«Δεν χρειάζεται σχόλιο»: To βίντεο της ΚΑΕ Ολυμπιακός για το φάουλ του Ναν στο τέλος (vid)

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Την απάντησή της στις αντιδράσεις του Παναθηναϊκού σχετικά με τη φάση που καταλογίστηκε φάουλ του Κέντρικ Ναν στον Εβάν Φουρνιέ, στο φινάλε του Game 1 των τελικών της Stoiximan GBL το βράδυ της Τετάρτης (3/6), έδωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ δημοσίευσε το βίντεο με την εν λόγω φάση, με τη λεζάντα «δεν χρειάζεται κάποιο σχόλιο…», αφήνοντας ουσιαστικά την εικόνα να μιλήσει από μόνη της.

Η ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός