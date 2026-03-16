Τσουκαλάς: Ακατανόητη η σπουδή Π. Μαρινάκη να θεωρεί κλεισμένη υπόθεση τις υποκλοπές
«Η κυβέρνηση είναι βαρύτατα εκτεθειμένη και δεν θα αποφύγει τη λογοδοσία για το παρακράτος που έστησε», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ απαντώντας στον κυβερνητικό εκπρόσωπο
Πυρά κατά του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, για την επιχειρούμενη «μείωση» της απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου για το Predator, εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς.
«Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών απέφυγε να δηλώσει κατηγορηματικά ‘ναι ή όχι’, στο ερώτημα αν το ελληνικό κράτος αγόρασε και λειτούργησε μέσω των υπηρεσιών του το Predator, όπως ευθέως είπε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Intellexa, κ. Ντίλιαν», τόνισε ο κ. Τσουκαλάς.
Ακολούθως πρόσθεσε πως «οχυρώθηκε πίσω από τη διάταξη του Αντεισαγγελέα Ζήση παραγνωρίζοντας ότι μετά την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών η υπόθεση αναπέμπεται στη δικαιοσύνη για επιπλέον έρευνα – σημειωτέον και για το αδίκημα της κατασκοπείας. Η υπόθεση συνεπώς ‘δεν τελείωσε, τελεία’, όπως μας ενημέρωσε ο κ. Μαρινάκης».
Όπως είπε, «είναι, όμως, πραγματικά ακατανόητη η σπουδή του κ. Μαρινάκη να θεωρήσει ‘κλεισμένη’ μια υπόθεση από την οποία προκύπτουν τόσα αναπάντητα ερωτήματα για την εθνική ασφάλεια. Δεν θεωρεί σημαντικό ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος το γεγονός ότι τέσσερις ιδιώτες φέρεται να παρακολουθούσαν υπουργούς, αρχηγούς ενόπλων δυνάμεων και άλλους αξιωματούχους και να μαθαίνουν κρατικά μυστικά;».
«Η κυβέρνηση είναι βαρύτατα εκτεθειμένη»
Ο κ. Τσουκαλάς διερωτήθηκε ακόμη αν «είναι για τον κ. Μητσοτάκη ‘αδιάφορο ζήτημα’, όπως δηλώνει ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός Υγείας, Αδ. Γεωργιάδης;».
Τέλος, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ επισήμανε πως «η κυβέρνηση είναι βαρύτατα εκτεθειμένη και δεν θα αποφύγει τη λογοδοσία για το παρακράτος που έστησε, τραυματίζοντας το κράτος δικαίου και υπονομεύοντας την ποιότητα της δημοκρατίας».
