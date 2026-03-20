Η επιλογή του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά να σηκώσει στα πεδία της κριτικής του τις υποκλοπές εκπέμπει σαφές μήνυμα προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η αναφορά του στο γεγονός ότι και ο ίδιος υπήρξε στόχος παρακολουθήσεων. Σε κάθε περίπτωση, η κίνηση αυτή φέρνει τον Αντώνη Σαμαρά ακόμη πιο κοντά στον Κώστα Καραμανλή, ο οποίος ήδη από την παρέμβασή του στα Ανώγεια το 2022 έως σήμερα ασκεί σφοδρή κριτική για την υπόθεση αυτή.

Γιατί λοιπόν ο Αντώνης Σαμαράς βάζει στη φαρέτρα του τις υποκλοπές; Το βέβαιο είναι ότι ο κ. Σαμαράς διευρύνει το μέτωπο των πυρών του προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη και πλέον παρακολουθούμε έναν ανοιχτό πόλεμο μεταξύ του πρώην και του νυν πρωθυπουργού σε όλα τα πεδία.

Απαρατήρητη δεν πέρασε, ούτε στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, η επιλογή του Αντώνη Σαμαρά να εντάξει στις τωρινές βολές του κατά της κυβέρνησης και το σκάνδαλο των υποκλοπών, υπενθυμίζοντας μάλιστα ότι και ο ίδιος είχε βρεθεί προσωπικά στο στόχαστρο παρακολουθήσεων.

Με εμφανή ειρωνική διάθεση ως προς την πρωθυπουργική δήλωση περί «επαγγελματιών ανησυχούντων», είχε απαριθμήσει μια σειρά από ζητήματα, για τα οποία, όπως είπε, δεν σκόπευε εκείνη τη μέρα να εκφράσει τις ανησυχίες του, μεταξύ των οποίων, «για τις υποκλοπές, που αφορούν και μένα προσωπικά. Και το λέω τώρα που ολοκληρώθηκε η δίκη».

Η πρώτη αναφορά για τις υποκλοπές

Στην υπόθεση των υποκλοπών είχε αναφερθεί και τον Δεκέμβριο του 2022, στο θέατρο Παλλάς, κατά τα εγκαίνια του ιδρύματός του. Εκεί, μπορεί να ήταν ηπιότερος σε σχέση με τους κεραυνούς του Κώστα Καραμανλή από τα Ανώγεια της Κρήτης, ωστόσο είχε αφήσει σαφείς αιχμές κατά του πρωθυπουργού, ο οποίος βρισκόταν στην πρώτη σειρά της εκδήλωσης.

Συγκεκριμένα είχε δηλώσει: «Δεν πιστεύω, δεν θέλω να πιστέψω, ότι η κυβέρνηση υπέκλεπτε τηλεφωνικές συνομιλίες. Θα ήταν αδιανόητο… Αν ίσχυαν όλα αυτά, θα επρόκειτο, αναμφίβολα, για αντί-δημοκρατική εκτροπή! Και γι’ αυτό πρέπει να δοθούν ξεκάθαρες και πλήρεις απαντήσεις».

Το μήνυμα Σαμαρά

Σύμφωνα με όσους γνωρίζουν πώς σκέφτεται ο πρώην πρωθυπουργός, με τις βολές του για τις υποκλοπές ο Αντ. Σαμαράς έστειλε σαφές μήνυμα στον Κυριάκο Μητσοτάκη: ότι το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων έχει πλέον αποδειχθεί, μετά και την ολοκλήρωση της δίκης.

Και ότι πρόκειται για ένα βαρύ φορτίο που ο νυν πρωθυπουργός εξακολουθεί να κουβαλά και το οποίο ο κ. Σαμαράς μπορεί να χρησιμοποιήσει. Δεν συνιστά —λένε— σαφή υπαινιγμό για επικείμενες νομικές κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού, χωρίς όμως και να τις αποκλείει. Παραμένει, ωστόσο, ένας υπαινιγμός με σαφή αποδέκτη.

Όσο για το αν θα προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος, ο πρώην πρωθυπουργός εξακολουθεί να εμφανίζεται να σταθμίζει τις αποφάσεις του, ενώ όσοι γνωρίζουν πώς σκέφτεται, με νόημα επισημαίνουν ότι και στην τελευταία του παρέμβαση χαρακτήρισε τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη «μεταλλαγμένη».

Πιο κοντά στον Κώστα Καραμανλή

Με τις αιχμές του για τις υποκλοπές, ο Αντ. Σαμαράς πλησιάζει ακόμη περισσότερο τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή. Άλλωστε, ο κ. Καραμανλής ήταν εκείνος που, ήδη από τις 31 Αυγούστου 2022 και από τα Ανώγεια, είχε απορρίψει συνολικά το αφήγημα του Κυριάκου Μητσοτάκη για την υπόθεση των παρακολουθήσεων.

Ειδικότερα, είχε τονίσει ότι «το να προκλήθηκαν τα γεγονότα αυτά από κυβερνητική πρωτοβουλία είναι εκτός από αντιδημοκρατικό και παράνομο, τόσο πέρα από κάθε όριο νοσηρής φαντασίας και πολιτικής ανοησίας που είναι αδιανόητο», σημειώνοντας πως «παραμένει όμως επιτακτική η ανάγκη να ξεκαθαριστεί ποιοι και με ποια δικαιολογία ζήτησαν κάτι τέτοιο και ποιοι και πώς το ενέκριναν. Η επίκληση του απορρήτου σε τέτοιες περιπτώσεις υποτάσσεται στην ανάγκη κάθαρσης του δημόσιου βίου».

Επίσης, τον περασμένο Δεκέμβριο, στην εκδήλωση της εφημερίδας Δημοκρατία, ο Κώστας Καραμανλής επανέφερε την υπόθεση των υποκλοπών με ηχηρό τρόπο, επισημαίνοντας ότι «η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων πολιτικών αρχηγών, υπουργών, ανώτερων στρατιωτικών, δημοσιογράφων και άλλων δεν έπεισε ότι δόθηκαν απαντήσεις στα καίρια ερωτήματα που προέκυψαν, αναφορικά με τη νομιμότητα, την σκοπιμότητα, τους λόγους που έγιναν, τις εγκρίσεις που δόθηκαν, το περιεχόμενό τους» και τονίζοντας πως για τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών, τα αναπάντητα ερωτήματα μένουν και ρίχνουν την σκιά της αμφισβήτησης στην εύρυθμη λειτουργία της Δικαιοσύνης.

Η επόμενη ομιλία Καραμανλή

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, η επόμενη παρέμβαση του Κώστα Καραμανλή αναμένεται στις 27 Μαρτίου, όπου ο πρώην πρωθυπουργός θα μιλήσει σε εκδήλωση με την ιδιότητα του προέδρου της Syndea – Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής. Εκτός από το θέμα των αγροτικών ασφαλίσεων -οι πληροφορίες λένε- ότι πιθανότατα θα αναφερθεί και στα γεγονότα του πολέμου στη Μέση Ανατολή που ρίχνουν τη βαριά σκιά τους διεθνώς και βέβαια και στη χώρα μας.