Αμερικανός γιατρός που εργάζονταν στο Κονγκό βρέθηκε θετικός στον Έμπολα

Ένας Αμερικανός γιατρός που εργάζεται για ιατρική ιεραποστολική οργάνωση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό βρέθηκε θετικός στον ιό Έμπολα, όπως ανακοίνωσαν τη Δευτέρα το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) και η ιεραποστολική ομάδα. Ο ασθενής μεταφέρθηκε στη Γερμανία για θεραπεία, σύμφωνα με τα CDC.

Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί πάνω από 250 ύποπτα κρούσματα και 80 ύποπτοι θάνατοι στην επιδημία Έμπολα στο Κονγκό και τη γειτονική Ουγκάντα, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ο ΠΟΥ κήρυξε την επιδημία παγκόσμια υγειονομική κατάσταση έκτακτης ανάγκης την Κυριακή.

Η ιεραποστολική ομάδα Serge ανέφερε ότι ο Δρ. Πίτερ Στάφορντ βρέθηκε θετικός στον ιό Έμπολα της παραλλαγής Μπουντιμπούγκιο, αφού εκτέθηκε στον ιό κατά τη διάρκεια της περίθαλψης ασθενών στο Νοσοκομείο Νιανκούντε, στην πόλη Μπούνια του Κονγκό, όπου εργάζεται από το 2023. Η σύζυγός του, η οποία είναι επίσης γιατρός στην ομάδα βοήθειας, και ένας άλλος γιατρός παραμένουν ασυμπτωματικοί, ανέφερε η ομάδα.

«Και οι τρεις επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου έχουν τηρήσει αυστηρά τα καθιερωμένα πρωτόκολλα καραντίνας από τη στιγμή της πιθανής έκθεσης», ανέφερε η Serge σε δήλωση στην ιστοσελίδα της.

Εκτός από τον Στάφορντ, αναμένεται να μεταφερθούν από την περιοχή έξι ακόμη Αμερικανοί, προκειμένου να διασφαλιστεί η παρακολούθηση ή η θεραπεία τους, ανέφερε το CDC τη Δευτέρα.

Η τοποθεσία η οποία βρίσκεται πλησίον εμπόλεμης ζώνης δυσχεραίνει τα πράγματα

Πηγές είχαν προηγουμένως δηλώσει στο CBS News ότι τουλάχιστον έξι Αμερικανοί έχουν εκτεθεί στον ιό στο πλαίσιο αυτής της επιδημίας. Η πρώτη ύποπτη περίπτωση στην επιδημία αυτή ήταν ένας εργαζόμενος στον τομέα της υγείας, ο οποίος ανέφερε συμπτώματα από τις 24 Απριλίου και απεβίωσε σε ιατρικό κέντρο στη Μπουνία, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Έκτοτε, οι ύποπτες περιπτώσεις έχουν αυξηθεί σημαντικά και έχουν επεκταθεί πέρα από τα σύνορα της χώρας. Διάφοροι παράγοντες, όπως η τοποθεσία της επιδημίας — μια αστική περιοχή με σημαντική κινητικότητα του πληθυσμού — και οι επιθέσεις από ένοπλες ομάδες στην περιοχή, έχουν προκαλέσει ανησυχία στους υγειονομικούς αξιωματούχους για περαιτέρω εξάπλωση.

Η επιδημία αυτή είναι μόλις η τρίτη γνωστή επιδημία του στελέχους Μπουντιμπούγκιο, ενός από τους ιούς που προκαλούν την ασθένεια του Έμπολα. Σε αντίθεση με το πιο κοινό στέλεχος Ζαΐρ, δεν υπάρχει εμβόλιο ή θεραπεία για αυτό το στέλεχος, το οποίο ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά στην Ουγκάντα το 2007.

Οι ιοί Έμπολα μεταδίδονται από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω σωματικών υγρών, όπως εμετός, αίμα ή σπέρμα. Τα αρχικά συμπτώματα της νόσου περιλαμβάνουν πυρετό, κόπωση, μυϊκούς πόνους, πονοκέφαλο και πονόλαιμο. Καθώς η νόσος εξελίσσεται, τα συμπτώματα περιλαμβάνουν εμετό, διάρροια, κοιλιακό άλγος, εξάνθημα, δυσλειτουργία οργάνων και, ενίοτε, εσωτερική ή εξωτερική αιμορραγία, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Επειδή μεταδίδεται μέσω στενής επαφής, τα μέλη της οικογένειας, οι φροντιστές και το ιατρικό προσωπικό ενδέχεται να διατρέχουν υψηλό κίνδυνο από την έκθεση σε ασθενείς.