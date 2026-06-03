Μπαρτζώκας για Ντόρσεϊ: «Κάνει θεραπεία, θα δούμε για το Game 2»
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για την κατάσταση του Τάιλερ Ντόρσεϊ.
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Ανοιχτό να προλάβει τον δεύτερο τελικό. Ανοιχτό και να μην προλάβει ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο μεγάλος απόντας του Ολυμπιακού από το game 1. Ρωτήθηκε σχετικά ο Γιώργος Μπαρτζώκας για τον διεθνή γκαρντ. Φάνηκε όμως ότι και εκείνος δεν είχε κάποια ξεκάθαρη απάντηση.
Ο Ντόρσεϊ πάσχει από τενοντίτιδα και ακόμη δεν έχει καταφέρει να προπονηθεί. Η μοναδική αντιμετώπιση σε έναν τέτοιο τραυματισμό είναι η ξεκούραση. Για να παίξει την Παρασκευή θα πρέπει να κάνει προπόνηση αύριο κιόλας ώστε να τεθεί στη διάθεση του προπονητή του. Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός κατέβηκε με 11άδα στον πρώτο τελικό για αυτή την απουσία.
«Ο Τάιλερ είναι μέρα με τη μέρα, κάνει θεραπεία. Θα ενημερωθείτε για την κατάστασή του», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μπαρτζώκας για την κατάσταση του ομογενή γκαρντ.
Από εκεί και πέρα, για το ματς ανέφερε: «Ήταν ένα τυπικό παιχνίδι αυτής της εποχής, με νευρικότητα, χαμηλά ποσοστά και αυτό που μετρά είναι να κερδίζεις, ειδικά για την ομάδα που παίζει στην έδρα της και έχει και τη μεγαλύτερη πίεση. Είχαμε διαφορές, φτάσαμε ως το +17, θα μπορούσαμε να είχαμε καθαρίσει το παιχνίδι πολύ πιο εύκολα, μας έβαλε όμως πίεση το τρίτο δεκάλεπτο με τα συνεχόμενα τρίποντα. Η βιασύνη μας έπαιξε ρόλο, τα 16 λάθη είναι πολύ άσχημος αριθμός για μας.
Ξεκινήσαμε το ματς με δύο λάθη, είχαμε χαμηλό επίπεδο συγκέντρωσης και αυτό δίνει νευρικότητα, Τα περισσότερα από αυτά τα λάθη έδωσαν σκορ στο τρανζίσιον στον Παναθηναϊκό που δυσκολευόταν στο 5 με 5. Αυτό που μετρά είναι η νίκη. Η κυριαρχία μας στα ριμπάουντ ήταν τεράστια και αν δεν είχαμε κάνει παιδαριώδη λάθη θα είχαμε κερδίσει πιο εύκολα. Νομίζω πως θα παίξουμε πιο καλά μεθαύριο, θα κυκλοφορήσουμε καλύτερα την μπάλα, δεν θα είμαστε τόσο βιαστικοί και δεν θα είμαστε τόσο στατικοί», τόνισε ο προπονητής του Ολυμπιακού.
«Πρέπει να κάνεις τρεις νίκες για να πάρεις το πρωτάθλημα, απέχουμε δύο. Πρέπει να φύγει από το μυαλό μας τελείως η κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Μπορώ να καταλάβω τους παίκτες πόσο δύσκολο είναι να επανέλθουν, αλλά είναι δουλειά μας αυτή και πρέπει να την κάνουμε όσο καλύτερα γίνεται», πρόσθεσε.
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