Σακελλαρίδης (Νέα Αριστερά): Αποδείχθηκε ότι ο Κ. Μητσοτάκης και το πρωθυπουργικό του γραφείο είναι οι ηθικοί αυτουργοί των υποκλοπών

Πυρά κατά της κυβέρνησης και προσωπικά εναντίον του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελλαρίδης μετά τις αποκαλύψεις από το αφεντικό της Intellexa Ταλ Ντίλιαν ο οποίος έδειξε την ελληνική κυβέρνηση ως βασικό συνεργάτη του στην υπόθεση των υποκλοπών με το λογισμικό παρακολούθησης Predator.

«Πλέον είναι γεγονός. Η κυβέρνηση και η ΕΥΠ είναι οι πελάτες και οι ηθικοί αυτουργοί των παρακολουθήσεων» αναφέρει ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης σε ανάρτησή του.

Όπως τονίζει χαρακτηριστικά, «στην χτεσινοβραδινή εκπομπή της Δώρα Αναγνωστοπούλου στο Mega, ο Ταλ Ντίλιαν ιδρυτής της Intellexa και πρόσφατα καταδικασμένος για τις υποκλοπές από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών σε 126 έτη και 8 μήνες φυλάκιση έκανε και επίσημα την μεγαλύτερη αποκάλυψη.

Στην ερώτηση της δημοσιογραφικής ομάδας της εκπομπής «ποιοι είναι οι πραγματικοί πελάτες των συστημάτων παρακολούθησης της εταιρίας στην Ελλάδα; Συνεργαστήκατε με κρατικές υπηρεσίες, ελληνικές αρχές, ιδιώτες ή με οποιονδήποτε άλλο Έλληνα αξιωματούχο;», ο Ταλ Ντίλιαν απάντησε:

«Λειτουργούμε αυστηρά σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς εξαγωγών, ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣ ΜΟΝΟ ΣΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ… Η ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΤΙΣ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ…».

«Η αλήθεια θα λάμψει και οι ένοχοι θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη» Τονίζει ακόμη πως «μετά από αυτή την παραδοχή, δεν υπάρχει πλέον ούτε μία αμφιβολία ότι η ελληνική κυβέρνηση και η ΕΥΠ ήταν οι πελάτες της Intellexa, αγόρασαν το Predator και το χρησιμοποίησαν παρακολουθώντας 87 στόχους. Ανάμεσα τους κορυφαίους Υπουργούς, πολιτικούς αρχηγούς, τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, δημοσιογράφους, δικαστικούς και επιχειρηματίες.

Η πολιτική ευθύνη για την ΕΥΠ ανήκει στον Πρωθυπουργό και το γραφείο του, με βάση το ΦΕΚ για το επιτελικό κράτος, μία από τις πρώτες κινήσεις που έκανε όταν ανέλαβε την διακυβέρνηση το 2019».

Προσθέτει ότι «ο Κ. Μητσοτάκης και το πρωθυπουργικό του γραφείο είναι σύμφωνα με τον Ταλ Ντίλιαν, οι ηθικοί αυτουργοί για σημαντικά κακουργήματα και το μεγαλύτερο σκάνδαλο από την Μεταπολίτευση.

Που όσο και αν προσπαθούν να το καλύψουν, είναι τέτοια η σπουδαιότητά του που ακόμα και τόσο ισχυροί μηχανισμοί χειραγώγησης αδυνατούν να το κάνουν.

Η αλήθεια θα λάμψει και οι ένοχοι θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη».

Δείτε την ανάρτηση Σακελλαρίδη