Τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη προτείνει ο Μητσοτάκης για νέο γραμματέα της ΝΔ

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Στην επιλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών και Βουλευτή Β3´ Νότιου Τομέα Αθηνών κατέληξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.

Η επικύρωση της ανάδειξης του Κωνσταντίνου Κυρανάκη θα γίνει την Τετάρτη 10 Ιουνίου, στις 16:00, οπότε θα συνεδριάσει υπό την προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη, η νεοεκλεγείσα Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ. Βάσει των ίδιων πληροφοριών, μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη η εκλογή νέου γραμματέα, που αναμένεται να γίνει διά βοής.

Πηγές της ΝΔ μιλούν για επιλογή με σαφή μηνύματα προς το εσωτερικό και το ακροατήριο της ΝΔ, επισημαίνοντας ότι σε αυτή την πολιτική συγκυρία, «μόνο μια τυπική εσωκομματική αλλαγή σκυτάλης δεν είναι. Πρόκειται για μια επιλογή με καθαρό πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα και σαφές μήνυμα για το στοίχημα του κομματικού μηχανισμού το προσεχές διάστημα. Είναι μία στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στον δρόμο προς τις εθνικές εκλογές».

Γεγονός που δεν παραλείπουν να σημειώσουν είναι και ότι ο Κυρανάκης είναι άνθρωπος πολύ κοντά στον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Λίγοι γνωρίζουν ότι βρισκόταν στην ομάδα του νυν Πρωθυπουργού κατά την εκστρατεία διεκδίκησης της προεδρίας της ΝΔ το 2015-2016. «Πρόκειται δηλαδή για μια προσωπική σχέση που πάει πολλά χρόνια πίσω, και ως γραμματέας ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης αναμένεται να δώσει με όλες του τις δυνάμεις και προσωπικό ζήλο τη μάχη για την αυτοδυναμία και την επανεκλογή του Πρωθυπουργού, με κεντρικό ζητούμενο όλα τα στελέχη να “ιδρώσουν τη φανέλα”» σημειώνουν οι ίδιοι.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο μίνι ανασχηματισμού

Η επιλογή του μέχρι πρότινος αναπληρωτή υπουργού μεταφορών για τη θέση του γραμματέα επαναφέρει στο προκήνιο τη συζήτηση για μίνι ανασχηματισμό, με τις πληροφορίες να θέλουν τις αλλαγές να ανακοινώνονται την ερχόμενη Πέμπτη ή Παρασκευή και μένει να φανεί τι έκτασης θα είναι αν και συγκλίνουσες πληροφορίες μιλούν για στοχευμένες κινήσεις.

Το σκεπτικό της επιλογής Κυρανάκη και το στοίχημα

Αναλύοντας το σκεπτικό πίσω από την επιλογή Κυρανάκη, καλά γνωρίζοντες σημειώνουν ότι «είναι ένα στέλεχος που προέρχεται από τα σπλάχνα της παράταξης και γνωρίζει όσο λίγοι το αυθεντικό DNA των ψηφοφόρων του κόμματος». Ξεκινώντας από τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και την ΟΝΝΕΔ έως τη Νεολαία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, της οποίας εξελέγη δύο φορές πρόεδρος.

Στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν ότι ο Κυρανάκης έχει δοκιμαστεί στα δύσκολα και δεν αποφεύγει το πολιτικό ρίσκο. Όπως σημειώνουν οι ίδιες πηγές, έχει αποδείξει ότι μπορεί να σηκώνει αποστολές υψηλής πίεσης, σημειώνοντας την ανάληψη της θέσης του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών μετά την τραγωδία στα Τέμπη, ενώ στα ατού του προσμετρούν την έντονη παρουσία του στο δημόσιο διάλογο ανεβάζοντας τους τόνους της πολιτικής αντιπαράθεσης. Σημασία δίνεται και στο γεγονός ότι ως εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ το 2019 βρέθηκε στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης με την τότε κυβέρνηση Τσίπρα, σε συνθήκες έντονης πίεσης.

Πίσω από την επιλογή Κυρανάκη διαβάζουν και κίνηση έμπρακτης στήριξης του πρωθυπουργού στην γενιά των 30αρηδων του κόμματος.

Το πραγματικό στοίχημα, τονίζουν, είναι «η αναζωογόνηση της κομματικής βάσης και η επανενεργοποίηση πολιτών που παραμένουν συναισθηματικά κοντά στη ΝΔ, αλλά έχουν απομακρυνθεί από την ενεργή συμμετοχή» συμπληρώνοντας ότι «το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι μόνο η οργανωτική ετοιμότητα ενόψει εκλογών. Είναι αν η Νέα Δημοκρατία μπορεί να εμφανιστεί πιο εξωστρεφής, πιο σύγχρονη, πιο ελκυστική σε πολίτες που σήμερα είτε παραμένουν πολιτικά αδρανείς είτε κοιτούν προς άλλες κατευθύνσεις».