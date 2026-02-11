newspaper
Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

ps. post
scriptum

Εκφοβισμός δημοσιογράφων και βουλευτών της αντιπολίτευσης, ποινικοποίηση της κριτικής. Ετσι λειτουργούν τα καθεστώτα. Οποιαδήποτε ομοιότητα με την κυβέρνηση είναι (;) συμπτωματική

# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Δίκη υποκλοπών: Έθεσαν σε κίνδυνο τη Δημοκρατία οι πράξεις Ντίλιαν, Χάμου, Μπίτζιου, Λαβράνου, τόνισε ο Λιανός
Ελλάδα 11 Φεβρουαρίου 2026, 05:00

Δίκη υποκλοπών: Έθεσαν σε κίνδυνο τη Δημοκρατία οι πράξεις Ντίλιαν, Χάμου, Μπίτζιου, Λαβράνου, τόνισε ο Λιανός

Ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, Πέτρος Λιανός, αναφέρθηκε «στο κοινό κέντρο ΕΥΠ-Predator» κατά την αγόρευσή του στη δίκη για τις υποκλοπές. «Η Ελλάδα κατέληξε να γίνει το επιχειρησιακό κέντρο του κατασκοπευτικού γαλαξία της Intellexa», τόνισε

Πάνος Τσίκαλας
ΡεπορτάζΠάνος Τσίκαλας
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ραντεβού μετά το χωρισμό: How soon is too soon…;

Ραντεβού μετά το χωρισμό: How soon is too soon…;

Spotlight

Ως επίθεση που έθεσε σε κίνδυνο το δημοκρατικό πολίτευμα και, πρωτίστως, την εθνική ασφάλεια χαρακτήρισε τις πράξεις των τεσσάρων κατηγορουμένων -Σάρα Χάμου, Ταλ Ντίλιαν, Γιάννη Λαβράνου και Φέλιξ Μπίτζιου- ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, Πέτρος Λιανός, κατά την αγόρευσή του στην 35η δικάσιμο της δίκης για τις υποκλοπές.

Αναλύοντας σειρά στοιχείων που παρατέθηκαν στο δικαστήριο σχετικά με τους κατηγορουμένους, ο κ. Λιανός τόνισε πως «δίνουν μια ξεκάθαρη εικόνα για την εμπλοκή των εταιρειών και των προσώπων στην παρούσα υπόθεση». Όπως σημείωσε, «δείχνουν ποιοι, πότε και πώς έφεραν και λειτούργησαν το κατασκοπευτικό λογισμικό στη χώρα μας και παγίδευσαν πολιτικούς και στρατιωτικούς αξιωματούχους, δικαστικούς λειτουργούς, δημοσιογράφους, δικηγόρους και άλλους πολίτες, επιτιθέμενοι στην ιδιωτικότητα των θυμάτων, στην εθνική ασφάλεια και εν τέλει στην ίδια τη δημοκρατία».

Ωστόσο, στάθηκε στο γεγονός ότι, όπως είπε, σε όλες τις ενέργειές τους λειτούργησαν από κοινού με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.

«Το ενιαίο κέντρο λειτουργίας προκύπτει από τους κοινούς στόχους, από τη χρονική ταύτιση, από την επιχειρησιακή αλληλουχία ανάμεσα στη “νομότυπη” παρακολούθηση μέσω άρσης απορρήτου από την ΕΥΠ και στην παράνομη παγίδευση μέσω Predator. Δείτε την ακριβή συμμετρία. Τι δείχνει; Δείχνει ότι συγκεκριμένοι άνθρωποι τέθηκαν υπό παρακολούθηση ‘με δύο χέρια’ —το ένα θεσμικό και το άλλο παράνομο— με την ίδια χρονική αφετηρία», τόνισε, μεταξύ άλλων.

Όσον αφορά την Intellexa, επισήμανε πως αυτή ριζώθηκε στην Ελλάδα. «Συνδέθηκε οργανικά, σε πλήρη σύμπραξη με την ΕΥΠ, ώστε να δημιουργηθεί ένα ενιαίο και συντονισμένο κέντρο παρακολουθήσεων στη χώρα. Η Ελλάδα της προσέφερε κάτι ανεκτίμητο. Τη θεσμική της σφραγίδα. Την ιδιότητα της εταιρείας που εδρεύει και ρυθμίζεται από κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Της άνοιξε δρόμους, της διευκόλυνε τις εξαγωγές, της προσέφερε κάλυψη και νομιμοφανή υπόσταση. Και έτσι η Ελλάδα κατέληξε να γίνει το επιχειρησιακό κέντρο του κατασκοπευτικού της γαλαξία», τόνισε.

Η διαφωνία με την εισαγγελική πρόταση

Χαρακτήρισε «εξαιρετικά τεκμηριωμένη» την εισαγγελική πρόταση, ωστόσο εξέφρασε νομική διαφωνία ως προς την κατά συρροή τέλεση του αδικήματος της παραβίασης του απορρήτου των επικοινωνιών.

«Πέραν της παραβίασης των προσωπικών δεδομένων, που κατά την πάγια θέση της θεωρίας και της νομολογίας παραβιάζει το προσωποπαγές έννομο αγαθό της πληροφοριακής αυτοδιάθεσης, επίσης, προσωποπαγές έννομο αγαθό προσβάλει και η παραβίαση του αρ. 370Α του Ποινικού Κώδικα. Όπως αναλυτικά αναφέρουμε στο σημείωμά μας, η πράξη αυτή προσβάλει το προσωποπαγές έννομο αγαθό του ιδιωτικού βίου ή -κατ’ άλλη άποψη- συμπροσβάλει τα συμπροστατευόμενα προσωποπαγή έννομα αγαθά του ιδιωτικού βίου και του απορρήτου της προφορικής επικοινωνίας, ως έκφανση του ιδιωτικού βίου του ατόμου. », τόνισε ο κ. Λιανός.

Ακολούθως πρόσθεσε πως «ακόμα δε και αν υιοθετηθεί η άποψη ότι με τη διάταξη αυτή συμπροστατεύεται το απόρρητο της επικοινωνίας και ο ιδιωτικός βίος -και όχι αποκλειστικά ο ιδιωτικός βίος-, και ακόμα και αν θεωρηθεί – εσφαλμένα κατά την άποψή μου- ότι η επικοινωνία δεν αποτελεί προσωποπαγές έννομο αγαθό, αλλά η διάταξη αναφέρεται στην επικοινωνία γενικώς, ακόμη και τότε, το προσωποπαγές έννομο αγαθό του ιδιωτικού βίου εξακολουθεί να συμπροσβάλλεται».

«Η υπόθεση αφορά το αν η Δημοκρατία έχει μηχανισμούς αυτοπροστασίας».

Ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας υπογράμμισε πως το δικαστήριο καλείται να σταθεί απέναντι στην πραγματικότητα, και όχι να διαλέξει ανάμεσα σε «αφηγήματα». Όπως είπε, «καλείται να αξιολογήσει αποδείξεις και να εφαρμόσει τον νόμο, επί συγκεκριμένων και πλήρως αποδεδειγμένων πραγματικών περιστατικών. Να ενώσει ψηφίδες που, όταν συντεθούν, σχηματίζουν μια εικόνα τόσο πλήρη, τόσο καθαρή και τόσο αποκαλυπτική, που δεν αφήνει περιθώριο αμφιβολίας, ούτε χώρο διαφυγής».

Τόνισε πως η απόφαση θα είναι μια απάντηση που αποκαθιστά το κύρος του κράτους δικαίου. «Η υπόθεση αυτή δεν αφορά απλώς ένα μεμονωμένο περιστατικό. Αφορά τη σχέση του πολίτη με το κράτος. Αφορά το αν ο πολίτης μπορεί να αισθάνεται ασφαλής απέναντι στην αυθαιρεσία. Αφορά το αν η Δημοκρατία έχει μηχανισμούς αυτοπροστασίας ή αν παραδίδεται αμαχητί σε σκοτεινά κέντρα ισχύος. Αφορά την εμπιστοσύνη του πολίτη, ότι η ιδιωτική του σφαίρα προστατεύεται και ότι η παραβίασή της δεν μένει ατιμώρητη».

Ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας Πέτρος Λιανός

«Το μεγαλύτερο σκάνδαλο παρακολούθησης στην Ευρώπη»

Χαρακτήρισε την υπόθεση των υποκλοπών ως το μεγαλύτερο σκάνδαλο παρακολούθησης που γνώρισε η Ευρώπη και κάλεσε το δικαστήριο να στείλει ένα μήνυμα στους πολίτες «ότι κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου. Να λάβει μια απόφαση που θα αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στη Δικαιοσύνη και θα επαναβεβαιώσει ότι η έννομη τάξη δεν είναι διακοσμητική, αλλά ζωντανή και δεσμευτική. Μια απόφαση που θα διακηρύξει, με τρόπο κατηγορηματικό, ότι κανείς δεν μπορεί να δρα ανεξέλεγκτα».

Στο ίδιο πλαίσιο, έκανε λόγο για πλήγματα στο κράτος δικαίου και τη Δημοκρατία «αν δεν χυθεί άπλετο φως σε όλες τις πτυχές της υπόθεσης, ακόμα και αυτές που κάποιοι προσπάθησαν να συσκοτίσουν».

«Να κριθούν ένοχοι οι κατηγορούμενοι και να διαβιβαστεί η δικογραφία»

Όσον αφορά την απόφαση του δικαστηρίου, ο κ. Λιανός ζήτησε την ενοχή των κατηγορουμένων για όλες τις πράξεις, «κατ’ επιτρεπτή βελτίωση της κατηγορίας σε κατά συρροή τέλεση των αδικημάτων της παραβίασης των προσωπικών δεδομένων και της παραβίασης του απορρήτου των επικοινωνιών».

Αιτήθηκε τη διαβίβαση της δικογραφίας για όσα αδικήματα προέκυψαν και τόνισε πως «για τα αδικήματα της κατασκοπίας και της παραβίασης προσωπικών δεδομένων, από την οποία προκλήθηκε κίνδυνος για την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος και για την εθνική ασφάλεια. Θα ζητήσω να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη δίωξη των μαρτύρων που —κατά την κρίση σας— εμφανίστηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου και διέπραξαν το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης. Μάρτυρες, που αποτέλεσαν μέρος της προσπάθειας συγκάλυψης και συνένοχοι στην προσπάθεια εκτροπής και υποβάθμισης της υπόθεσης».

Τέλος, επισήμανε πως «δεδομένων των στοιχείων που έχουν προκύψει, θα ζητήσω να διαβιβαστεί η δικογραφία για να διερευνηθεί το σκέλος της εμπλοκής της ΕΥΠ, και να λογοδοτήσουν επιτέλους και αυτοί που πίστεψαν ότι μπορούν να δρουν στο σκοτάδι, χωρίς έλεγχο και χωρίς συνέπειες».

Υπενθυμίζεται ότι στη χθεσινή δικάσιμο αγόρευσαν και οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας, Ζαχαρίας Κεσσές και Αρτεμισία Παπαδάκη. Η διαδικασία θα συνεχιστεί την Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου, με τις αγορεύσεις του Χρήστου Κακλαμάνη, συνήγορου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκου Ανδρουλάκη και των συνηγόρων των κατηγορουμένων.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Τραπεζικές χρεώσεις: «Παράθυρο» για τρίτη παρέμβαση

Τραπεζικές χρεώσεις: «Παράθυρο» για τρίτη παρέμβαση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ραντεβού μετά το χωρισμό: How soon is too soon…;

Ραντεβού μετά το χωρισμό: How soon is too soon…;

Economy
Ακρίβεια: Η στροφή στις αγορές της γειτονιάς και τι σημαίνει για την οικονομία

Ακρίβεια: Η στροφή στις αγορές της γειτονιάς και τι σημαίνει για την οικονομία

inWellness
inTown
Stream newspaper
Κτηνοτρόφοι: Προβληματισμός και ανησυχία για την ευλογιά – Ζητούν από την κυβέρνηση «plan b»
Δίμηνο «φωτιά» 10.02.26

Προβληματισμός και ανησυχία στους κτηνοτρόφους για την ευλογιά - Ζητούν από την κυβέρνηση «plan b»

Προβληματισμένοι και με έκδηλη ανησυχία έφυγαν οι κτηνοτρόφοι από τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό στο μέγαρο Μαξίμου. Στόχος μας η εκρίζωση της ευλογιάς, λέει ο Τσιάρας με το αρμόδιο υπουργείο να παραμένει αρνητικό στον εμβολιασμό.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Άρτα: Αυτή είναι η αιτία θανάτου της 35χρονης που πέθανε ένα θήλαζε το μωρό της – Τι αναφέρει η ιατροδικαστική
Στην Αρτα 10.02.26

Αυτή είναι η αιτία θανάτου της 35χρονης που πέθανε ένα θήλαζε το μωρό της - Τι αναφέρει η ιατροδικαστική

Η 35χρονη είχε φέρει στον κόσμο το δεύτερο παιδί της πριν από περίπου 15 ημέρες. Ζούσε στην Άρτα με τον σύζυγό της, γνωστό γιατρό της περιοχής, και τα δύο τους παιδιά.

Σύνταξη
Τέμπη: Τρία χρόνια από την τραγωδία – Το κάλεσμα για μαζικές συγκεντρώσεις
Παννατική απεργία 10.02.26

Τρία χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών - Το κάλεσμα για μαζικές συγκεντρώσεις

Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών απευθύνει κάλεσμα για συμμετοχή στις συγκεντρώσεις μαζί με τα Εργατικά Κέντρα και τα Σωματεία Εργαζομένων, τους Φοιτητικούς Συλλόγους, τους μαζικούς φορείς, σε όλη την Ελλάδα.

Σύνταξη
Προφυλακίστηκε ο σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία – Δηλώνει ανακουφισμένος με τη σύλληψή του
Ελλάδα 10.02.26

Προφυλακίστηκε ο σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία – Δηλώνει ανακουφισμένος με τη σύλληψή του

Ο σμήναρχος φέρεται να κατονόμασε τρία άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση - Οι δικηγόροι του δήλωσαν, ότι ο πελάτης τους αισθάνεται «ανακουφισμένος» μετά τη σύλληψή του από τις αρχές.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Χανιά: Ο Ρώσος πρώην δήμαρχος και οι επαφές με τη ρωσόφωνη μαφία – Βίντεο ντοκουμέντο από την εμπρηστική επίθεση
Ελλάδα 10.02.26

Χανιά: Ο Ρώσος πρώην δήμαρχος και οι επαφές με τη ρωσόφωνη μαφία – Βίντεο ντοκουμέντο από την εμπρηστική επίθεση

Ο Ρώσος φέρεται να ήρθε σε επαφή με κυκλώματα της ρωσόφωνης μαφίας στη Θεσσαλονίκη και να οργάνωσε την εμπρηστική επίθεση στα Χανιά για να εκφοβίσει την πρώην σύντροφό του με την οποία έχει οικονομικές διαφορές

Σύνταξη
«Αδράνησαν για τις υποκλοπές, η συγκάλυψη έγινε συνώνυμο του σκανδάλου», κατήγγειλε ο Ζαχαρίας Κεσσές
«Προσκλητήριο ανευθυνότητας» 10.02.26

«Αδράνησαν για τις υποκλοπές, η συγκάλυψη έγινε συνώνυμο του σκανδάλου», κατήγγειλε ο Ζαχαρίας Κεσσές

Ποταμός ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, Ζαχαρίας Κεσσές, στην αγόρευσή του στη δίκη για τις υποκλοπές. Ζήτησε την παραδειγματική τιμωρία των κατηγορουμένων ώστε να γίνει «η αρχή της επαναφοράς του αυτονοήτου, της λειτουργίας του κράτους δικαίου απέναντι ακόμη και στους πιο διαπλεκόμενους και ισχυρούς»

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Λόρα: Δείγμα DNA από τη μητέρα της ζήτησαν οι γερμανικές Αρχές – Στη Γερμανία ο πατέρας της 16χρονης
Ελλάδα 10.02.26

Λόρα: Δείγμα DNA από τη μητέρα της ζήτησαν οι γερμανικές Αρχές – Στη Γερμανία ο πατέρας της 16χρονης

Μεγάλα γερμανικά μέσα ασχολούνται σχεδόν καθημερινά με την εξαφάνιση της 16χρονης - Παράλληλα, αμέτρητες είναι οι αναρτήσεις στα social media από απλό κόσμο στην Γερμανία που εθελοντικά ψάχνει για τη Λόρα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η αντιαεροπορική άμυνα της Ρωσίας απέκρουσε επιδρομή drones της Ουκρανίας
Κόσμος 11.02.26

Η αντιαεροπορική άμυνα της Ρωσίας απέκρουσε επιδρομή drones της Ουκρανίας

Για «μαζική» επιδρομή κάνει λόγο η Ρωσία σημειώνοντας ότι προκλήθηκαν ζημιές σε διαμέρισμα πολυκατοικίας, ξέσπασε πυρκαγιά σε εργοστάσιο και κατέπεσαν συντρίμμια καταρριφθέντων drones σε νηπιαγωγείο

Σύνταξη
Νότιο Σουδάν: Νέα κλιμάκωση της βίας, έκκληση για πολιτική λύση και προστασία αμάχων στο ΣΑ του ΟΗΕ
Κόσμος 11.02.26

Νέα κλιμάκωση της βίας στο Νότιο Σουδάν - Έκκληση για πολιτική λύση και προστασία αμάχων στο ΣΑ του ΟΗΕ

Η «εύθραυστη» κατάσταση στο Νότιο Σουδάν έχει σημάνει συναγερμό - Η εισήγηση του του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα για τις Ειρηνευτικές Επιχειρήσεις στο ΣΑ του ΟΗΕ, η θέση της Ελλάδας

Σύνταξη
Οικονομική ασφυξία: Το μετέωρο βήμα του συνταξιούχου με απώλειες 3,5 δισ. ευρώ φέτος
Οικονομία 11.02.26

Οικονομική ασφυξία: Το μετέωρο βήμα του συνταξιούχου με απώλειες 3,5 δισ. ευρώ φέτος

Η κυβέρνηση από τη μια αυξάνει κατά ένα μικρό ποσοστό τις συντάξεις και από την άλλη εισπράττει υπερδιπλάσια από φόρους και «εισφορές» που έχουν θεσπίσει μνημονιακοί νόμοι οι οποίοι ισχύουν έως σήμερα

Ηλίας Γεωργάκης
Ο Μητσοτάκης στην Άγκυρα, ο Δένδιας στις Βρυξέλλες – Γιατί ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έμεινε εκτός αποστολής
Πολιτική 11.02.26

Ο Μητσοτάκης στην Άγκυρα, ο Δένδιας στις Βρυξέλλες – Γιατί ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έμεινε εκτός αποστολής

Ο Δένδιας Τετάρτη και Πέμπτη θα βρίσκεται στις Βρυξέλλες για την Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της ΕΕ και ακολούθως για του ΝΑΤΟ, ως εκ τούτου το πρόγραμμα του δεν επέτρεπε την μετάβαση στην Άγκυρα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αποτροπή ή κατευνασμός; – Ο «Αρκτικός Φρουρός» και η επιστροφή του ΝΑΤΟ στον Απώτερο Βορρά
Ασκήσεις επί χάρτου 11.02.26

Αποτροπή ή κατευνασμός; – Ο «Αρκτικός Φρουρός» και η επιστροφή του ΝΑΤΟ στον Απώτερο Βορρά

To ΝΑΤΟ προχωρά στον σχεδιασμό αποστολής στην Αρκτική για να αμβλύνει τον αναθεωρητισμό του Τραμπ και τη γεωπολιτική απειλή της Ρωσίας και της Κίνας, προσώρας με αμφίβολη επιχειρησιακή επάρκεια

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Πρωταθλήτρια στη στεγαστική ανασφάλεια η Ελλάδα – Υποψήφιος «ξεσπιτόγατος» ο 1 στους 3 ενοικιαστές
Έρευνα Εurofound 11.02.26

Πρωταθλήτρια στη στεγαστική ανασφάλεια η Ελλάδα – Υποψήφιος «ξεσπιτόγατος» ο 1 στους 3 ενοικιαστές

Η νέα έρευνα του ιδρύματος Eurofound για τις συνθήκες ζωής και εργασίας στην ΕΕ, αποτυπώνει τη διεύρυνση των ανισοτήτων. Θλιβερή πρωτιά στης Ελλάδας στη στεγαστική ανασφάλεια.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο Μακρόν κηρύττει την Ευρώπη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης – Τα τέσσερα προβλήματα που πρέπει να λύσει
The Economist 11.02.26

Ο Μακρόν κηρύττει την Ευρώπη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης – Τα τέσσερα προβλήματα που πρέπει να λύσει

Για τον Μακρόν η πρόκληση είναι να μετατραπούν τα δυνατά σημεία της Ευρώπης σε μοχλούς γεωπολιτικής ισχύος, πριν άλλες δυνάμεις προχωρήσουν τόσο πολύ που να μην μπορεί πλέον να τις ανταγωνιστεί.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Κούβα: «Ο Μάρκο Ρούμπιο επιβλέπει προσωπικά τον λιμό ενός ολόκληρου έθνους»
Κόσμος 11.02.26

Κούβα: «Ο Μάρκο Ρούμπιο επιβλέπει προσωπικά τον λιμό ενός ολόκληρου έθνους»

Ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ενημέρωσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι διεξάγονται συνομιλίες με την Κούβα στο υψηλότερο επίπεδο. Το Drop Site διαψεύδει πως έχουν διεξαχθεί συνομιλίες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ισημερινός: Συνέλαβαν με τα εσώρουχα τον δήμαρχο της Γουαγιακίλ, σφοδρό αντίπαλο του προέδρου Νομπόα
Ισημερινός 11.02.26

Συνέλαβαν με τα εσώρουχα τον δήμαρχο της Γουαγιακίλ

Η αστυνομία του Ισημερινού συνέλαβε τον δημοφιλή δήμαρχο της Γουαγιακίλ, σφοδρό αντίπαλο του προέδρου Νομπόα, ενώ φορούσε τα εσώρουχά του, με τη φωτογραφία να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Σύνταξη
Αναμνήσεις από το μέλλον!
Opinion 11.02.26

Αναμνήσεις από το μέλλον!

Με αφετηρία αυτή τη σχεδόν εφιαλτική δυστοπία το «Second Sleep», τoυ R. Harris, δεν μας αφήνει ως αναγνώστες να ηρεμήσουμε και μας ετοιμάζει για απρόβλεπτες και καθόλου καλοδεχούμενες καταστάσεις

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
ΠΟΥ: Οι μισοί από τους 94 και πλέον εκατ. ανθρώπους με καταρράκτη δεν έχουν πρόσβαση σε επέμβαση
ΠΟΥ 11.02.26

Οι μισοί από τους πάσχοντες με καταρράκτη δεν έχουν πρόσβαση σε επέμβαση

Παρότι αποτελεί μια απλή 15λεπτη διαδικασία, η χειρουγική επέμβαση για τον καταρράκτη είναι αδύνατη για τους μισούς από τους 94 και πλέον εκατομμύρια πάσχοντες σε παγκόσμια κλίμακα.

Σύνταξη
Ιράν: Ο Αραγκτσί λέει πως έχει δώσει εντολή για σχέδιο που θα διασφαλίζει την μη ανάπτυξη πυρηνικών όπλων [βίντεο]
Συνέντευξη RT 11.02.26

Ο Αραγκτσί λέει πως έχει δώσει εντολή για σχέδιο που θα διασφαλίζει την μη ανάπτυξη πυρηνικών όπλων

Σε συνέντευξή του στο RT, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγκτσί, ζήτησε εγγυήσεις από τις ΗΠΑ πως δεν θα επιτεθούν ξανά εν μέσω διαπραγματεύσεων, λέγοντας πως έχει δώσει οδηγία για συμφωνία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βουλή ΗΠΑ: Θυελλώδης συνεδρίαση κατά την ακρόαση των επικεφαλής των υπηρεσιών για τη μετανάστευση
Ουάσιγκτον 11.02.26

Θυελλώδης συνεδρίαση για την ICE στη Βουλή των ΗΠΑ

Ακρόαση των επικεφαλής τριών υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για τη μετανάστευση πραγματοποιήθηκε στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, ενώ συζητείται ο προϋπολογισμός του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας.

Σύνταξη
Σκάνδαλο Επσταϊν: Μια κατάθεση του 2006 αποκαλύπτει ότι ο Τραμπ γνώριζε για τα εγκλήματα του πρώην φίλου του
Πριν 20 χρόνια 11.02.26

«Ολοι ήξεραν» τι έκανε ο Επσταϊν φέρεται τώρα να είχε δηλώσει ο Τραμπ

«Ολοι ήξεραν ότι τα έκανε αυτά», φέρεται να είχε δηλώσει ο Τραμπ για τον Επσταϊν, εγείροντας ερωτήματα για τον ισχυρισμό του ότι δεν ήξερε απολύτως τίποτα για τα εγκλήματα του πρώην φίλου του.

Σύνταξη
Πορτογαλία: Παραίτηση της υπουργού Εσωτερικών υπό το βάρος των επικρίσεων έπειτα από τη φονική κακοκαιρία
Πορτογαλία 11.02.26

Η φονική κακοκαιρία σάρωσε και την υπουργό Εσωτερικών

Παραιτήθηκε η υπουργός Εσωτερικών της Πορτογαλίας, η οποία δεχόταν φραστικά πυρά για τον τρόπο που χειρίστηκε την κρίση εξαιτίας της φονικής κακοκαιρίας που έπληξε τη χώρα τις τελευταίες ημέρες.

Σύνταξη
Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Ανοίγει παράθυρο σε πυρηνικά όπλα
Media 11.02.26

Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Ανοίγει παράθυρο σε πυρηνικά όπλα

Τουρκία - Συναγερμός από δηλώσεις Φιντάν • Στη σκιά της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν σήμερα, ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο η γειτονική χώρα να αποκτήσει πυρηνικά όπλα

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο