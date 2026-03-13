Ανδρουλάκης: Αποκαλύφθηκε ότι το Predator ήταν το όπλο του παρακράτους, που έστησε ο Πρωθυπουργός και το Μαξίμου – Ο Μητσοτάκης οφείλει να απαντήσει τώρα

Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση και στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης με φόντο την αποκάλυψη από το αφεντικό της Intellexa Ταλ Ντίλιαν ο οποίος έδειξε την ελληνική κυβέρνηση ως βασικό συνεργάτη του στην υπόθεση των υποκλοπών με το λογισμικό παρακολούθησης Predator.

«Το predator και οι παράνομες παρακολουθήσεις ήταν το όπλο ενός παρακράτους, που έστησε ο Πρωθυπουργός και το Μέγαρο Μαξίμου» αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στρέφοντας έτσι απευθείας τα «πυρά» του προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη για το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Στη δήλωση του κ. Ανδρουλάκης υποστηρίζει ότι «ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να κρύβεται άλλο και οφείλει απαντήσεις τώρα».

«Παρέχουμε υπηρεσίες μόνο σε κυβερνήσεις και υπηρεσίες επιβολής του νόμου», δήλωσε ο κ. Ταλ Ντίλιαν, ιδιοκτήτης της Intellexa – όπως ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης – , σε τηλεοπτική εκπομπή του Mega λίγες μέρες μετά την καταδίκη του απαντώντας στην ερώτηση: «Ποιοι ήταν οι πραγματικοί πελάτες των συστημάτων παρακολούθησης της εταιρείας στην Ελλάδα; Συνεργαστήκατε με κρατικές υπηρεσίες, ελληνικές αρχές, ιδιώτες ή κάποιον Έλληνα αξιωματούχο;».

Αποκάλυψε δηλαδή, τονίζει ο κ. Ανδρουλάκης, ότι η δράση του predator συνδέεται άρρηκτα με την κυβέρνηση και τις κρατικές αρχές.

«Το αφήγημα στο οποίο επένδυσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και προσωπικά ο κ. Μητσοτάκης περί ιδιωτών που δρούσαν τάχα ανεξέλεγκτα και μόνοι τους διακυβεύοντας την εθνική ασφάλεια και καταπατώντας ανθρώπινα δικαιώματα, έπεσε συθέμελα» τόνισε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι «το μισό υπουργικό του συμβούλιο, οι αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων, δημοσιογράφοι, αξιωματούχοι παρακολουθούνταν παράνομα. Μετά την κυνική παραδοχή Ντίλιαν, δεν μπορεί να προσποιείται τον ανήξερο και τον «παραπλανημένο».

Αναμένω να οριστεί άμεσα η προ ημερήσιας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή, που με επιστολή μου έχω ζητήσει από τον Πρόεδρο της Βουλής».

Και καταλήξει σημειώνοντας ότι «η επιμονή μας να υπερασπιστούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου στη χώρα φέρνει αποτελέσματα και ρίχνει φως στις σκοτεινές πρακτικές του παρακράτους, που οργάνωσε το Μέγαρο Μαξίμου».