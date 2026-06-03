Ολυμπιακός: Τι συμβαίνει στη σειρά των τελικών όταν επικρατεί στο πρώτο παιχνίδι στο ΣΕΦ

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Με το… δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στους τελικούς της Stoiximan GBL ο Ολυμπιακός, που επικράτησε του Παναθηναϊκού στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με 82-76 και έκανε το 1-0 στη σειρά.

Μέχρι και πριν τους φετινούς τελικούς, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν ξεκινήσει τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος με πλεονέκτημα έδρας 12 φορές, φτάνοντας εννέα φορές στη νίκη και γνωρίζοντας την ήττα τις τρεις. Στις φορές που ηττήθηκε, δεν μπόρεσε να κατακτήσει τον τίτλο.

Παράλληλα υφίστανται και ακόμη δύο περιπτώσεις που παρά τη νίκη του, ο Ολυμπιακός είχε χάσει το πρωτάθλημα (1998-1999 και 2016-2017).

Ύστερα από νίκη σε Game 1 λοιπόν, ο Ολυμπιακός έχει ποσοστό κατάκτησης του πρωταθλήματος 77.7% (7/9 σειρές), έχοντας και την ιστορία με το μέρος του ενόψει της συνέχειας στους τελικούς της Stoiximan GBL.

Σε γενικές γραμμές από τότε που το πρωτάθλημα κρίνεται σε σειρά best of five (δηλαδή στις τρεις νίκες), η ομάδα που είχε το πλεονέκτημα έδρας και ξεκίνησε νικηφόρα, κατέκτησε τον τίτλο 12 στις 16 φορές από τη σεζόν 1992-93.