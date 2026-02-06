Έφτασε η ώρα του εισαγγελέα στη δίκη για τις υποκλοπές – Τι θα ακολουθήσει

Η ώρα της αγόρευσης του εισαγγελέα έφτασε στη δίκη για τις υποκλοπές στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών. Η σημερινή δικάσιμος, 34η στη σειρά, ξεκινά στις 09:00 και αναμένεται να διαρκέσει μέχρι το πέρας του ωραρίου.

Ο εισαγγελέας, μετά από μια διαδικασία κατά την οποία εξετάστηκε πλήθος μαρτύρων -μεταξύ των οποίων και ο λεγόμενος κρεοπώλης, Αιμίλιος Κοσμίδης, στο όνομα του οποίου ήταν η prepaid κάρτα με την οποία πληρώθηκαν τα μολυσμένα SMS, ο πρώην εργαζόμενος της Intellexa Παναγιώτης Κούτσιος, η πρώην ιδιαιτέρα του Φέλιξ Μπίτζιου Λίνα Κατσούδα, ο πρώην πρόεδρος της ΑΔΑΕ Χρήστος Ράμμος, ο πρώην εργαζόμενος της Krikel, Σωτήρης Ντάλλας, και άλλοι- θα διατυπώσει σήμερα, Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου την πρότασή του.

Παράλληλα, κατατέθηκαν πλήθος εγγράφων και αποδεικτικών στοιχείων, βάσει των οποίων, όπως και των μαρτυρικών καταθέσεων ο εισαγγελέας θα διατυπώσει την πρότασή του για τους τέσσερις κατηγορουμένους ιδιώτες-επιχειρηματίες.

Κατηγορούμενοι είναι οι Φέλιξ Μπίτζιος και Σάρα Χάμου (νόμιμοι εκπρόσωποι και διαχειριστές της Intellexa και των συνδεόμενων – συνεργαζόμενων με αυτή εταιρειών), ο Ταλ Ντίλιαν (ιδρυτής της Intellexa) και ο Γιάννης Λαβράνος (ο οποίος ασκούσε επίσης πραγματικό έλεγχο στην Intellexa και στις συνδεόμενες – συνεργαζόμενες με αυτή εταιρείες, μεταξύ των οποίων και η Krikel). Αντιμετωπίζουν τρία πλημμελήματα που αφορούν την παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών.

Ειδικότερα, οι κατηγορίες είναι οι εξής:

– Επέμβαση σε σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα,

– Παραβίαση του απορρήτου τηλεφωνικής επικοινωνίας και προφορικής συνομιλίας, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα,

– Παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών ή σε δεδομένα, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα.

Το αίτημα για μετατροπή των αδικημάτων – Τι θα ακολουθήσει

Σημειώνεται ότι στην τελευταία δικάσιμο, ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, Ζαχαρίας Κεσσές, κατέθεσε γραπτώς στον εισαγγελέα το σκεπτικό του για τη μετατροπή των αδικημάτων από κατ’ εξακολούθηση σε κατά συρροή.

Σε περίπτωση που υιοθετηθεί η συγκεκριμένη πρόταση, οι κατηγορούμενοι ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ποινές για κάθε ένα από τα 92 θύματα του παράνομου λογισμικού Predator, με ανώτατο όριο τα οκτώ έτη φυλάκισης.

Στις επόμενες δικασίμους, η σκυτάλη των αγορεύσεων θα περάσει στους δικηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας, ενώ στο τέλος θα αγορεύσουν οι δικηγόροι των κατηγορουμένων. Στο τέλος, ο πρόεδρος του δικαστηρίου θα ανακοινώσει τη μέρα έκδοσης της απόφασης, που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Υπενθυμίζεται ότι οι κατηγορούμενοι δεν προσήλθαν για απολογία στη δίκη για τις υποκλοπές, παρά την επιθυμία της έδρας και του εισαγγελέα.