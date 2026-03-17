Τρίτη 17 Μαρτίου 2026
17.03.2026 | 20:42
Χωρίς ταξί και την Τετάρτη η χώρα – Αύριο οι προτάσεις της Ομοσπονδίας
Σε νέα δίνη το Μαξίμου με τις υποκλοπές να φουντώνουν
Πολιτική Γραμματεία 17 Μαρτίου 2026, 21:00

Η προσπάθεια του Μαξίμου να οχυρωθεί πίσω από την εισαγγελική διάταξη του ΑΠ (το σκεπτικό και τα συμπεράσματα της οποίας ήρθε να κλονίσει η δικαστική απόφαση). Η επιχείρηση απαξίωσης του σκανδάλου με μπροστινό τον Αδ. Γεωργιάδη. Το εσωτερικό της ΝΔ και το μήνυμα του Αντ. Σαμαρά

Γιάννης Μπασκάκης
Δίνουμε καλές συμβουλές στους άλλους… αλλά γιατί δεν τις ακολουθούμε εμείς οι ίδιοι;

Κι εκεί που το μέγαρο Μαξίμου θεωρούσε ότι η διεθνής συγκυρία του πολέμου στο Ιράν του προσφέρει την ευκαιρία να μπορεί και πάλι να καθορίζει την ατζέντα της επικαιρότητας, ήρθε η αποκαλυπτική δήλωση του ιδρυτή της Intellexa Ταλ Ντίλιαν στο «MEGA Stories» και τη Δώρα Αναγνωστοπούλου (που δείχνει ευθέως την ελληνική κυβέρνηση και τις ελληνικές «υπηρεσίες επιβολής του νόμου» για τη χρήση του παράνομου λογισμικού Predator), να επισφραγίσει την επιστροφή του σκανδάλου των υποκλοπών στο επίκεντρο της δημόσιας ατζέντας. Μιας επιστροφής που ξεκίνησε εμφατικά με την καταδικαστική απόφαση στη δίκη για τις υποκλοπές.

Οι ραγδαίες εξελίξεις γύρω από την υπόθεση των παρακολουθήσεων έφεραν μεγάλη αμηχανία στο Μαξίμου, το οποίο, προκειμένου να υποστηρίξει τη γραμμή του περί «μη κρατικής εμπλοκής» στη χρήση του Predator, επιχειρεί να οχυρωθεί πίσω από την εισαγγελική διάταξη του Αρείου Πάγου (πόρισμα Ζήση) και κάνει ότι δεν βλέπει πως η επάρκεια της διάταξης αυτής ουσιαστικά αμφισβητείται από την ίδια την απόφαση του πρωτοδικείου στη δίκη για τις υποκλοπές.

Τι υποστηρίζουν

Σε αυτό το πλαίσιο, το Μαξίμου, μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, υποστήριξε πως το μόνο που έχει να πει «για την συγκεκριμένη υπόθεση είναι ότι είναι στη Δικαιοσύνη» και ότι «η Δικαιοσύνη σε ανώτατο επίπεδο έχει εκδώσει μία διάταξη, η οποία είπε δύο πράγματα: Το πρώτο είναι ότι δεν υπήρξε ευθύνη φορέα κρατικού λειτουργού. Και το δεύτερο, το οποίο είπε ότι οι τέσσερις ιδιώτες, μεταξύ αυτών και το πρόσωπο για το οποίο με ρωτήσατε, παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών».

Στο ίδιο πλαίσιο, ανέφερε ότι «έγινε η δίκη και σε πρώτο βαθμό καταδικάστηκαν. Έχει ασκηθεί, όπως προκύπτει και από την συνέντευξη αυτή (σ.σ. του Ταλ Ντίλιαν), έφεση και θα αποφασίσει πάλι η Δικαιοσύνη», για να υποστηρίξει πως «επειδή γίνεται συνέχεια αυτή η ερώτηση της εμπλοκής του κράτους, η Δικαιοσύνη είχε απαντήσει, όχι σε επίπεδο Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, έχει απαντήσει σε επίπεδο ανώτατο, σε επίπεδο Αρείου Πάγου. Τελεία».

Και στην ίδια γραμμή να πει ότι «για να υπάρχει μια διάταξη η οποία ένα μέρος της υπόθεσης το στέλνει στο αρχείο, σημαίνει ότι δεν υπάρχουν όχι απλά αποδείξεις, δεν υπάρχουν ενδείξεις. […] Από τη στιγμή λοιπόν που κάποιοι εργαλειοποιούν, χρησιμοποιούν και μάλιστα πολλές φορές με όρους «πανηγυριού», δηλαδή «πανηγυρίζουν» μία απόφαση ενός Μονομελούς Πλημμελειοδικείου που έχει την αξία της και δεν την υποτιμάει κανείς, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί απαξιώνουν μία απόφαση, σε επίπεδο διάταξης, του Αρείου Πάγου».

Η απόφαση

Πέρα, όμως, από το γεγονός ότι μια δικαστική απόφαση (ανεξαρτήτως βαθμού), που εκδίδεται με την ολοκλήρωση μιας μακράς ακροαματικής διαδικασίας, έχει, εξ ορισμού, μεγαλύτερη βαρύτητα από από μία εισαγγελική διάταξη (ακόμα και του Εισαγγελέα του ΑΠ), το Μαξίμου βέβαια αποσιωπά το γεγονός ότι είναι το ίδιο το Μονομελές Πλημμελειοδικείο, το οποίο με την απόφασή του να διαβιβάσει τα πρακτικά της δίκης στην εισαγγελία πρωτοδικών, προκειμένου να υπάρξει περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης, ουσιαστικά αμφισβητεί την επάρκεια της μέχρι τώρα διερεύνησης που έκανε ο Άρειος Πάγος, ο οποίος κατέληξε στην εισαγγελική διάταξη που επικαλείται σήμερα η κυβέρνηση.

Στην κυβέρνηση διαχειρίζονται το θέμα, θεωρώντας ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν περνάει στους πολίτες και ελπίζοντας έτσι ότι δεν θα υποστούν σοβαρές συνέπειες παρά τις συνταρακτικές αποκαλύψεις.

Επιχείρηση απαξίωσης

Αυτή την κυβερνητική πεποίθηση απογείωσε για άλλη μια φορά ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος με περισσή κυνικότητα -και λειτουργώντας σταθερά ως «λαγός» του Μαξίμου- προσπάθησε να απαξιώσει το μεγάλο αυτό σκάνδαλο που πλήττει ευθέως στον πυρήνα της την ποιότητα της Δημοκρατίας στη χώρα μας, υποστηρίζοντας (Αντ1 16.3.2026) ότι «όποιος κάνει τη δική μου τη δουλειά και πιστεύει ότι κανένας δεν του παρακολουθεί το τηλέφωνο, δεν κάνει γι’ αυτή τη δουλειά. So simple as that. Ξέρετε π.χ. ότι η Apple έχει συμβόλαιο με την αμερικανική κυβέρνηση να δίνει ό,τι έχει το τηλέφωνό σου;».

Και συνέχισε: «Τι συζητάμε τώρα ρε παιδιά; Το τηλέφωνο συζητάμε το 2026; έλα τώρα σε παρακαλώ πολύ τώρα. Είναι τελείως αδιάφορο. […] Αδιάφορο θέμα. Τελείως. Μηδέν. Να προσέχεις το τηλέφωνο να μην έχεις τίποτα που έχει σημασία. Αυτή είναι η σωστή απάντηση».

Οι θεσμοί

Με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση δείχνει να υποτιμά την επίδραση που έχει το ζήτημα της κρίσης των θεσμών στους πολίτες, οι οποίοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία (πέριξ του 70%, ALCO για τον ALPHA) απαντούν «ναι» και «μάλλον ναι» στο ερώτημα αν η καταδικαστική απόφαση για τις υποκλοπές εκθέτει την κυβέρνηση, αλλά και ότι για να έχουμε Δικαιοσύνη και κάθαρση πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή.

Και βέβαια δείχνει να υποτιμάει το γεγονός ότι το έλλειμα εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στους θεσμούς και ιδιαιτέρως απέναντι στη Δικαιοσύνη, τροφοδοτούν συγκεκριμένες ενέργειες της ηγεσίας της (που στα χρόνια της διακυβέρνησης του «επιτελικού κράτους» επιδεικνύει μια χαρακτηριστική ομοθυμία με την κυβέρνηση), όπως ο τρόπος με τον οποίο ο Άρειος Πάγος διερεύνησε το σκάνδαλο των υποκλοπών ή όπως η γνωμοδότηση του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρου Ντογιάκου που επιχείρησε να μπλοκάρει τον ελεγκτικό ρόλο της ΑΔΑΕ στην υπόθεση αυτή.

Ο Κώστας Καραμανλής

Άλλωστε είναι ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής που, τον περασμένο Δεκέμβριο στην εκδήλωση της εφημερίδας «Δημοκρατία», είχε μιλήσει ρητά για μη πειστική δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης των παρακολουθήσεων, τονίζοντας ότι «τα αναπάντητα ερωτήματα μένουν και ρίχνουν την σκιά της αμφισβήτησης στην εύρυθμη λειτουργία της Δικαιοσύνης».

Και βέβαια ο κ. Καραμανλής ήταν εκείνος που ήδη, από το ξέσπασμα του σκανδάλου των υποκλοπών και συγκεκριμένα από τις 31 Αυγούστου 2022, είχε από τα Ανώγεια της Κρήτης απορρίψει συνολικά το αφήγημα του Κυρ. Μητσοτάκη για την υπόθεση αυτή.

Ο Προκόπης Παυλόπουλος

Αλλά και ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος έχει ευθέως δηλώσει ότι δεν έχουν υπάρξει επαρκείς απαντήσεις για την υπόθεση των παρακολουθήσεων, σημειώνοντας πως «πρέπει να δούμε ότι έχουμε θέμα ποιότητας της Δημοκρατίας και σε αρκετά ζητήματα. Εγώ δε μπορώ να ανεχτώ ως πολίτης ότι περάσαμε έτσι, ή πήγαν κάποιοι να το περάσουν αβρόχοις ποσί, ένα φαινόμενο σαν τις υποκλοπές. Είναι αδιανόητο για μένα. Μέσα μου είναι ένα βαθύ τραύμα» (OPEN, Δεκέμβριος 2025).

Η κίνηση Σαμαρά

Όσο για τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, τον Δεκέμβριο του 2022 στα εγκαίνια του Ιδρύματός του στο θέατρο «Παλλάς», είχε διατυπώσει, ηπιότερες μεν από τους καραμανλικούς κεραυνούς στα Ανώγεια, ωστόσο σαφείς αιχμές κατά του πρωθυπουργού (ο οποίος ήταν παρών στην πρώτη σειρά της εκδήλωσης).

Εκεί ο κ. Σαμαράς είχε ζητήσει «να δοθούν ξεκάθαρες και πλήρεις απαντήσεις», αναφέροντας ότι «δεν πιστεύω, δεν θέλω να πιστέψω, ότι η κυβέρνηση υπέκλεπτε τηλεφωνικές συνομιλίες. Θα ήταν αδιανόητο… Αν ίσχυαν όλα αυτά, θα επρόκειτο, αναμφίβολα, για αντι-δημοκρατική εκτροπή!».

Δριμύτερος επανήλθε στην υπόθεση αυτή μόλις προ ημερών από το βήμα της Βουλής, καταγγέλλοντας την κυβέρνηση, μεταξύ άλλων, «για τις υποκλοπές, που αφορούν και μένα προσωπικά. Και το λέω τώρα που ολοκληρώθηκε η δίκη…».

Με αυτόν τον τρόπο, επιλέγοντας να θυμίσει ότι υπήρξε και ο ίδιος, προσωπικά, στόχος των παρακολουθήσεων, ο κ. Σαμαράς έδειξε ότι βάζει στη φαρέτρα του και το θέμα των υποκλοπών.

Το μήνυμα

Και, σύμφωνα με όσους γνωρίζουν πως σκέφτεται ο πρώην πρωθυπουργός, ο Αντ. Σαμαράς έστειλε το μήνυμα στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων, έχει πλέον, μετά και την ολοκλήρωση της δίκης, αποδειχθεί, και είναι ένα χοντρό βαρίδι που ο νυν πρωθυπουργός κουβαλάει και που ο κ. Σαμαράς μπορεί να χρησιμοποιήσει ή όχι.

Δεν είναι -λένε- σαφής υπαινιγμός για επικείμενες νομικές κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού. Παραμένει όμως υπαινιγμός με σαφή αποδέκτη.

Ναυτιλία
Εισαγωγή της Capital Tankers στο Χρηματιστήριο του Όσλο με ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον

Δίνουμε καλές συμβουλές στους άλλους… αλλά γιατί δεν τις ακολουθούμε εμείς οι ίδιοι;

Τραμπ: Ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει στο εγγύς μέλλον

Κουτσούμπας: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα φύγει, έχει δρομολογηθεί μέσα από το κόμμα της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 17.03.26

Την αποχώρηση του Κυριάκου Μητσοτάκη από την ηγεσία της ΝΔ αμέσως μετά τις εκλογές θεωρεί δεδομένη ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ. Αποκαλύπτει μάλιστα ότι στους γαλάζιους διαδρόμους αυτό έχει ήδη αποφασιστεί και δρομολογείται. Μιλά για κυβέρνηση ειδικού σκοπού, αναλύει την πολιτική κατάσταση και τη δύσκολη γεωπολιτική συγκυρία. Επιμένει ότι η κυβέρνηση εμπλέκει τη χώρα και τον λαό στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και δεν παίρνει τίποτα πίσω για την απειλή στη Σούδα.

H δυστοπία του Οργουελ… κανονικότητα: Αυτονόητες και αναπόφευκτες οι υποκλοπές για τον Γεωργιάδη
Πολιτική 17.03.26

Στο «Κράτος Δικαίου» που πιστεύει ο Αδωνις Γεωργιάδης οι υποκλοπές είναι αναπόφευκτη κανονικότητα! Επιμένει να μιλά για «αδιάφορο θέμα», παρά τη δικαστική απόφαση και την ομολογία Ντίλιαν, ο υπουργός που αν και έγινε στόχος 11 φορές από το Predator δεν πήγε στη δικαιοσύνη τους.... ιδιώτες και δεν θέλησε να μάθει ποιοι και γιατί πήγαν να τον παγιδεύσουν.

Δημήτρης Τερζής
ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης προτείνει τον Πάρι Κουκουλόπουλο για τη θέση του αντιπροέδρου της Βουλής
ΠΑΣΟΚ 17.03.26

Μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος της Βουλής από πλευράς ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ ήταν ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, που, ωστόσο, εξέπεσε λόγω της διαγραφής του από την κοινοβουλευτική ομάδα

Επαναφέρει το «Μητσοτάκης ή χάος» ο πρωθυπουργός – «Η ΝΔ είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να κυβερνήσει»
Πολιτική Γραμματεία 17.03.26

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε το κυβερνητικό αφήγημα περί μη εναλλακτικού σχεδίου διακυβέρνησης, υποστηρίζοντας πως τα άλλα κόμματα «θέλουν μόνο να μας διώξουν» και πως η ΝΔ παραμένει η μόνη που έχει πρόγραμμα

Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ θα δώσει ενωμένο τη μάχη της πολιτικής αλλαγής απέναντι στη ΝΔ του Μητσοτάκη
Επιτροπή Διεύρυνσης 17.03.26

«Δεν επενδύουμε στα συνθήματα. Δεν επενδύουμε στη διχόνοια. Δεν επενδύουμε στη στυγνή προπαγάνδα. Αυτά τα εργαλεία ανήκουν σε άλλους», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης

«Αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι τέτοια που δεν υπάρχει πιθανότητα να στείλουμε πλοίο στα στενά του Ορμούζ» λέει ο Δένδιας  
Πολιτική 17.03.26

«Η Ελλάδα η μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο έχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον ώστε οι οδοί επικοινωνίας στη θάλασσα να παραμένουν ανοιχτές και για λόγους και παράδοσης και αντίληψης και συμφερόντων όμοια αντίληψη έχει και το Ηνωμένο Βασίλειο» σημείωσε ο κ. Δένδιας. 

Να αποδοθούν πολιτικές ευθύνες στα σκάνδαλα των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ ζητά η αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 17.03.26

«Πολιτική απάντηση» ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης τόσο για το σκάνδαλο των υποκλοπών όσο και για αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ, κάνοντας λόγο για «ευθύνες υπουργών που δεν θα διερευνηθούν ποτέ, με ευθύνη της κυβερνητικής πλειοψηφίας»

Θεατής απέναντι στο τσουνάμι ακρίβειας η κυβέρνηση – Γενικόλογες υποσχέσεις Χατζηδάκη για μέτρα στήριξης
Πολιτική Γραμματεία 17.03.26

«Θα πρόκειται για στοχευμένες και περιορισμένης χρονικής ισχύος παρεμβάσεις. Όλα μελετώνται, υπάρχουν διαφορετικά σενάρια», δήλωσε ο Κωστής για την προοπτική λήψης μέτρων στήριξης των πολιτών κατά της ακρίβειας

Κικίλιας: Αύξηση του επιδόματος ανεργίας των ναυτικών – «Στηρίζουμε τους ανθρώπους της θάλασσας»
Τι αναφέρει το ΦΕΚ 17.03.26

«Ικανοποιήσαμε ένα πάγιο αίτημα ης Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας», είπε ο Βασίλης Κικίλιας καθώς σήμερα δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η απόφαση για αύξηση του επιδόματος ανεργίας των ναυτικών

Κουτσούμπας: Είμαι 100% σίγουρος ότι ο Μητσοτάκης ζήτησε και έδωσε συγκατάθεση για τις υποκλοπές, είναι στις βασικές αρχές του τέτοιες πρακτικές
Πολιτική Γραμματεία 17.03.26

Ο πρωθυπουργός «εκτός από πολιτικές έχει και ποινικές ευθύνες» για το σκάνδαλο των υποκλοπών τονίζει ο ΓΓ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας δηλώνοντας πεπεισμένος ότι ο ο κ. Μητσοτάκης είναι ο ηθικός αυτουργός. Ασκεί κριτική στην αντιπολίτευση γιατί ψήφισε το θεσμικό πλαίσιο για τις παρακολουθήσεις, αλλά και γιατί δεν στήριξε τη διερεύνηση της υπόθεσης για το τηλεφωνικό κέντρο του ΚΚΕ. Αναλύει το πολιτικό σκηνικό, απορρίπτοντας τους φόβους περί ακυβερνησίας. «Το σύστημα πάντα βρίσκει διέξοδο» λέει, ενώ προεξοφλεί την αποχώρηση Μητσοτάκη από την ηγεσία της ΝΔ. Το δεύτερο μέρος της συνέντευξης Κουτσούμπα.

Το Μαξίμου σφυρίζει αδιάφορα για τις υποκλοπές, ο φόβος νέων αποκαλύψεων κάνει πολλούς να λένε προσευχές
in Confidential 17.03.26

Αμηχανίας το ανάγνωσμα στην κυβέρνηση για τις υποκλοπές και τη δήλωση του Ταλ Ντίλιαν που έχει προκαλέσει σεισμό στο πολιτικό σκηνικό. Πέντε δισ. ευρώ θα πληρώσουμε σε νέα εξοπλιστικά, ποιος στη χάρη μας. Εξελίξεις στην υπόθεση Παναγόπουλου.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Μητσοτάκης: Νέες υποσχέσεις για ενεργειακό και χωροταξικό στη βιομηχανία
Οικονομικές Ειδήσεις 16.03.26

Σε εκδήλωση για τον Αναπτυξιακό Νόμο ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανήγγειλε λύση για το ενεργειακό κόστος σε 15 ημέρες – Νέα κίνητρα για επενδύσεις ανακοίνωσε ο Τάκης Θεοδωρικάκος

Ανδρουλάκης: Μαζί μπορούμε να ξαναδώσουμε δύναμη στη Δημοκρατική Παράταξη και προοπτική στη χώρα
Συνέδριο ΠΑΣΟΚ 16.03.26

«Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να αλλάξει σελίδα η πατρίδα μας», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, στον απόηχο της μεγάλης συμμετοχή στις εσωκομματικές εκλογές ανάδειξης συνέδρων του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Ιράν: Η «παγίδα κλιμάκωσης» των ΗΠΑ, η αντιπαλότητα Τουρκίας – Ισραήλ και οι γεωπολιτικοί στόχοι της Άγκυρας
Διπλωματία 16.03.26

Η Τουρκία διαθέτει «ένα διπλωματικό πλεονέκτημα που λίγες χώρες έχουν: να μιλά ταυτόχρονα με όλους χωρίς να ταυτίζεται πλήρως με κανέναν» σημειώνει στο in ο Αθανάσιος Πλατιάς.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κουτσούμπας: Ούτε να σκεφτεί η κυβέρνηση να συνδράμει στα Στενά του Ορμούζ – Η πληροφορία για στοχοποίηση της Σούδας αξιολογήθηκε πριν την καταγγελία
Πολιτική Γραμματεία 16.03.26

Κατηγορηματικός όσον αφορά την εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο με το Ιράν, δεδομένων των κινήσεων της κυβέρνησης είναι ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σημειώνοντας πως «ουδετερότητα δεν είναι το να έχεις στρατιωτικές αμερικάνικες βάσεις οι οποίες να χρησιμοποιούνται ως ορμητήριο σ' αυτόν τον επικίνδυνο και εγκληματικό πόλεμο». Επιμένει στη θέση του ΚΚΕ για κλείσιμο των βάσεων και σημειώνει ότι οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις έχουν κουρελιάσει το διεθνές δίκαιο. Το πρώτο μέρος της συνέντευξης Κουτσούμπα.

LIVE: Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε
Μπάσκετ 17.03.26

LIVE: Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της εξ αναβολής αναμέτρησης Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε για τη 14η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Ανδρέας Μαυρομμάτης: Πέθανε ο σεφ της ελίτ και «μέγας πρεσβευτής» της ελληνικής γαστρονομίας
The Good Life 17.03.26

Ο Ανδρέας Μαυρομμάτης υπήρξε ο κορυφαίος πρεσβευτής της κυπριακής και ελληνικής κουζίνας στο εξωτερικό και καθιέρωσε τις γεύσεις της πατρίδας στα μενού της ελίτ ανά τον κόσμο

Λουκάς Καρνής
Βρετανός σύμβουλος ασφάλειας: Η ιρανική πρόταση για τα πυρηνικά απέτρεπε τον πόλεμο – Οι ΗΠΑ την αγνόησαν
Κόσμος 17.03.26

Ο Πάουελ αποκάλυψε πως είχε επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη, αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν αποφασισμένος να επιτεθεί.

Κούβα: Απορρίπτουν οι ΗΠΑ τα μέτρα υπέρ των επενδύσεων της Αβάνας – «Σύντομα θα κάνουμε κάτι», λέει ο Τραμπ
«Ανεπαρκή» 17.03.26

«Η Κούβα έχει μια οικονομία που δεν λειτουργεί και το πολιτικό και κυβερνητικό σύστημα είναι ανίκανο να δώσει λύσεις», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο

The Expla-in Project: Πώς ο πόλεμος με το Ιράν αυξάνει την αντιπαλότητα Ισραήλ – Τουρκίας;
Expla-in 17.03.26

Για την Τουρκία ο στόχος δεν είναι η κατάρρευση του Ιράν ως κράτους, αφού κάτι τέτοιο θα σήμαινε προσφυγικές ροές, τρομοκρατία και αναζωπύρωση του Κουρδικού, αντίθετα με το Ισραήλ που θεωρεί το Ιράν υπαρξιακή απειλή.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Μέση Ανατολή: Οι χώρες που καλούνται να καταβάλουν «φόρο τιμής» στον «Θείο Σαμ»
Μόνος πλανητάρχης... ψάχνει 17.03.26

Αφού προκάλεσε χάος στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας με την επίθεση κατά του Ιράν απαίτησε από τους συμμάχους της Αμερικής σε όλο τον κόσμο να στείλουν στρατεύματα για να βοηθήσουν στην απελευθέρωση των Στενών του Ορμούζ (Μέση Ανατολή). «Εισέπραξε» αρνήσεις και εξεμάνη. Και τώρα, τι;

Στράτος Ιωακείμ
Γιατί ο θάνατος του Λαριτζανί είναι πιο σημαντικός από εκείνον του ανώτατου ηγέτη
Κόσμος 17.03.26

Οι πληροφορίες για τη φερόμενη δολοφονία του Αλί Λαριτζανί παραμένουν ανεπιβεβαίωτες, ωστόσο ακόμη και ως σενάριο αναδεικνύουν το πόσο κρίσιμος ήταν ο ρόλος του.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Ελλάδα – Δανία 99-77: H Εθνική Γυναικών προκρίθηκε στη Β’ φάση των προκριματικών του Eurobasket 2027 (vids)
Μπάσκετ 17.03.26

Η Εθνική Γυναικών επικράτησε 99-77 της Δανίας στο «Ιβανώφειο» έκανε το 2/2 στην Θεσσαλονίκη και πήρε την πρόκριση για την Β’ Προκριματική Φάση του Ευρωμπάσκετ 2027.

LIVE: Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μπόντο/Γκλιμτ
Champions League 17.03.26

LIVE: Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μπόντο/Γκλιμτ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μπόντο/Γκλιμτ για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 7.

Ο Νετανιάχου χλευάζει ξανά τις θεωρίες ότι έχει πεθάνει: «Ναι, είμαι ζωντανός, κάνουμε χειραψίες με πέντε δάχτυλα»
Κόσμος 17.03.26

«Σφίγγουμε τα χέρια με πέντε δάχτυλα σε κάθε χέρι», λέει ο Νετανιάχου, αναφερόμενος σε ψευδείς ισχυρισμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι τα πρόσφατα βίντεο δημιουργήθηκαν από τεχνητή νοημοσύνη επειδή έδειχναν τον πρωθυπουργό με πάρα πολλά δάχτυλα.

H δυστοπία του Οργουελ… κανονικότητα: Αυτονόητες και αναπόφευκτες οι υποκλοπές για τον Γεωργιάδη
Πολιτική 17.03.26

Στο «Κράτος Δικαίου» που πιστεύει ο Αδωνις Γεωργιάδης οι υποκλοπές είναι αναπόφευκτη κανονικότητα! Επιμένει να μιλά για «αδιάφορο θέμα», παρά τη δικαστική απόφαση και την ομολογία Ντίλιαν, ο υπουργός που αν και έγινε στόχος 11 φορές από το Predator δεν πήγε στη δικαιοσύνη τους.... ιδιώτες και δεν θέλησε να μάθει ποιοι και γιατί πήγαν να τον παγιδεύσουν.

Δημήτρης Τερζής
Άρης: Στη διάθεση του Γρηγορίου ο Καντεβέρε
Ποδόσφαιρο 17.03.26

Ο επιθετικός από τη Ζιμπάμπουε ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού του και τέθηκε στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου για το κυριακάτικο εντός έδρας παιχνίδι με τον ΟΦΗ.

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

