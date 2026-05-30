Οι κινήσεις Καραμανλή – Σαμαρά οξύνουν τη νευρικότητα του Μαξίμου – Από Φθινόπωρο το κόμμα Σαμαρά
Πολιτική Γραμματεία 30 Μαΐου 2026, 08:00

Με την αυτοδυναμία να φαντάζει μακρινό όνειρο και το πολιτικό σκηνικό να αλλάζει ραγδαία, η κυβέρνηση παρακολουθεί με όλο και μεγαλύτερη αμηχανία και εκνευρισμό τις παρεμβάσεις Καραμανλή - Σαμαρά. Την ίδια στιγμή ο Αντ. Σαμαράς εμφανίζεται να σχεδιάζει προσεκτικά τον χρόνο που θα «πατήσει το κουμπί» για το νέο κόμμα.

Γιάννης Μπασκάκης
Την ώρα που η κυβέρνηση ακροβατεί ήδη πάνω στις τεκτονικές αλλαγές του πολιτικού σκηνικού που φαίνεται ότι διαμορφώνονται με τη δημιουργία των νέων κομμάτων, σοβαρό πονοκέφαλο για το μέγαρο Μαξίμου εξακολουθούν να αποτελούν οι κινήσεις των δύο πρώην πρωθυπουργών Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, οι οποίοι με τις παρεμβάσεις τους ασκούν σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση, εκφράζοντας το κομμάτι εκείνο της παραδοσιακής βάσης της ΝΔ, το οποίο αισθάνεται εντελώς αποκομμένο από τη διακυβέρνηση του «επιτελικού κράτους».

Νέα αναταραχή και εκνευρισμό έφεραν στο Μαξίμου οι τελευταίοι κεραυνοί του Κώστα Καραμανλή για τις υποκλοπές και για την πολιτική των «ήρεμων νερών» στα ελληνοτουρκικά. Ο κ. Καραμανλής μάλιστα έδειξε ότι εμμένει στη σφοδρή κριτική του για το σκάνδαλο των υποκλοπών, μιλώντας για «παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις» που «πλήττουν τη Δημοκρατία» και για «εμμονή των κρατούντων» στις εκπτώσεις στις δημοκρατικές αξίες, με τις καταγγελίες αυτές του πρώην πρωθυπουργού να έρχονται λίγο μετά το μπλοκάρισμα που με τις μεθοδεύσεις της είχε μόλις επιβάλει η κυβέρνηση στην εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές.

Μάλιστα ο κ. Καραμανλής κατήγγειλε ακόμα τους «κρατούντες» ότι «καταφεύγουν με ευκολία στην προσπάθεια μείωσης και συκοφάντησης εκείνων που τολμούν να αμφισβητήσουν το δικό τους αφήγημα» και μάλιστα το κάνουν με «καθοδηγούμενες, αλλά ανώνυμες πέννες του διαδικτύου», τρέφοντας έτσι και τις «αντισυστημικές τάσεις».  Την ώρα που στους «γαλάζιους» διαδρόμους συζητείται ήδη ότι υπάρχει μία επιχείρηση στοχοποίησης του ίδιου του Κ. Καραμανλή από την κυβερνητική πλευρά.

Η δημόσια απάντηση Μαξίμου

Δημοσίως, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, δήλωσε ότι «δεν πρόκειται ποτέ να αντιπαρατεθεί» με τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, αλλά δεν έκρυψε την ενόχληση του Μαξίμου, λέγοντας πως «από εκεί και πέρα, οφείλω να παρουσιάζω την αλήθεια» για να επικαλεστεί, για άλλη μια φορά, την «ετήσια έκθεση της Κομισιόν» για το Κράτος Δικαίου, τον «Economist» και τον ΟΟΣΑ, ενώ όσον αφορά την ουσία της κριτικής του πρώην πρωθυπουργού, περιορίστηκε απλώς να επικαλεστεί και πάλι τη «δράση» που «έχει αναλάβει» η Δικαιοσύνη, για την οποία είπε ότι «έχει εκδώσει μια σειρά από αποφάσεις. Είτε σε επίπεδο διατάξεων, σε ανώτατο επίπεδο, είτε πρωτοδίκως για την υπόθεση η οποία κρίθηκε σε πρώτο βαθμό, επαναλαμβάνω, από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο και επίκειται ο δεύτερος βαθμός».

Χωρίς βέβαια να διευκρινίσει ότι η «δράση» που ανέλαβε «σε ανώτατο επίπεδο» η Δικαιοσύνη -δηλαδή ο Άρειος Πάγος- μέσω των διατάξεών του, ήταν η απόλυτη απόρριψη του να αναληφθεί οποιαδήποτε δράση ως προς την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης που ζητούσε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο.

Οι βόμβες Σαμαρά

Όσον αφορά, δε, τον έτερο πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά (ο οποίος ήταν παρών στην τελευταία ομιλία Καραμανλή), είναι ακόμα νωπές οι δικές του βόμβες από το βήμα της Βουλής για τις μεθοδεύσεις στο μπλοκάρισμα της εξεταστικής για τις υποκλοπές, όπου είχε τονίσει ότι ότι «η σημερινή μέρα θα καταγραφεί ως ένας ακόμα κρίκος αδιαφάνειας, στους πολλούς που έχει στη συλλογή του ο κ. Μητσοτάκης» και είχε διερωτηθεί: «Πόσο πια θα εξευτελίσετε τους θεσμούς αλλά ακόμα και αυτήν την έρημη Νέα Δημοκρατία; Τι φοβάστε κ. Μητσοτάκη;».

Και βέβαια δεν είναι μόνο η σφοδρή κριτική του κ. Σαμαρά που φέρνει αναταραχή στο Μαξίμου αλλά και το γεγονός ότι εμφανίζεται πιο έτοιμος από ποτέ να προχωρήσει στη δημιουργία νέου κόμματος, σε μια στιγμή που το Μαξίμου πασχίζει να επαναπατρίσει ψηφοφόρους, ψάχνοντας να δει έστω στο βάθος του ορίζοντα την αυτοδυναμία, που πλέον έχει χαθεί από το οπτικό της πεδίο.

Οι αποφάσεις Σαμαρά

Σύμφωνα και με τις τελευταίες πληροφορίες του in, o κ. Σαμαράς εμφανίζεται να έχει λάβει τις αποφάσεις του υπέρ της δημιουργίας του νέου κόμματος και αυτό που ουσιαστικά μένει σε αυτή τη φάση να αποφασιστεί είναι το τάιμινγκ, δηλαδή το πότε θα το κάνει.

Το βέβαιο είναι ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν δείχνει να βιάζεται (ούτε και οι ανακοινώσεις των άλλων κομμάτων επηρεάζουν το δικό του σχεδιασμό), καθώς αφενός εμφανίζεται να εκτιμάει ότι ο Κυρ. Μητσοτάκης εντέλει δεν θα θελήσει να μην εξαντλήσει την τετραετία που έχει αυτή τη στιγμή στη διάθεσή του και αφετέρου πρόσωπα που γνωρίζουν πώς σκέφτεται, σημειώνουν ότι ο χρόνος μόνο υπέρ του κ. Σαμαρά μπορεί να κυλάει, την ώρα που η κυβέρνηση θα συσσωρεύει όλο και μεγαλύτερη φθορά, ενώ ο ίδιος θα συνεχίζει, όποτε κρίνει, τις παρεμβάσεις του και από το βήμα της Βουλής.

Καταλληλότερος χρόνος από Φθινόπωρο

Ως εκ τούτου, οι ίδιες πηγές βλέπουν το καλοκαίρι που έρχεται ως νεκρό χρόνο και θεωρούν ότι ο καταλληλότερος χρόνος για το «πάτημα του κουμπιού» για το νέο κόμμα ξεκινάει από το Φθινόπωρο.

Στο ίδιο πλαίσιο, έμπειροι παρατηρητές εντός της «γαλάζιας» παράταξης, εκτιμούν ότι ο Αντ. Σαμαράς θα θελήσει να ανακοινώσει το νέο κόμμα όσο το δυνατόν πιο κοντά στις εκλογές, ούτως ώστε να το κρατήσει και πιο μακριά από έναν πολύμηνο πόλεμο που ειδικά από την πλευρά της κυβέρνησης αναμένεται να ξεσπάσει μόλις υπάρξουν τέτοιες ανακοινώσεις.

Άλλωστε πηγές με καλή γνώση των διεργασιών στο σαμαρικό στρατόπεδο, επιμένουν ότι ο πρώην πρωθυπουργός «στελέχη έχει, όταν θέλει και όποτε θέλει». Όπως έχει γράψει ήδη το in, ο κ. Σαμαράς εμφανίζεται να έχει ήδη έτοιμο μηχανισμό προκειμένου να προχωρήσει στο νέο κόμμα, έχοντας κρατήσει ενεργές τις επαφές με τα στελέχη που είναι φιλικά προσκείμενα στον ίδιο και έχοντας διατηρήσει τους πυρήνες του, τους οποίους μάλιστα επαυξάνει.

Γεγονός που επιτείνει τον πονοκέφαλο και τα άγχη του Μαξίμου, το οποίο τώρα στρέφει το βλέμμα στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου την Παρασκευή 5 Ιουνίου ο κ. Σαμαράς πραγματοποιεί την επόμενη παρέμβασή του, εγκαινιάζοντας τον κύκλο συζητήσεων του «Νόημα-Κρήτη» με θέμα: «Προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο» και με ομιλητές πρώην πρωθυπουργούς της χώρας.

