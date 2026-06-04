Λάρισα: Σε εξέλιξη επιχείρηση του «ελληνικού FBI» για εξάρθρωση κυκλώματος εκβιασμών και απάτης
Οι αστυνομικές αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη ενός ατόμου, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη
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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες της Πέμπτης, 4 Ιουνίου, επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) – γνωστής ως «ελληνικό FBI» στη Λάρισα.
Ειδικότερα, συνεχίζεται η έρευνα για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε υποθέσεις απάτης και εκβιάσεων.
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες της ΕΡΤ, οι αστυνομικές αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη ενός ατόμου, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.
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