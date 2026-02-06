Καταπέλτης ο εισαγγελέας στη δίκη για τις υποκλοπές: Προτείνει την ενοχή των κατηγορουμένων

Καταπέλτης με ανάλυση όλων των γεγονότων από την έναρξη παράνομων παρακολουθήσεων έως και τα αδικήματα που καταλόγισε στους κατηγορούμενους ήταν στην αγόρευσή του ο εισαγγελέας, Δημήτρης Παυλίδης, στην 34η δικάσιμο της δικής για τις υποκλοπές.

Ο εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή και των τεσσάρων κατηγορουμένων, Ταλ Ντίλιαν, Σάρα Χάμου, Φέλιξ Μπίτζιου και Γιάννη Λαβράνου, κρίνοντας πως απεδείχθη η σύνδεση όλων με τις επίμαχες εταιρείες, όπως το πλέγμα της Intellexa, η Krikel και άλλες. Ο κ. Παυλίδης υπογράμμισε πως, στο ελληνικό δίκαιο, «δεν θα μπορούσαμε να κρύψουμε ποινικά αδικήματα πίσω από εταιρικά σχήματα».

«Απειλεί τον πυρήνα του δημοκρατικού πολιτεύματος το Predator»

Ο εισαγγελέας τόνισε πως η χρήση του Predator είναι απολύτως παράνομη καθώς «παραβιάζει βάναυσα την ιδιωτική ζωή και απειλεί τον πυρήνα του δημοκρατικού πολιτεύματος, γιατί δίνει εξουσίες σε άτομα που δεν θα έπρεπε να τις έχουν».

Πρόσθεσε ακόμη ότι «τυχόν χρήση από κρατικές υπηρεσίες θα πρέπει να αποτελέσει σημείο αφύπνισης». Σε άλλο σημείο υπογράμμισε πως «αυτό που δεν αμφισβητείται ότι το Predator λειτούργησε με κάποια υποδομή στην ελληνική επικράτεια».

Παράλληλα, επισήμανε με έμφαση ότι η δίκη για τις υποκλοπές δεν έπρεπε να δικαστεί σε μονομελές πλημμελειοδικείο, αλλά να αντιμετωπιστούν ως κακούργημα. «Μεταγενέστερα οι πράξεις αναβαθμίστηκαν σε κακουργήματα. Αν είχαν γίνει λίγο αργότερα, η υπόθεση δεν θα ήταν για μονομελές δικαστήριο, μπορείτε να το καταλάβετε», τόνισε.

Στάθηκε και σε αρκετές καταθέσεις μαρτύρων, όπως του Σωτήρη Ντάλλα, της Λίνας Κατσούδα, του Σταμάτη Τρίμπαλη, του Χρήστου Ράμου, του Παναγιώτη Γκρίτζαλη και δημοσιογράφων. Ιδιαίτερη έμφαση, ωστόσο, έδωσε σε αυτήν του πρώην εργαζομένου της Intellexa, Παναγιώτη Κούτσιου, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι είναι «σημαντική» και «διαφωτιστική» παρότι εξέφρασε επιφυλάξεις για το πόσο «αληθής» ήταν. «Θεωρώ ότι δεν αποκάλυψε την έκταση του εγχειρήματος», τόνισε.

Εξέφρασε τη δυσαρέσκεια για τη δυσαρέσκεια για τη μη προσέλευση των κατηγορουμένων στο δικαστήριο, παρότι είναι δικονομικό δικαίωμά τους. «Δεν μπορεί να μην σημειωθεί η μη προσωπική παράσταση έστω ενός από τους τέσσερις κατηγορούμενους σε τόσες δικασίμους», επισήμανε.

Απροθυμία από υψηλά ιστάμενα πρόσωπα που ήταν στόχοι του Predator

Παρατήρησε ταυτόχρονα ότι από τους δεκάδες στόχους του Predator που, όπως είπε, αποτελούν υψηλά ιστάμενα πρόσωπα, γενικότερη απροθυμία να δώσουν τα κινητά τους τηλέφωνα προς έλεγχο ή να ορίσουν συνήγορο για την υπόθεση.

Υπερασπίστηκε την ακεραιότητα του Citizen Lab και των εκθέσεών του, επισημαίνοντας πως «κατά τη διάρκεια της δίκης υπήρχε έμμεση ή άμεση αμφισβήτηση αξιοπιστία του Citizen Lab. Η αξιοπιστία των εκθέσεων είναι κομβική για τη δίκη. Έχει εξειδικευμένο τμήμα έρευνας, ίσως ο,τι καλύτερο κυκλοφορεί μαζί με το Amnesty Tech. Πρωτοπόρησαν στη διάγνωση του λογισμικού Pegasus. Αντίστοιχης εμβέλειας ερευνητές μπορούν να εντοπιστούν σε κυβερνήσεις ή μεγάλες εταιρείες», είπε και πρόσθεσε πως «τα αποτελέσματα των επιμολύνσεων δεν έχουν αμφισβητήσει κανείς».

Έκανε, ακόμη, ιδιαίτερη μνεία στις προσφορές της Intellexa προς υποψήφιους πελάτες για τα λογισμικά της. Ο κ. Παυλίδης ανέφερε ακόμη το γεγονός ότι το Predator και οι μετονομασίες του, δεν πουλιόταν σε ιδιώτες αλλά σε κράτη.

Το κατηγορητήριο που πρότεινε ο εισαγγελέας

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι είναι αντιμέτωποι με τέσσερα πλημμελήματα. Ειδικότερα, πρότεινε την ενοχή για το αδίκημα της επέμβασης σε σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, κατ’ συρροή τετελεσμένη και σε απόπειρα.

Όσον αφορά το πρώτο αδίκημα, σε σχέση με το κλητήριο θέσπισμα, προστέθηκε η κατ’ συρροή τέλεση της πράξης, γεγονός που σημαίνει ότι οι κατηγορούμενοι ενδέχεται, αν υιοθετηθεί η πρόταση, να αντιμετωπίσουν ποινές για κάθε ένα από τα 92 θύματα του παράνομου λογισμικού Predator, με ανώτατο όριο τα οκτώ έτη φυλάκισης. Σημειώνεται ότι ανάλογο σκεπτικό είχε καταθέσει στην προηγούμενη δικάσιμο ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, Ζαχαρίας Κεσσές.

Πρότεινε επίσης την ενοχή τους για την παραβίαση του απορρήτου τηλεφωνικής επικοινωνίας και προφορικής συνομιλίας, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, όπως και για την παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών ή σε δεδομένα, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, τονίζοντας πως πρέπει να καταδικαστούν για τις πράξεις που θύματα έχουν κάνει έγκυρη και νομότυπη έγκληση.

Πώς θα συνεχιστεί η δίκη για τις υποκλοπές

Στις επόμενες δικασίμους, η σκυτάλη των αγορεύσεων θα περάσει στους δικηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας, ενώ στο τέλος θα αγορεύσουν οι δικηγόροι των κατηγορουμένων.

Στο τέλος, ο πρόεδρος του δικαστηρίου θα ανακοινώσει τη μέρα έκδοσης της απόφασης, που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.