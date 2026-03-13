Συνεχίζει τον εμπαιγμό ο Μαρινάκης, ούτε τώρα βλέπει κρατική εμπλοκή στις υποκλοπές – «Σε ποια χώρα είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος» ρωτά ο Μάντζος
Πολιτική Γραμματεία 13 Μαρτίου 2026, 16:49

Επιμένει στο αφήγημα των «ιδιωτών» ο Παύλος Μαρινάκης και κατηγορεί τον Νίκο Ανδρουλάκη για «αντιπερισπασμό», με τον Δημήτρη Μάντζο να αναρωτιέται αν έχει ενημερωθεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι υπάρχει απόφαση του ΣτΕ που διατάσσει την ΕΥΠ να ενημερώσει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για την παρακολούθησή του και ο πρωθυπουργός δεν την εφαρμόζει

Με επίθεση κατά του Νίκου Ανδρουλάκη και προσπάθεια υποβάθμισης των δηλώσεων Ντίλιαν στο Mega για το Predator επιχειρεί, για μία ακόμη φορά, ο Παύλος Μαρινάκης να κάνει το μαύρο – άσπρο, προκειμένου να πείσει ότι η κυβέρνηση δεν έχει εμπλοκή στο σκάνδαλο των υποκλοπών.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μάλιστα, έφτασε στο σημείο, μιλώντας στον Σκάϊ, να δηλώσει για το αφεντικό της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν, ο οποίος είπε ξεκάθαρα ότι «παρέχουμε τεχνολογία μόνο σε κυβερνήσεις και αρχές επιβολής του νόμου», πως ένας εξ των τεσσάρων ιδιωτών (σ.σ. άλλο ένα αγαπημένο αφήγημα της κυβέρνησης, οι «ιδιώτες») «είπε ό,τι είπε».

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις Ανδρουλάκη σχετικά με τις νέες αποκαλύψεις, ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι «υπάρχει και μια πολιτική διάσταση στο όλο θέμα και αφορά το ΠΑΣΟΚ και τον κ. Ανδρουλάκη. Και ένα παιδί νηπιαγωγείου καταλαβαίνει και, μάλιστα, με τα πολλά παραπάνω τα οποία τώρα μαθαίνουν τα παιδιά στα νηπιαγωγεία, ότι ο κ. Ανδρουλάκης χρησιμοποιεί την υπόθεση των υποκλοπών, χωρίς να την υποτιμώ, ως μια προσπάθεια αντιπερισπασμού για την τεράστια εσωτερική πολιτική κρίση που έχει. Αυτό είναι το πολιτικό κίνητρο τώρα του κ. Ανδρουλάκη, για αυτό και έσπευσε να βγάλει μια δήλωση», ισχυρίσθηκε, αναφερόμενος και στη συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο, την οποία, όπως είπε, «περίμεναν πώς και πώς στο ΠΑΣΟΚ να την κάνουν σημαία, για αυτό και πήγε και ο κ. Ανδρουλάκης».

«Σε μια υπόθεση η οποία έχει να κάνει με επισυνδέσεις ή παράνομο λογισμικό, είναι δύο διαφορετικά πράγματα, εδώ η καταδίκη αυτή είχε να κάνει με απόπειρα παραβίασης από παράνομο λογισμικό από ιδιώτες», επέμεινε, λέγοντας μάλιστα πως «αυτή η περιβόητη σύνδεση που λένε, δεν προκύπτει από την υπόθεση και, όπως και να έχει, δεν έχουμε και καθαρογραμμένη απόφαση για να μπορούμε να ξέρουμε τι λέει και η απόφαση». Παράλληλα, τόνισε πως «η Δικαιοσύνη έχει πει με διάταξή της, ο Άρειος Πάγος, ότι δεν υπήρχε κρατική εμπλοκή».

Μάντζος: Σε ποια χώρα είναι εκπρόσωπος ο Μαρινάκης;

Στις αναφορές Μαρινάκη απάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, ο οποίος διερωτήθηκε αν στο πάνελ βρέθηκε κάποιος… σωσίας του.

«Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης ισχυρίζεται ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης φέρνει στην επικαιρότητα ένα σκάνδαλο που παραμένει τέσσερα χρόνια τώρα ανοικτό και για το οποίο εκδόθηκε δικαστική απόφαση πρόσφατα. Εγώ αναρωτιέμαι, ο κ. Μαρινάκης έχει δει ότι υπάρχει δικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, με συγκεκριμένες καταδίκες με ποινές-ρεκόρ για τέσσερις ιδιώτες, που υποτίθεται ότι μόνοι τους με ένα περίεργο χόμπι παρακολουθούσαν το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, τον Αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων, δημοσιογράφους και πολιτικό αντίπαλο;», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Μάντζος, μιλώντας στο ίδιο κανάλι, υπογράμμισε, επίσης, αν «έχει ενημερωθεί ο κ. Μαρινάκης ότι υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που διατάσσει την ΕΥΠ, της οποίας προΐσταται ο ίδιος ο πρωθυπουργός, να ενημερώσει τον κ. Ανδρουλάκη για την παρακολούθησή του και ο πρωθυπουργός δεν την εφαρμόζει;», ενώ διερωτήθηκε, ακόμη, αν «έχει ενημερωθεί ο κ. Μαρινάκης ότι υπήρξε διαδικασία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις υποκλοπές – να διαβάσει όλα τα πρακτικά, γιατί κάνει… επιλεκτική ανάγνωση».

«Έχει, επίσης, ενημερωθεί ο κ. Μαρινάκης ότι υπάρχει δήλωση του καταδικασμένου ιδιοκτήτη της Intellexa, που λέει ότι ‘εμείς πουλούσαμε το Predator μόνο σε κρατικές, δημόσιες αρχές και κράτη και από εκεί και πέρα την ευθύνη την έχουν εκείνοι και όχι εμείς; Έχει ενημερωθεί ο κ. Μαρινάκης ότι εμείς έχουμε ζητήσει προ ημερησίας διατάξεως στη Βουλή τόσες εβδομάδες τώρα;», τόνισε χαρακτηριστικά, για να καταλήξει πως το ΠΑΣΟΚ «τόσα χρόνια δίνει έναν αγώνα και έρχεται ο κ. Μαρινάκης, ως κυβερνητικός εκπρόσωπος (!) και όχι ως – άλλος ένας – ιδιώτης, να μας πει ότι εμείς επαναφέρουμε τις υποκλοπές; Μήπως εμείς βγάλαμε και τη δικαστική απόφαση;».

Καύσιμα: Πότε πιάνει τα 2 ευρώ η βενζίνη – Αλαλούμ με το πλαφόν

Κόσμος
Ιράν: Τραυματισμένος και παραμορφωμένος ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ» λένε οι ΗΠΑ

Ιράν: Τραυματισμένος και παραμορφωμένος ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ» λένε οι ΗΠΑ

Χαρίτσης: Μιλάμε πλέον για κυβέρνηση-χάκερ – Ο Μητσοτάκης είναι υπόλογος και θα λογοδοτήσει για τις ευθύνες του
«Όλα αυτά που έχουν συμβεί θα έπρεπε να έχουν οδηγήσει τον πρωθυπουργό σε παραίτηση. Δυστυχώς, όμως, ο κ. Μητσοτάκης έχει μετατρέψει τη χώρα σε τσιφλίκι του», τόνισε ο Αλέξης Χαρίτσης

Προ ημερησίας συζήτηση άμεσα ζητά ο Ανδρουλάκης – Ο Μητσοτάκης οφείλει να λογοδοτήσει για το παρακράτος που έστησε
Προ ημερησίας συζήτηση άμεσα ζητά ο Ανδρουλάκης – Ο Μητσοτάκης οφείλει να λογοδοτήσει για το παρακράτος που έστησε

ΠΑΣΟΚ για Κωνσταντινόπουλο: «Επέλεξε τον μονόλογο της υπονόμευσης της παράταξης» – Μπαράζ αντιδράσεων από στελέχη του κόμματος για τη διαγραφή του
ΠΑΣΟΚ για Κωνσταντινόπουλο: «Επέλεξε τον μονόλογο της υπονόμευσης της παράταξης» – Μπαράζ αντιδράσεων από στελέχη του κόμματος για τη διαγραφή του

Εξηγήσεις για τις αποκαλύψεις Ντίλιαν ζητά η αντιπολίτευση – «Οργανωμένο σχέδιο από το Μαξίμου»- «Δεν υπάρχει κρατική εμπλοκή», επιμένει η ΝΔ
Εξηγήσεις για τις αποκαλύψεις Ντίλιαν ζητά η αντιπολίτευση – «Οργανωμένο σχέδιο από το Μαξίμου»- «Δεν υπάρχει κρατική εμπλοκή», επιμένει η ΝΔ

Κόντρα Κωνσταντοπούλου – Μαρκόπουλου – Λαζαρίδη: «Είστε πολιτική μαφία- Είστε γυμνοσάλιαγκας»
Κόντρα Κωνσταντοπούλου – Μαρκόπουλου – Λαζαρίδη: «Είστε πολιτική μαφία- Είστε γυμνοσάλιαγκας»

ΚΚΕ: Επιβεβαιώθηκε ότι στο σκάνδαλο των υποκλοπών υπόλογοι είναι η κυβέρνηση της ΝΔ και ο ίδιος ο πρωθυπουργός
ΚΚΕ: Επιβεβαιώθηκε ότι στο σκάνδαλο των υποκλοπών υπόλογοι είναι η κυβέρνηση της ΝΔ και ο ίδιος ο πρωθυπουργός

Φάμελλος: Τροπολογίες του ΣΥΡΙΖΑ για μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα
Φάμελλος: Τροπολογίες του ΣΥΡΙΖΑ για μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα

ΚΚΕ: Είμαστε ριζικά αντίθετοι με τη στράτευση των γυναικών, με όλους τους τρόπους που επιχειρεί η κυβέρνηση
ΚΚΕ: Είμαστε ριζικά αντίθετοι με τη στράτευση των γυναικών, με όλους τους τρόπους που επιχειρεί η κυβέρνηση

Τηλεφωνικές υποκλοπές: «Πρέπει να διερευνηθεί ξανά από τη Δικαιοσύνη»
«Πρέπει να διερευνηθεί ξανά από τη Δικαιοσύνη» - Πολιτική αντιπαράθεση για τις τηλεφωνικές υποκλοπές

Αρβανίτης για Predator: Τα κυβερνητικά ψέματα έχουν καταρρεύσει. Οι υπαίτιοι να συνεχίσουν να αναζητούνται πολύ ψηλά
Αρβανίτης για Predator: Τα κυβερνητικά ψέματα έχουν καταρρεύσει. Οι υπαίτιοι να συνεχίσουν να αναζητούνται πολύ ψηλά

Γερουλάνος για διαγραφή Κωνσταντινόπουλου: Δεν είναι ώρα να γινόμαστε λιγότεροι, αλλά περισσότεροι
Γερουλάνος για διαγραφή Κωνσταντινόπουλου: Δεν είναι ώρα να γινόμαστε λιγότεροι, αλλά περισσότεροι

Χαριλάου Τρικούπη: «Καρφιά»για Δούκα και Χριστοδουλάκη που αντέδρασαν στη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου
Τα «καρφιά» της Χαριλάου Τρικούπη για Δούκα και Χριστοδουλάκη που αντέδρασαν στη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου

Ανδρουλάκης: Αποκαλύφθηκε ότι το Predator ήταν το όπλο του παρακράτους, που έστησε ο Πρωθυπουργός και το Μαξίμου – Ο Μητσοτάκης οφείλει να απαντήσει τώρα
Ανδρουλάκης: Αποκαλύφθηκε ότι το Predator ήταν το όπλο του παρακράτους, που έστησε ο Πρωθυπουργός και το Μαξίμου – Ο Μητσοτάκης οφείλει να απαντήσει τώρα

Σακελλαρίδης (Νέα Αριστερά): Αποδείχθηκε ότι ο Κ. Μητσοτάκης και το πρωθυπουργικό του γραφείο είναι οι ηθικοί αυτουργοί των υποκλοπών
Σακελλαρίδης (Νέα Αριστερά): Αποδείχθηκε ότι ο Κ. Μητσοτάκης και το πρωθυπουργικό του γραφείο είναι οι ηθικοί αυτουργοί των υποκλοπών

Έριξε το σύνθημα ο Τσίπρας: Στο +3 το κόμμα – Mε νέα χρώματα το Ινστιτούτο
Έριξε το σύνθημα ο Τσίπρας: Στο +3 το κόμμα – Mε νέα χρώματα το Ινστιτούτο

Στον Εισαγγελέα Χανίων ο Πολωνός που συνελήφθη για κατασκοπεία στη Σούδα – Τα τρία τελευταία χρόνια έμενε στην περιοχή
Στον Εισαγγελέα Χανίων ο Πολωνός που συνελήφθη για κατασκοπεία στη Σούδα – Τα τρία τελευταία χρόνια έμενε στην περιοχή

To πλαφόν κέρδους σε καύσιμα και τρόφιμα δεν θα έχουν δημοσιονομικό αντίκτυπο, λέει ο Πιερρακάκης
To πλαφόν κέρδους σε καύσιμα και τρόφιμα δεν θα έχουν δημοσιονομικό αντίκτυπο, λέει ο Πιερρακάκης

«Perfect» – Η καυτή, λεσβιακή ταινία με την Τζούλια Φοξ φέρνει έναν αέρα δράματος και σεξ
«Perfect» – Η καυτή, λεσβιακή ταινία με την Τζούλια Φοξ φέρνει έναν αέρα δράματος και σεξ

Ολλανδία: Βομβιστική επίθεση σε συναγωγή στο Ρότερνταμ – Συνελήφθησαν τέσσερις ύποπτοι
Βομβιστική επίθεση σε συναγωγή στο Ρότερνταμ - Συνελήφθησαν τέσσερις ύποπτοι

Ένοχη κρίθηκε από το δικαστήριο η μητέρα που κούρεψε την κόρη της πάνω σε καυγά

«Θα βρούμε τον σωστό τόνο» – Η λεπτή ισορροπία του παρουσιαστή των Όσκαρ, Κόναν Ο’Μπράιεν, εν μέσω του πολέμου με το Ιράν
«Θα βρούμε τον σωστό τόνο» - Η λεπτή ισορροπία του παρουσιαστή των Όσκαρ, Κόναν Ο’Μπράιεν, εν μέσω του πολέμου με το Ιράν

Έσωσε ηλικιωμένο που έπεσε στο κανάλι του Μόρνου η Πολιτική Προστασία του Δήμου Φυλής
Έσωσε ηλικιωμένο που έπεσε στο κανάλι του Μόρνου η Πολιτική Προστασία του Δήμου Φυλής

H Ουκρανία προσφέρει τα δεδομένα του πολέμου για την εκπαίδευση αυτόνομων drone AI
H Ουκρανία προσφέρει τα δεδομένα του πολέμου για την εκπαίδευση αυτόνομων drone AI

Γκολ, ρεκόρ, ορόσημα, τίτλοι: Αγιούμπ Ελ Κααμπί, το παντοτινό διαμάντι του Ολυμπιακού (vids, pics)
Γκολ, ρεκόρ, ορόσημα, τίτλοι: Αγιούμπ Ελ Κααμπί, το παντοτινό διαμάντι του Ολυμπιακού (vids, pics)

Μια ο Γιάννης δεν μπορεί: Ο Morrissey ακύρωσε ακόμη μια συναυλία του – Και ο λόγος μοιάζει αστείος
Μια ο Γιάννης δεν μπορεί: Ο Morrissey ακύρωσε ακόμη μια συναυλία του – Και ο λόγος μοιάζει αστείος

«Ανατρεπτική» συμφωνία ΟΗΕ για τη φυλετική δικαιοσύνη: Θα περιλαμβάνει για πρώτη φορά τις γυναίκες στη φυλακή
«Ανατρεπτική» συμφωνία ΟΗΕ για τη φυλετική δικαιοσύνη: Θα περιλαμβάνει για πρώτη φορά τις γυναίκες στη φυλακή

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

