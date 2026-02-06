newspaper
Παρασκευή 06 Φεβρουαρίου 2026
Έφτασε η ώρα του εισαγγελέα στη δίκη για τις υποκλοπές – Τι θα ακολουθήσει
Ελλάδα 06 Φεβρουαρίου 2026, 06:00

Έφτασε η ώρα του εισαγγελέα στη δίκη για τις υποκλοπές – Τι θα ακολουθήσει

Ο εισαγγελέας της έδρας θα αξιολογήσει το πλήθος των μαρτυρικών καταθέσεων και των εγγράφων-στοιχείων που κατατέθηκαν στη δίκη για τις υποκλοπές και θα διατυπώσει την πρότασή του για τους τέσσερις κατηγορούμενους, Ταλ Ντίλιαν, Σάρα Χάμου, Γιάννη Λαβράνο και Φέλιξ Μπίτζιο

Πάνος Τσίκαλας
ΡεπορτάζΠάνος Τσίκαλας
Η ώρα της αγόρευσης του εισαγγελέα έφτασε στη δίκη για τις υποκλοπές στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών. Η σημερινή δικάσιμος, 34η στη σειρά, ξεκινά στις 09:00 και αναμένεται να διαρκέσει μέχρι το πέρας του ωραρίου.

Ο εισαγγελέας, μετά από μια διαδικασία κατά την οποία εξετάστηκε πλήθος μαρτύρων -μεταξύ των οποίων και ο λεγόμενος κρεοπώλης, Αιμίλιος Κοσμίδης, στο όνομα του οποίου ήταν η prepaid κάρτα με την οποία πληρώθηκαν τα μολυσμένα SMS, ο πρώην εργαζόμενος της Intellexa Παναγιώτης Κούτσιος, η πρώην ιδιαιτέρα του Φέλιξ Μπίτζιου Λίνα Κατσούδα, ο πρώην πρόεδρος της ΑΔΑΕ Χρήστος Ράμμος, ο πρώην εργαζόμενος της Krikel, Σωτήρης Ντάλλας, και άλλοι- θα διατυπώσει σήμερα, Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου την πρότασή του.

Παράλληλα, κατατέθηκαν πλήθος εγγράφων και αποδεικτικών στοιχείων, βάσει των οποίων, όπως και των μαρτυρικών καταθέσεων ο εισαγγελέας θα διατυπώσει την πρότασή του για τους τέσσερις κατηγορουμένους ιδιώτες-επιχειρηματίες.

Κατηγορούμενοι είναι οι Φέλιξ Μπίτζιος και Σάρα Χάμου (νόμιμοι εκπρόσωποι και διαχειριστές της Intellexa και των συνδεόμενων – συνεργαζόμενων με αυτή εταιρειών), ο Ταλ Ντίλιαν (ιδρυτής της Intellexa) και ο Γιάννης Λαβράνος (ο οποίος ασκούσε επίσης πραγματικό έλεγχο στην Intellexa και στις συνδεόμενες – συνεργαζόμενες με αυτή εταιρείες, μεταξύ των οποίων και η Krikel). Αντιμετωπίζουν τρία πλημμελήματα που αφορούν την παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών.

Ειδικότερα, οι κατηγορίες είναι οι εξής:

– Επέμβαση σε σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα,

– Παραβίαση του απορρήτου τηλεφωνικής επικοινωνίας και προφορικής συνομιλίας, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα,

– Παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών ή σε δεδομένα, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα.

Το αίτημα για μετατροπή των αδικημάτων – Τι θα ακολουθήσει

Σημειώνεται ότι στην τελευταία δικάσιμο, ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, Ζαχαρίας Κεσσές, κατέθεσε γραπτώς στον εισαγγελέα το σκεπτικό του για τη μετατροπή των αδικημάτων από κατ’ εξακολούθηση σε κατά συρροή.

Σε περίπτωση που υιοθετηθεί η συγκεκριμένη πρόταση, οι κατηγορούμενοι ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ποινές για κάθε ένα από τα 92 θύματα του παράνομου λογισμικού Predator, με ανώτατο όριο τα οκτώ έτη φυλάκισης.

Στις επόμενες δικασίμους, η σκυτάλη των αγορεύσεων θα περάσει στους δικηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας, ενώ στο τέλος θα αγορεύσουν οι δικηγόροι των κατηγορουμένων. Στο τέλος, ο πρόεδρος του δικαστηρίου θα ανακοινώσει τη μέρα έκδοσης της απόφασης, που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Υπενθυμίζεται ότι οι κατηγορούμενοι δεν προσήλθαν για απολογία στη δίκη για τις υποκλοπές, παρά την επιθυμία της έδρας και του εισαγγελέα.

Λούκα Κατσέλη: Σημαντική η απόφαση του Αρείου Πάγου για την οικονομική επιβίωση χιλιάδων δανειοληπτών
Νόμος Κατσέλη 06.02.26

Λούκα Κατσέλη: Σημαντική η απόφαση του Αρείου Πάγου για χιλιάδες δανειολήπτες

Η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου «είναι μια σημαντική και δίκαιη απόφαση», κρίνει η Λούκα Κατσέλη, τονίζοντας ότι «εναρμονίζεται πλήρως με την πρόθεση του νομοθέτη».

Σύνταξη
Σάρωσε η κακοκαιρία: Καταστροφές και μεγάλα προβλήματα σε πολλές περιοχές – Live η πορεία των φαινομένων
Στις λάσπες η χώρα 05.02.26

Σάρωσε η κακοκαιρία: Καταστροφές και μεγάλα προβλήματα σε πολλές περιοχές - Live η πορεία των φαινομένων

Υποδομές υπό κατάρρευση και αποκομμένοι πολίτες σε ένα εφιαλτικό 24ωρο - Γκρεμισμένες γέφυρες, αποκομμένα χωριά και εικόνες βιβλικής καταστροφής από την κακοκαιρία

Σύνταξη
Ειδικός στον ηλεκτρονικό πόλεμο ο αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας που συνελήφθη για κατασκοπεία
Ελλάδα 05.02.26

Ειδικός στον ηλεκτρονικό πόλεμο ο αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας που συνελήφθη για κατασκοπεία

Ο αξιωματικός ανακρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία των ενόπλων δυνάμεων και την ΕΥΠ και φέρεται να έχει αναγνωρίσει το παράνομο των πράξεών του με τη διαρροή προς τρίτους των άκρως απόρρητων στρατιωτικών πληροφοριών.

Σύνταξη
Τραγωδία στην Κομοτηνή: Νεκρός ο οδηγός που παρασύρθηκε από χείμαρρο στην περιοχή Ήφαιστος
Τι συνέβη 05.02.26

Τραγωδία στην Κομοτηνή: Νεκρός ο οδηγός που παρασύρθηκε από χείμαρρο στην περιοχή Ήφαιστος

Ο άνδρας, 55 ετών, παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά του ποταμού Βοζβόζη - Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κομοτηνής είχε ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό του από το απόγευμα της Πέμπτης (5/2)

Σύνταξη
Βιολάντα: Βίντεο-ντοκουμέντα από το «σημείο μηδέν» της έκρηξης – Η ρωγμή στην ένωση των σωλήνων του προπανίου
Ελλάδα 05.02.26

Βιολάντα: Βίντεο-ντοκουμέντα από το «σημείο μηδέν» της έκρηξης – Η ρωγμή στην ένωση των σωλήνων του προπανίου

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού κατόρθωσε να εντοπίσει το ακριβές σημείο όπου έγινε η διαρροή η οποία προκάλεσε τη μοιραία έκρηξη στην μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα»

Σύνταξη
Νέες αποκαλύψεις για τη δασκάλα γιόγκα – Οι περίεργες αναρτήσεις της στα social media για τις εμπρηστικές επιθέσεις
Ελλάδα 05.02.26

Νέες αποκαλύψεις για τη δασκάλα γιόγκα – Οι περίεργες αναρτήσεις της στα social media για τις εμπρηστικές επιθέσεις

Την ίδια ώρα, συγγενείς θύματος της γυναίκας περιγράφει πως η ίδια «καραδοκούσε στην γειτονιά» για να τοποθετήσει τους εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Σύνταξη
Κομοτηνή: Οδηγός παρασύρθηκε από χείμαρρο – Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του
Ελλάδα 05.02.26

Κομοτηνή: Οδηγός παρασύρθηκε από χείμαρρο – Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του

Έρευνες διεξάγει η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κομοτηνής για τον εντοπισμό οδηγού ΙΧ που σύμφωνα με μαρτυρία προσπάθησε να διασχίσει ιρλανδική διάβαση, στην περιοχή του Ηφαίστου

Σύνταξη
Γιάννης Παναγόπουλος: Τα ποσά και οι διαδρομές χρήματος που ερευνά η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
ΓΣΕΕ 05.02.26

Γιάννης Παναγόπουλος: Τα ποσά και οι διαδρομές χρήματος που ερευνά η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

«Δεν έχω να φοβηθώ τίποτε. Είμαι στη διάθεση της Δικαιοσύνης. Η αποκατάσταση της αλήθειας είναι θέμα χρόνου», απαντά ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Τροία δεν ήταν πόλη πολέμου: Πώς άντεξε αιώνες πριν καεί ολοσχερώς μέσα σε ένα βράδυ
Εποχή του Χαλκού 06.02.26

Η Τροία δεν ήταν πόλη πολέμου: Πώς άντεξε αιώνες πριν καεί ολοσχερώς μέσα σε ένα βράδυ

Πολύ πριν ο Όμηρος καθιερώσει την εικόνα της φλεγόμενης Τροίας, η πόλη λειτουργούσε ως σταθερός κόμβος συνεργασίας και εμπορίου. Ανάλυση του Στέφαν Μπλουμ δείχνει γιατί η ειρήνη, όχι ο πόλεμος, εξηγεί τη μακρά της αντοχή.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ανάλυση: Λειτουργεί αποτελεσματικά η ελληνική αγορά εργασίας; – Τι δείχνει η καμπύλη αποτελεσματικής ανεργίας
Ανάλυση 06.02.26

Λειτουργεί αποτελεσματικά η ελληνική αγορά εργασίας; - Τι δείχνει η καμπύλη αποτελεσματικής ανεργίας

Ζητούμενο για την ελληνική αγορά εργασίας η επίτευξη πλήρους απασχόλησης και προϋπόθεση η διεύρυνση της συμμετοχής περισσότερων ατόμων στην παραγωγική διαδικασία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τεχνητή Νοημοσύνη: Οι γυναίκες εργαζόμενες θα μπορούσαν να πληγούν περισσότερο από τις απώλειες θέσεων
AI 06.02.26

Θα πάρει η Τεχνητή Νοημοσύνη τη δουλειά σου; - Αν είσαι γυναίκα κινδυνεύεις περισσότερο

Οι γυναίκες εργαζόμενες στον τομέα της τεχνολογίας και των χρηματοοικονομικών θα μπορούσαν να πληγούν περισσότερο από τις απώλειες θέσεων εργασίας που οφείλονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Social Media: «Όχι» στους ανηλίκους ως βορά στην ψηφιακή Άγρια Δύση
Απαγόρευση social media 06.02.26

«Όχι» στους ανηλίκους ως βορά στην ψηφιακή Άγρια Δύση

Ανησυχίες για την ψυχική υγεία των ανηλίκων, τον διαδικτυακό εκφοβισμό, τον εθισμό στις οθόνες και, τώρα, την ανεξέλεγκτη διάδοση παράνομου περιεχομένου AI οδηγούν σε ντόμινο απαγορεύσεων των social

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Εργαζόμενοι με «μπλοκάκι»: Πώς γλιτώνουν από το τεκμαρτό και κερδίζουν έκπτωση
Προϋποθέσεις 06.02.26

Πώς γλιτώνουν από το τεκμαρτό και κερδίζουν έκπτωση

Τι ισχύει για τα εισοδήματα του 2025 που θα δηλωθούν και θα φορολογηθούν φέτος - Ποιες είναι οι πέντε προϋποθέσεις για τις φοροελαφρύνσεις που μπορούν να έχουν εργαζόμενοι με μπλοκάκι

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Ο Κικίλιας ενημερώνει την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής για την τραγωδία της Χίου
Πολιτική Γραμματεία 06.02.26

Ο Κικίλιας ενημερώνει την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής για την τραγωδία της Χίου

Ο Βασίλης Κικίλιας έχει ήδη υπογραμμίσει ότι η έρευνα θα διεξαχθεί με διαφάνεια και επαγγελματισμό και ότι η κυβέρνηση δείχνει μηδενική ανοχή στα συγκεκριμένα κυκλώματα.

Σύνταξη
Συνταξιούχοι: Οι έξι κόφτες στην καταβολή των αναδρομικών
Οικονομικές Ειδήσεις 06.02.26

Οι έξι κόφτες στην καταβολή των αναδρομικών

Νέα ψηφιακή πλατφόρμα ενεργοποιεί ο ΕΦΚΑ, έτσι ώστε οι συνταξιούχοι να έχουν τη δυνατότητα να κοινοποιούν ηλεκτρονικά τις δικαστικές αποφάσεις που τους δικαιώνουν

Ηλίας Γεωργάκης
Αυστραλία: Η συνήγορος διαβόητου βαρόνου ναρκωτικών ήταν πληροφοριοδότρια της αστυνομίας
Αυστραλία 06.02.26

Πληροφοριοδότρια της αστυνομίας η συνήγορος διαβόητου βαρόνου ναρκωτικών

Πληροφορίες στην αστυνομία έδινε, ενώ υποτίθεται πως υπερασπιζόταν τους πελάτες της, η συνήγορος διαβόητου βαρόνου ναρκωτικών στην Αυστραλία, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος εν μέσω του σκανδάλου.

Σύνταξη
Νότιο Σουδάν: Πυρπόλησαν και λεηλάτησαν τις εγκαταστάσεις της Save the Children στην Τζόνγκλεϊ
Νότιο Σουδάν 06.02.26

Πυρπόλησαν και λεηλάτησαν τις εγκαταστάσεις της Save the Children

Η βρετανική μη κυβερνητική οργάνωση Save the Children αποφάσισε να αναστείλει τις δραστηριότητές της στην πολιτεία Τζόνγκλεϊ, στο Νότιο Σουδάν, μετά την πυρπόληση και λεηλάτηση των εγκαταστάσεών της.

Σύνταξη
Ιράν: Ο Λευκός Οίκος υπενθυμίζει ότι ο Τραμπ έχει «πολλές επιλογές» στη διάθεσή του «πέρα από τη διπλωματία»
Λευκός Οίκος 06.02.26

Ο Τραμπ έχει «πολλές επιλογές» για το Ιράν «πέρα από τη διπλωματία»

Απειλές κατά της Τεχεράνης εκτοξεύει ο Λευκός Οίκος παραμονή των διαπραγματεύσεων μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, ανεφέροντας ότι ο Τραμπ «έχει πολλές επιλογές στη διάθεσή του, πέρα από τη διπλωματία».

Σύνταξη
Λούκα Κατσέλη: Σημαντική η απόφαση του Αρείου Πάγου για την οικονομική επιβίωση χιλιάδων δανειοληπτών
Νόμος Κατσέλη 06.02.26

Λούκα Κατσέλη: Σημαντική η απόφαση του Αρείου Πάγου για χιλιάδες δανειολήπτες

Η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου «είναι μια σημαντική και δίκαιη απόφαση», κρίνει η Λούκα Κατσέλη, τονίζοντας ότι «εναρμονίζεται πλήρως με την πρόθεση του νομοθέτη».

Σύνταξη
Ιράν: Στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ θα θυσιαστεί ο ιρανικός λαός, φοβάται ο Τζαφάρ Παναχί
Τζαφάρ Παναχί 06.02.26

«Ο ιρανικός λαός δεν έχει εκπρόσωπο στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν»

«Ο,τι κι αν συμβεί σε αυτό το είδος των διαπραγματεύσεων, δεν θα είναι ποτέ προς το συμφέρον του λαού», κρίνει ο Τζαφάρ Παναχί, αναφερόμενος στις συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Τζέφρι Επσταϊν – Νορβηγία: Η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα σε βάρος του πρώην πρωθυπουργού Γιάγκλαντ
«Σοβαρή διαφθορά» 06.02.26

Ερευνούν πρώην πρωθυπουργό της Νορβηγίας για την υπόθεση Επσταϊν

Υποψίες για «σοβαρή διαφθορά» έχει η αστυνομία της Νορβηγίας για τον πρώην πρωθυπουργό Γιάγκλαντ, σε βάρος του οποίου ξεκίνησε έρευνα που σχετίζεται με τον αμερικανό χρηματιστή Τζέφρι Επσταϊν.

Σύνταξη
Αταλάντα – Γιουβέντους 3-0: Πανηγυρικά στoυς «4» του Κυπέλλου Ιταλίας οι «Μπεργκαμάσκι» (vid)
Ποδόσφαιρο 06.02.26

Αταλάντα – Γιουβέντους 3-0: Πανηγυρικά στoυς «4» του Κυπέλλου οι «Μπεργκαμάσκι» (vid)

Η Αταλάντα ήταν καταιγιστική και με γκολ των Σκαμάκα, Σουλεμανά και Πάσαλιτς συνέτριψε τη Γιουβέντους με 3-0 και εξασφάλισε την πρόκρισή της στους «4» του ιταλικού Κυπέλλου.

Σύνταξη
Χάποελ Τελ Αβίβ – Βαλένθια 99-104 (παρ.): Μεγάλο «διπλό» των Ισπανών με ανατροπή!
Euroleague 06.02.26

Χάποελ Τελ Αβίβ – Βαλένθια 99-104 (παρ.): Μεγάλο «διπλό» των Ισπανών με ανατροπή!

Αν και η Χάποελ του Δημήτρη Ιτούδη προηγήθηκε ακόμη και με 16 πόντους διαφορά, Βαλένθια έκανε την ανατροπή στο Τελ Αβίβ, επικρατώντας στην παράταση με 104-99, για την 27η αγωνιστική της EuroLeague.

Σύνταξη
