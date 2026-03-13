Συνεχίζει τον εμπαιγμό ο Μαρινάκης, ούτε τώρα βλέπει κρατική εμπλοκή στις υποκλοπές – «Σε ποια χώρα είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος» ρωτά ο Μάντζος

Με επίθεση κατά του Νίκου Ανδρουλάκη και προσπάθεια υποβάθμισης των δηλώσεων Ντίλιαν στο Mega για το Predator επιχειρεί, για μία ακόμη φορά, ο Παύλος Μαρινάκης να κάνει το μαύρο – άσπρο, προκειμένου να πείσει ότι η κυβέρνηση δεν έχει εμπλοκή στο σκάνδαλο των υποκλοπών.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μάλιστα, έφτασε στο σημείο, μιλώντας στον Σκάϊ, να δηλώσει για το αφεντικό της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν, ο οποίος είπε ξεκάθαρα ότι «παρέχουμε τεχνολογία μόνο σε κυβερνήσεις και αρχές επιβολής του νόμου», πως ένας εξ των τεσσάρων ιδιωτών (σ.σ. άλλο ένα αγαπημένο αφήγημα της κυβέρνησης, οι «ιδιώτες») «είπε ό,τι είπε».

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις Ανδρουλάκη σχετικά με τις νέες αποκαλύψεις, ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι «υπάρχει και μια πολιτική διάσταση στο όλο θέμα και αφορά το ΠΑΣΟΚ και τον κ. Ανδρουλάκη. Και ένα παιδί νηπιαγωγείου καταλαβαίνει και, μάλιστα, με τα πολλά παραπάνω τα οποία τώρα μαθαίνουν τα παιδιά στα νηπιαγωγεία, ότι ο κ. Ανδρουλάκης χρησιμοποιεί την υπόθεση των υποκλοπών, χωρίς να την υποτιμώ, ως μια προσπάθεια αντιπερισπασμού για την τεράστια εσωτερική πολιτική κρίση που έχει. Αυτό είναι το πολιτικό κίνητρο τώρα του κ. Ανδρουλάκη, για αυτό και έσπευσε να βγάλει μια δήλωση», ισχυρίσθηκε, αναφερόμενος και στη συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο, την οποία, όπως είπε, «περίμεναν πώς και πώς στο ΠΑΣΟΚ να την κάνουν σημαία, για αυτό και πήγε και ο κ. Ανδρουλάκης».

«Σε μια υπόθεση η οποία έχει να κάνει με επισυνδέσεις ή παράνομο λογισμικό, είναι δύο διαφορετικά πράγματα, εδώ η καταδίκη αυτή είχε να κάνει με απόπειρα παραβίασης από παράνομο λογισμικό από ιδιώτες», επέμεινε, λέγοντας μάλιστα πως «αυτή η περιβόητη σύνδεση που λένε, δεν προκύπτει από την υπόθεση και, όπως και να έχει, δεν έχουμε και καθαρογραμμένη απόφαση για να μπορούμε να ξέρουμε τι λέει και η απόφαση». Παράλληλα, τόνισε πως «η Δικαιοσύνη έχει πει με διάταξή της, ο Άρειος Πάγος, ότι δεν υπήρχε κρατική εμπλοκή».

Μάντζος: Σε ποια χώρα είναι εκπρόσωπος ο Μαρινάκης;

Στις αναφορές Μαρινάκη απάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, ο οποίος διερωτήθηκε αν στο πάνελ βρέθηκε κάποιος… σωσίας του.

«Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης ισχυρίζεται ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης φέρνει στην επικαιρότητα ένα σκάνδαλο που παραμένει τέσσερα χρόνια τώρα ανοικτό και για το οποίο εκδόθηκε δικαστική απόφαση πρόσφατα. Εγώ αναρωτιέμαι, ο κ. Μαρινάκης έχει δει ότι υπάρχει δικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, με συγκεκριμένες καταδίκες με ποινές-ρεκόρ για τέσσερις ιδιώτες, που υποτίθεται ότι μόνοι τους με ένα περίεργο χόμπι παρακολουθούσαν το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, τον Αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων, δημοσιογράφους και πολιτικό αντίπαλο;», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Μάντζος, μιλώντας στο ίδιο κανάλι, υπογράμμισε, επίσης, αν «έχει ενημερωθεί ο κ. Μαρινάκης ότι υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που διατάσσει την ΕΥΠ, της οποίας προΐσταται ο ίδιος ο πρωθυπουργός, να ενημερώσει τον κ. Ανδρουλάκη για την παρακολούθησή του και ο πρωθυπουργός δεν την εφαρμόζει;», ενώ διερωτήθηκε, ακόμη, αν «έχει ενημερωθεί ο κ. Μαρινάκης ότι υπήρξε διαδικασία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις υποκλοπές – να διαβάσει όλα τα πρακτικά, γιατί κάνει… επιλεκτική ανάγνωση».

«Έχει, επίσης, ενημερωθεί ο κ. Μαρινάκης ότι υπάρχει δήλωση του καταδικασμένου ιδιοκτήτη της Intellexa, που λέει ότι ‘εμείς πουλούσαμε το Predator μόνο σε κρατικές, δημόσιες αρχές και κράτη και από εκεί και πέρα την ευθύνη την έχουν εκείνοι και όχι εμείς; Έχει ενημερωθεί ο κ. Μαρινάκης ότι εμείς έχουμε ζητήσει προ ημερησίας διατάξεως στη Βουλή τόσες εβδομάδες τώρα;», τόνισε χαρακτηριστικά, για να καταλήξει πως το ΠΑΣΟΚ «τόσα χρόνια δίνει έναν αγώνα και έρχεται ο κ. Μαρινάκης, ως κυβερνητικός εκπρόσωπος (!) και όχι ως – άλλος ένας – ιδιώτης, να μας πει ότι εμείς επαναφέρουμε τις υποκλοπές; Μήπως εμείς βγάλαμε και τη δικαστική απόφαση;».