροσώπου Τύπου, Άννας Παπαδοπούλου (κεντρική φωτογραφία), το νεοϊδρυθέν κόμμα σχολίασε την πρόταση να αναλάβει νέα καθήκοντα ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών.
«Παροχή ειδικής προστασίας» λέει η ΕΛΑΣ
«Η μετακίνηση του κυρίου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα του κόμματος δεν αποτελεί αναγνώριση της αξίας και της συνεισφοράς του, αλλά παροχή ειδικής προστασίας σε ευνοούμενο του κόμματος.
Είναι απόδραση από τις ευθύνες του και από όλα όσα δεν έκανε και έπρεπε να κάνει για να έχουμε ασφαλείς και ποιοτικές μετακινήσεις με τρένο» αναφέρει η ΕΛΑΣ.
Και καταλήγει: «Δεν αξίζουμε τον κ. Κυρανάκη. Δεν αξίζουμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τις διαδοχικές της αποτυχίες».
Έρχεται ανασχηματισμός
Η επικύρωση της ανάδειξης του Κωνσταντίνου Κυρανάκη θα γίνει νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης (10 Ιουνίου) που θα συνεδριάσει υπό την προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη, η νεοεκλεγείσα Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ.
Η επιλογή του μέχρι πρότινος αναπληρωτή υπουργού μεταφορών για τη θέση του γραμματέα επαναφέρει στο προκήνιο τη συζήτηση για μίνι ανασχηματισμό, με τις πληροφορίες να θέλουν τις αλλαγές να ανακοινώνονται την ερχόμενη Πέμπτη ή Παρασκευή
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