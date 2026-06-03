Ολυμπιακός: Έκτη συνεχόμενη νίκη κόντρα στον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού βγήκαν στο παρκέ του ΣΕΦ για μερικά σουτ ώστε να ζεσταθούν ενόψει του πρώτου τελικού.
- Δίκη για τα Τέμπη: Στο στόχαστρο το δημόσιο, πυρά για «προκλητική» στάση – Η απάντηση του ΝΣΚ
- Σοκαριστικό βίντεο από τροχαίο στη Ναύπακτο – Μητέρα σώζει με αυτοθυσία το παιδί της από ΙΧ που παρασύρει τα πάντα
- Μια φανταστική πρόταση για μετακίνηση Κασσελάκη στο ΠΑΣΟΚ και μια επίσημη διάψευση
- Γιορτή σήμερα 4 Ιουνίου - Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ο Ολυμπιακός έκανε τα εύκολα δύσκολα απέναντι στον Παναθηναϊκό, καθώς έχασε μια διαφορά 17 πόντων, αλλά στο τέλος κατάφερε να πάρει τη νίκη απέναντι στους Πράσινους με 82-76 και να κάνει το 1-0 στη σειρά των τελικών της Stoiximan Greek Basketball League.
Αυτή ήταν η 6η συνεχόμενη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στον Παναθηναϊκό σε επίπεδο πρωταθλήματος, με τους Ερυθρόλευκους του Γιώργου Μπαρτζώκα να φτάνουν παράλληλα τις 18 συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις: Euroleague και Stoiximan GBL.
Τελευταία φορά που οι Πειραιώτες ηττήθηκαν από τον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα ήταν στο Game 1 των τελικών της σεζόν 2024/2025, όταν οι Πράσινοι επικράτησαν στο ΟΑΚΑ με 80-68.
Από τότε, ο Ολυμπιακός τρέχει ένα νικηφόρο σερί απέναντι στον αιώνιο αντίπαλό του, που έφτασε πλέον τις 6 νίκες. Μετά την αποψινή μάλιστα, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θέλει δύο ακόμα για να κατακτήσει το φετινό πρωτάθλημα.
- Ολυμπιακός: Τι συμβαίνει στη σειρά των τελικών όταν επικρατεί στο πρώτο παιχνίδι στο ΣΕΦ
- Μπαρτζώκας για Ντόρσεϊ: «Κάνει θεραπεία, θα δούμε για το Game 2»
- Ολυμπιακός: Έκτη συνεχόμενη νίκη κόντρα στον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα
- Ο Αταμάν αποχώρησε από τη συνέντευξη Τύπου: «Το αποτέλεσμα του αγώνα είναι οι βολές, 29-5» (vid)
- Ολυμπιακός: Έφτασε τις 18 σερί νίκες σε Euroleague και πρωτάθλημα
- Μπαρτζώκας: «Πάντα το πρώτο ματς είναι το πιο σημαντικό – Δεν υπάρχει καμία κούραση» (vid)
- Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Πότε θα διεξαχθεί ο δεύτερος τελικός
- Απογοητευμένη η Σαμπαλένκα μετά την ήττα – σοκ από την Σνάιντερ: «Θέλω να σταματήσω το τένις…»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις