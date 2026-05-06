Επισφραγίζει τη διαχωριστική γραμμή με Μητσοτάκη ο Καραμανλής – Με έτοιμο μηχανισμό για νέο κόμμα ο Σαμαράς

Όσο και αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιθυμεί διακαώς να προσδώσει στο συνέδριο της ΝΔ, που θα διεξαχθεί στις 15-17 Μαΐου, έναν αμιγώς προεκλογικό χαρακτήρα, θέλοντας να το αξιοποιήσει ως εφαλτήριο για τις επόμενες κάλπες, όποτε και αν αυτές στηθούν, δεν μπορεί να παρακάμψει το γεγονός ότι το φετινό συνέδριο του κόμματος θα διεξαχθεί με τη δυσαρέσκεια διάχυτη στους κόλπους της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας και βέβαια χωρίς τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή (ο οποίος πρόκειται να στείλει ηχηρό μήνυμα δια της απουσίας του), αλλά και χωρίς τον διαγραφέντα έτερο πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος εμφανίζεται πιο έτοιμος από ποτέ για να προχωρήσει, εφόσον κρίνει ότι ήρθε το κατάλληλο τάιμινγκ, σε δικό του κόμμα.

Ο Αντ. Σαμαράς εμφανίζεται να ζυγίζει τον κατάλληλο χρόνο προκειμένου να πατήσει το κουμπί για τη δημιουργία νέου κόμματος, ενώ με βάση πηγές που γνωρίζουν πώς σκέφτεται ο πρώην πρωθυπουργός, φαίνεται να εκτιμά ότι όσο ο χρόνος περνάει, τόσο θα επιβαρύνεται ακόμα περισσότερο το κλίμα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη με γεγονότα όπως η έλευση νέων δικογραφιών ή άλλα ζητήματα.

Σε αυτό το πλαίσιο ο κ. Σαμαράς εμφανίζεται να κινείται διακριτικά, να μη βιάζεται και να ζυγίζει το τάιμινγκ με βάση πιθανές εξελίξεις που μπορεί να αφορούν είτε τις υποθέσεις σκανδάλων που κλυδωνίζουν την κυβέρνηση, είτε γεωπολιτικές εξελίξεις.

Ο μηχανισμός

Σε κάθε περίπτωση, έγκυρες πηγές με καλή γνώση των διεργασιών στο σαμαρικό στρατόπεδο, λένε ότι ο Αντ. Σαμαράς, εφόσον θελήσει να πατήσει το κουμπί για νέο κόμμα, έχει φροντίσει να έχει ήδη έτοιμο τον μηχανισμό που μπορεί να το υποστηρίξει.

Ο πρώην πρωθυπουργός έχει σταθερά τη στάση να απαντάει στα τηλέφωνα όσων τον καλούν και διατηρεί ενεργές τις επαφές του με τα στελέχη που είναι φιλικά προσκείμενα στον ίδιο. Διατηρεί λοιπόν ενεργούς τους πυρήνες και τους μηχανισμούς του και ειδικά σε αυτήν την περίοδο, όχι μόνο τους διατηρεί, αλλά τους επαυξάνει.

Στελέχη και από άλλους χώρους

Μάλιστα, οι ίδιες πληροφορίες του in λένε ότι στα καινούρια στελέχη με τα οποία υπάρχει προσέγγιση με την πλευρά Σαμαρά, περιλαμβάνονται στελέχη και από άλλους πολιτικούς χώρους πέραν του ευρύτερου χώρου της παράταξης της ΝΔ.

Με όλα αυτά ως δεδομένα, οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι ο μηχανισμός του κ. Σαμαρά είναι τόσο έτοιμος που εφόσον αποφασίσει να πατήσει το κουμπί για το νέο κόμμα, τότε μπορεί να το υλοποιήσει ακόμα και μέσα σε μόλις τέσσερις μέρες.

Σε αυτό το πλαίσιο, έμπειροι παρατηρητές εντός της «γαλάζιας» παράταξης βλέπουν τον πρώην πρωθυπουργό να έρχεται σε επαφή με στελέχη, να αναζητά στελέχη και να χτίζει διακριτικά, τα θεμέλια για νέο κόμμα, το οποίο εκτιμούν ότι θα θελήσει να ανακοινώσει όσο το δυνατόν πιο κοντά στις εκλογές, ούτως ώστε να το κρατήσει και πιο μακριά από έναν πολύμηνο πόλεμο που ειδικά από την πλευρά της κυβέρνησης αναμένεται να ξεσπάσει μόλις υπάρξουν τέτοιες ανακοινώσεις.

Άλλωστε για πολλούς, και μόνο η αναφορά Σαμαρά, στην τελευταία του παρέμβαση στη Βουλή, ότι «η ΝΔ μεταλλάχτηκε σε ένα κόμμα ασπόνδυλο που έχει φθαρεί σε όλα τα επίπεδα», στα μάτια τους επιβεβαιώνει τον προσανατολισμό του πρώην πρωθυπουργού να προχωρήσει σε νέο κόμμα που θα θελήσει να απευθυνθεί στο κομμάτι εκείνο της βάσης της παράταξης της ΝΔ (και όχι μόνο) που αισθάνεται αυτή τη στιγμή εντελώς αποκομμένο από τη ΝΔ του Κυρ. Μητσοτάκη.

Το μήνυμα μέσω εκδήλωσης για Βενιζέλο

Από εκεί και πέρα, η κινητικότητα που επιδεικνύει ο κ. Σαμαράς συνεχίζεται και στο επίπεδο των δημόσιων εμφανίσεών του, όπου σήμερα το απόγευμα πρόκειται να παρευρεθεί στην εκδήλωση για την αναγόρευση του Ευάγγελου Βενιζέλου σε επίτιμο διδάκτορα της Νομικής Σχολής και του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

Η παρουσία Σαμαρά στην εκδήλωση αυτή, φέρνει στο νου την παλιότερη παρουσία του πρώην πρωθυπουργού στην εκδήλωση της εφημερίδας Δημοκρατία, όπου κεντρικοί ομιλητές ήταν ο Κώστας Καραμανλής και ο Ευάγγελος Βενιζέλος.

Και είναι σαφές ότι η σημερινή παρουσία του κ. Σαμαρά στην εκδήλωση για τον κ. Βενιζέλο, ως μήνυμα εκπέμπει μια εικόνα πολιτικής απομόνωσης για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αναδεικνύοντας το εξαιρετικά μεγάλο χάσμα που χωρίζει τον νυν πρωθυπουργό από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς της παράταξης της ΝΔ και τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου.

Ομιλητής σε άλλη εκδήλωση ο Καραμανλής

Στην εκδήλωση αυτή δεν θα παραστεί ο έτερος πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, ο οποίος την ίδια ώρα θα είναι κεντρικός ομιλητής σε άλλη εκδήλωση και συγκεκριμένα σε αυτήν για τα 75 χρόνια της ΚΕΟΣΟΕ στην Παλλήνη, όπου θα μιλήσει για τα αγροτικά ζητήματα.

Βέβαιο πρέπει να θεωρείται ότι ο Κώστας Καραμανλής δεν θα πάει στο επικείμενο συνέδριο και κοινωνός της αρνητικής διάθεσης του πρώην πρωθυπουργού να παραστεί, υπήρξε σε ένα βαθμό και η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία –όπως έγραψε αναλυτικά το in– τον επισκέφτηκε χθες στο γραφείο του στην οδό Παναγή Κυριακού, όπου του έδωσε και το κομμάτι του βιβλίου της που αφορά την θητεία της ως υπουργός Εξωτερικών στην κυβέρνηση Καραμανλή, και βέβαια στο επίκεντρο της εκτενούς συζήτησής τους, μεταξύ των άλλων θεμάτων βρέθηκε και το ζήτημα του συνεδρίου.

Η ηχηρή απουσία

Είναι σαφές ότι ο πρώην πρωθυπουργός εμμένει στην απόφασή του να μην παρευρεθεί στο συνέδριο, όπου είναι προφανές ότι δεν επιθυμεί απλώς να πάει να ακούσει και να χειροκροτήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά ούτε και θα ήθελε να τινάξει το συνέδριο στον αέρα, με μια ομιλία στην οποία θα εκφράζει τις διαφωνίες, τους προβληματισμούς και την κριτική του προς τον σημερινό πρωθυπουργό.

Με δεδομένο, λοιπόν, ότι ο κ. Καραμανλής έχει επιλέξει σταθερά να διατυπώνει με τον δικό του θεσμικό τρόπο τις διαφωνίες του με το Μαξίμου, τον ίδιο θεσμικό τρόπο εμφανίζεται να επιλέγει και τώρα, προκρίνοντας ως στάση για να στείλει το δικό του ηχηρό μήνυμα την απουσία του από το συνέδριο. Και με αυτόν τον τρόπο, επισφραγίζει βέβαια και τη διαχωριστική γραμμή που τον χωρίζει από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη σημερινή ΝΔ του «επιτελικού κράτους».