Σακελλαρίδης (Νέα Αριστερά): Αποδείχθηκε ότι ο Κ. Μητσοτάκης και το πρωθυπουργικό του γραφείο είναι οι ηθικοί αυτουργοί των υποκλοπών
«Μετά την παραδοχή Ντίλιαν, δεν υπάρχει πλέον ούτε μία αμφιβολία ότι η κυβέρνηση και η ΕΥΠ ήταν οι πελάτες της Intellexa, αγόρασαν το Predator και το χρησιμοποίησαν παρακολουθώντας 87 στόχους» αναφέρει ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης» τονίζοντας ότι «ο Κ. Μητσοτάκης και το πρωθυπουργικό του γραφείο είναι οι ηθικοί αυτουργοί για σημαντικά κακουργήματα και το μεγαλύτερο σκάνδαλο από την Μεταπολίτευση»
Πυρά κατά της κυβέρνησης και προσωπικά εναντίον του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελλαρίδης μετά τις αποκαλύψεις από το αφεντικό της Intellexa Ταλ Ντίλιαν ο οποίος έδειξε την ελληνική κυβέρνηση ως βασικό συνεργάτη του στην υπόθεση των υποκλοπών με το λογισμικό παρακολούθησης Predator.
«Πλέον είναι γεγονός. Η κυβέρνηση και η ΕΥΠ είναι οι πελάτες και οι ηθικοί αυτουργοί των παρακολουθήσεων» αναφέρει ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης σε ανάρτησή του.
Όπως τονίζει χαρακτηριστικά, «στην χτεσινοβραδινή εκπομπή της Δώρα Αναγνωστοπούλου στο Mega, ο Ταλ Ντίλιαν ιδρυτής της Intellexa και πρόσφατα καταδικασμένος για τις υποκλοπές από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών σε 126 έτη και 8 μήνες φυλάκιση έκανε και επίσημα την μεγαλύτερη αποκάλυψη.
«Η αλήθεια θα λάμψει και οι ένοχοι θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη»
