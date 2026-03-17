Σε νέα δίνη το Μαξίμου με τις υποκλοπές να φουντώνουν

Κι εκεί που το μέγαρο Μαξίμου θεωρούσε ότι η διεθνής συγκυρία του πολέμου στο Ιράν του προσφέρει την ευκαιρία να μπορεί και πάλι να καθορίζει την ατζέντα της επικαιρότητας, ήρθε η αποκαλυπτική δήλωση του ιδρυτή της Intellexa Ταλ Ντίλιαν στο «MEGA Stories» και τη Δώρα Αναγνωστοπούλου (που δείχνει ευθέως την ελληνική κυβέρνηση και τις ελληνικές «υπηρεσίες επιβολής του νόμου» για τη χρήση του παράνομου λογισμικού Predator), να επισφραγίσει την επιστροφή του σκανδάλου των υποκλοπών στο επίκεντρο της δημόσιας ατζέντας. Μιας επιστροφής που ξεκίνησε εμφατικά με την καταδικαστική απόφαση στη δίκη για τις υποκλοπές.

Οι ραγδαίες εξελίξεις γύρω από την υπόθεση των παρακολουθήσεων έφεραν μεγάλη αμηχανία στο Μαξίμου, το οποίο, προκειμένου να υποστηρίξει τη γραμμή του περί «μη κρατικής εμπλοκής» στη χρήση του Predator, επιχειρεί να οχυρωθεί πίσω από την εισαγγελική διάταξη του Αρείου Πάγου (πόρισμα Ζήση) και κάνει ότι δεν βλέπει πως η επάρκεια της διάταξης αυτής ουσιαστικά αμφισβητείται από την ίδια την απόφαση του πρωτοδικείου στη δίκη για τις υποκλοπές.

Τι υποστηρίζουν

Σε αυτό το πλαίσιο, το Μαξίμου, μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, υποστήριξε πως το μόνο που έχει να πει «για την συγκεκριμένη υπόθεση είναι ότι είναι στη Δικαιοσύνη» και ότι «η Δικαιοσύνη σε ανώτατο επίπεδο έχει εκδώσει μία διάταξη, η οποία είπε δύο πράγματα: Το πρώτο είναι ότι δεν υπήρξε ευθύνη φορέα κρατικού λειτουργού. Και το δεύτερο, το οποίο είπε ότι οι τέσσερις ιδιώτες, μεταξύ αυτών και το πρόσωπο για το οποίο με ρωτήσατε, παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών».

Στο ίδιο πλαίσιο, ανέφερε ότι «έγινε η δίκη και σε πρώτο βαθμό καταδικάστηκαν. Έχει ασκηθεί, όπως προκύπτει και από την συνέντευξη αυτή (σ.σ. του Ταλ Ντίλιαν), έφεση και θα αποφασίσει πάλι η Δικαιοσύνη», για να υποστηρίξει πως «επειδή γίνεται συνέχεια αυτή η ερώτηση της εμπλοκής του κράτους, η Δικαιοσύνη είχε απαντήσει, όχι σε επίπεδο Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, έχει απαντήσει σε επίπεδο ανώτατο, σε επίπεδο Αρείου Πάγου. Τελεία».

Και στην ίδια γραμμή να πει ότι «για να υπάρχει μια διάταξη η οποία ένα μέρος της υπόθεσης το στέλνει στο αρχείο, σημαίνει ότι δεν υπάρχουν όχι απλά αποδείξεις, δεν υπάρχουν ενδείξεις. […] Από τη στιγμή λοιπόν που κάποιοι εργαλειοποιούν, χρησιμοποιούν και μάλιστα πολλές φορές με όρους «πανηγυριού», δηλαδή «πανηγυρίζουν» μία απόφαση ενός Μονομελούς Πλημμελειοδικείου που έχει την αξία της και δεν την υποτιμάει κανείς, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί απαξιώνουν μία απόφαση, σε επίπεδο διάταξης, του Αρείου Πάγου».

Η απόφαση

Πέρα, όμως, από το γεγονός ότι μια δικαστική απόφαση (ανεξαρτήτως βαθμού), που εκδίδεται με την ολοκλήρωση μιας μακράς ακροαματικής διαδικασίας, έχει, εξ ορισμού, μεγαλύτερη βαρύτητα από από μία εισαγγελική διάταξη (ακόμα και του Εισαγγελέα του ΑΠ), το Μαξίμου βέβαια αποσιωπά το γεγονός ότι είναι το ίδιο το Μονομελές Πλημμελειοδικείο, το οποίο με την απόφασή του να διαβιβάσει τα πρακτικά της δίκης στην εισαγγελία πρωτοδικών, προκειμένου να υπάρξει περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης, ουσιαστικά αμφισβητεί την επάρκεια της μέχρι τώρα διερεύνησης που έκανε ο Άρειος Πάγος, ο οποίος κατέληξε στην εισαγγελική διάταξη που επικαλείται σήμερα η κυβέρνηση.

Στην κυβέρνηση διαχειρίζονται το θέμα, θεωρώντας ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν περνάει στους πολίτες και ελπίζοντας έτσι ότι δεν θα υποστούν σοβαρές συνέπειες παρά τις συνταρακτικές αποκαλύψεις.

Επιχείρηση απαξίωσης

Αυτή την κυβερνητική πεποίθηση απογείωσε για άλλη μια φορά ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος με περισσή κυνικότητα -και λειτουργώντας σταθερά ως «λαγός» του Μαξίμου- προσπάθησε να απαξιώσει το μεγάλο αυτό σκάνδαλο που πλήττει ευθέως στον πυρήνα της την ποιότητα της Δημοκρατίας στη χώρα μας, υποστηρίζοντας (Αντ1 16.3.2026) ότι «όποιος κάνει τη δική μου τη δουλειά και πιστεύει ότι κανένας δεν του παρακολουθεί το τηλέφωνο, δεν κάνει γι’ αυτή τη δουλειά. So simple as that. Ξέρετε π.χ. ότι η Apple έχει συμβόλαιο με την αμερικανική κυβέρνηση να δίνει ό,τι έχει το τηλέφωνό σου;».

Και συνέχισε: «Τι συζητάμε τώρα ρε παιδιά; Το τηλέφωνο συζητάμε το 2026; έλα τώρα σε παρακαλώ πολύ τώρα. Είναι τελείως αδιάφορο. […] Αδιάφορο θέμα. Τελείως. Μηδέν. Να προσέχεις το τηλέφωνο να μην έχεις τίποτα που έχει σημασία. Αυτή είναι η σωστή απάντηση».

Οι θεσμοί

Με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση δείχνει να υποτιμά την επίδραση που έχει το ζήτημα της κρίσης των θεσμών στους πολίτες, οι οποίοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία (πέριξ του 70%, ALCO για τον ALPHA) απαντούν «ναι» και «μάλλον ναι» στο ερώτημα αν η καταδικαστική απόφαση για τις υποκλοπές εκθέτει την κυβέρνηση, αλλά και ότι για να έχουμε Δικαιοσύνη και κάθαρση πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή.

Και βέβαια δείχνει να υποτιμάει το γεγονός ότι το έλλειμα εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στους θεσμούς και ιδιαιτέρως απέναντι στη Δικαιοσύνη, τροφοδοτούν συγκεκριμένες ενέργειες της ηγεσίας της (που στα χρόνια της διακυβέρνησης του «επιτελικού κράτους» επιδεικνύει μια χαρακτηριστική ομοθυμία με την κυβέρνηση), όπως ο τρόπος με τον οποίο ο Άρειος Πάγος διερεύνησε το σκάνδαλο των υποκλοπών ή όπως η γνωμοδότηση του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρου Ντογιάκου που επιχείρησε να μπλοκάρει τον ελεγκτικό ρόλο της ΑΔΑΕ στην υπόθεση αυτή.

Ο Κώστας Καραμανλής

Άλλωστε είναι ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής που, τον περασμένο Δεκέμβριο στην εκδήλωση της εφημερίδας «Δημοκρατία», είχε μιλήσει ρητά για μη πειστική δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης των παρακολουθήσεων, τονίζοντας ότι «τα αναπάντητα ερωτήματα μένουν και ρίχνουν την σκιά της αμφισβήτησης στην εύρυθμη λειτουργία της Δικαιοσύνης».

Και βέβαια ο κ. Καραμανλής ήταν εκείνος που ήδη, από το ξέσπασμα του σκανδάλου των υποκλοπών και συγκεκριμένα από τις 31 Αυγούστου 2022, είχε από τα Ανώγεια της Κρήτης απορρίψει συνολικά το αφήγημα του Κυρ. Μητσοτάκη για την υπόθεση αυτή.

Ο Προκόπης Παυλόπουλος

Αλλά και ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος έχει ευθέως δηλώσει ότι δεν έχουν υπάρξει επαρκείς απαντήσεις για την υπόθεση των παρακολουθήσεων, σημειώνοντας πως «πρέπει να δούμε ότι έχουμε θέμα ποιότητας της Δημοκρατίας και σε αρκετά ζητήματα. Εγώ δε μπορώ να ανεχτώ ως πολίτης ότι περάσαμε έτσι, ή πήγαν κάποιοι να το περάσουν αβρόχοις ποσί, ένα φαινόμενο σαν τις υποκλοπές. Είναι αδιανόητο για μένα. Μέσα μου είναι ένα βαθύ τραύμα» (OPEN, Δεκέμβριος 2025).

Η κίνηση Σαμαρά

Όσο για τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, τον Δεκέμβριο του 2022 στα εγκαίνια του Ιδρύματός του στο θέατρο «Παλλάς», είχε διατυπώσει, ηπιότερες μεν από τους καραμανλικούς κεραυνούς στα Ανώγεια, ωστόσο σαφείς αιχμές κατά του πρωθυπουργού (ο οποίος ήταν παρών στην πρώτη σειρά της εκδήλωσης).

Εκεί ο κ. Σαμαράς είχε ζητήσει «να δοθούν ξεκάθαρες και πλήρεις απαντήσεις», αναφέροντας ότι «δεν πιστεύω, δεν θέλω να πιστέψω, ότι η κυβέρνηση υπέκλεπτε τηλεφωνικές συνομιλίες. Θα ήταν αδιανόητο… Αν ίσχυαν όλα αυτά, θα επρόκειτο, αναμφίβολα, για αντι-δημοκρατική εκτροπή!».

Δριμύτερος επανήλθε στην υπόθεση αυτή μόλις προ ημερών από το βήμα της Βουλής, καταγγέλλοντας την κυβέρνηση, μεταξύ άλλων, «για τις υποκλοπές, που αφορούν και μένα προσωπικά. Και το λέω τώρα που ολοκληρώθηκε η δίκη…».

Με αυτόν τον τρόπο, επιλέγοντας να θυμίσει ότι υπήρξε και ο ίδιος, προσωπικά, στόχος των παρακολουθήσεων, ο κ. Σαμαράς έδειξε ότι βάζει στη φαρέτρα του και το θέμα των υποκλοπών.

Το μήνυμα

Και, σύμφωνα με όσους γνωρίζουν πως σκέφτεται ο πρώην πρωθυπουργός, ο Αντ. Σαμαράς έστειλε το μήνυμα στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων, έχει πλέον, μετά και την ολοκλήρωση της δίκης, αποδειχθεί, και είναι ένα χοντρό βαρίδι που ο νυν πρωθυπουργός κουβαλάει και που ο κ. Σαμαράς μπορεί να χρησιμοποιήσει ή όχι.

Δεν είναι -λένε- σαφής υπαινιγμός για επικείμενες νομικές κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού. Παραμένει όμως υπαινιγμός με σαφή αποδέκτη.