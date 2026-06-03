Ολυμπιακός: Έκτη συνεχόμενη νίκη κόντρα στον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα

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Ο Ολυμπιακός έκανε τα εύκολα δύσκολα απέναντι στον Παναθηναϊκό, καθώς έχασε μια διαφορά 17 πόντων, αλλά στο τέλος κατάφερε να πάρει τη νίκη απέναντι στους Πράσινους με 82-76 και να κάνει το 1-0 στη σειρά των τελικών της Stoiximan Greek Basketball League.

Αυτή ήταν η 6η συνεχόμενη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στον Παναθηναϊκό σε επίπεδο πρωταθλήματος, με τους Ερυθρόλευκους του Γιώργου Μπαρτζώκα να φτάνουν παράλληλα τις 18 συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις: Euroleague και Stoiximan GBL.

Τελευταία φορά που οι Πειραιώτες ηττήθηκαν από τον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα ήταν στο Game 1 των τελικών της σεζόν 2024/2025, όταν οι Πράσινοι επικράτησαν στο ΟΑΚΑ με 80-68.

Από τότε, ο Ολυμπιακός τρέχει ένα νικηφόρο σερί απέναντι στον αιώνιο αντίπαλό του, που έφτασε πλέον τις 6 νίκες. Μετά την αποψινή μάλιστα, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θέλει δύο ακόμα για να κατακτήσει το φετινό πρωτάθλημα.