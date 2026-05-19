Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι αναβάλει το χτύπημα στο Ιράν που είχε προγραμματιστεί για σήμερα Τρίτη, προκειμένου να δώσει στις διαπραγματεύσεις μία δεύτερη ευκαιρία καθώς έλαβε υπόψιν του τα αιτήματα ηγετών του Κόλπου.

Ο Λευκός Οίκος θεώρησε ανεπαρκή την επικαιροποιημένη απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση, γεγονός που οδήγησε πολλούς να πιστεύουν ότι οι ΗΠΑ θα εξαπολύσουν εκ νέου επιθέσεις.

Ο Τραμπ έχει παρατείνει τις προθεσμίες και έχει αναβάλει τις προγραμματισμένες επιθέσεις στο Ιράν τουλάχιστον έξι φορές από την έναρξη του πολέμου.

Σε μία πρώτη αντίδραση από την Τεχεράνη ο Μοχσέν Ρεζαΐ, μέλος του Συμβουλίου Σκοπιμότητας του Ιράν και πρώην διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης ανάρτησε ένα ειρωνικό σχόλιο για τον αμερικανό πρόεδρο λέγοντας ότι «μόνος του θέτει προθεσμίες και μόνο τους τις ακυρώνει».

«Με αυτή τη μάταιη ελπίδα να αναγκάσει τον ιρανικό λαό και τους αξιωματούχους να παραδοθούν!», έγραψε ο Ρεζαΐ στο X.

«Η σιδηρά γροθιά των ισχυρών ενόπλων δυνάμεων και του μεγάλου ιρανικού έθνους θα τους αναγκάσει να υποχωρήσουν και να παραδοθούν», προσέθεσε.

ضرب‌الاجل حمله نظامی تعیین می‌کند و خودش هم آن را لغو می‌کند! با این امید واهی که ملت و مسئولان ایران را تسلیم کند!

مشت آهنین نیروهای مسلح قدرتمند و ملت بزرگ ایران آن‌ها را وادار به عقب نشینی و تسلیم خواهد کرد. — محسن رضایی (@ir_rezaee) May 18, 2026

Τι ισχυρίστηκε ο Τραμπ

«Μου ζητήθηκε από τον Εμίρη του Κατάρ, τον Πρίγκιπα Διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας και τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να αναβάλω την προγραμματισμένη στρατιωτική μας επίθεση στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, η οποία είχε προγραμματιστεί για αύριο», έγραψε ο Τραμπ τη Δευτέρα στο Truth Social.

Πρόσθεσε ότι οι Άραβες ηγέτες του είπαν ότι «γίνονται τώρα σοβαρές διαπραγματεύσεις και ότι, κατά τη γνώμη τους, ως Μεγάλοι Ηγέτες και Σύμμαχοι, θα επιτευχθεί μια Συμφωνία, η οποία θα είναι αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, καθώς και από όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής και πέραν αυτής».

Ο Τραμπ μίλησε τηλεφωνικά με τους ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ και των ΗΑΕ 24 ώρες πριν από την ανακοίνωσή του, ανέφεραν στο Axios δύο πηγές με γνώση του θέματος.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος ισχυρίστηκε ότι υπήρξε «ένα ενιαίο μήνυμα από τη Ντόχα, το Άμπου Ντάμπι και το Ριάντ. Ήταν του τύπου «δώστε μια ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις γιατί αν χτυπήσετε το Ιράν, όλοι θα πληρώσουμε το τίμημα γι’ αυτό».

Φόβοι για αντίποινα

Μια δεύτερη πηγή είπε ότι ο Τραμπ είχε πει σε ορισμένους από τους συμμάχους του ότι οι τρεις Άραβες ηγέτες του είπαν ότι «δεν θέλουν να ανατιναχθούν οι εγκαταστάσεις πετρελαίου και ενέργειας τους» λόγω ιρανικών αντιποίνων. Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι Άραβες ηγέτες του ζήτησαν να αναβάλει την επίθεση «για δύο ή τρεις ημέρες», προσθέτοντας ότι είχε ενημερώσει το Ισραήλ εκ των προτέρων για την απόφασή του.

Ο Τραμπ έγραψε ακόμα τη Δευτέρα στο Truth Social ότι είχε δώσει εντολή στον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγσεθ και στον Πρόεδρο του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Στρατηγό Νταν Κέιν, να αναστείλουν τα σχέδια επίθεσης, αλλά να είναι έτοιμοι να προχωρήσουν «με μια πλήρη, μεγάλης κλίμακας επίθεση στο Ιράν, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί μια αποδεκτή συμφωνία».